Petit Planet – Genshin-Studio lässt euch neues Spiel ausprobieren

HoYoverse, das Entwicklerstudio hinter Titeln wie Genshin Impact und Honkai: Star Rail, hat den Starttermin für den ersten geschlossenen Beta-Test seines neuen Lebenssimulationsspiels Petit Planet bekannt gegeben. Es geht allerdings in eine ganz andere Richtung als die bisherigen Titel.

HoYoverse startet Playtest

Der sogenannte „Coziness Test“ startet am 7. November 2025. Interessierte Spieler können sich ab sofort über die offizielle Website planet.hoyoverse.com für eine Teilnahme registrieren.

Unter dem Motto „Weave Your Dreams Beneath the Stars“ verspricht Petit Planet eine idyllische und abenteuerliche Reise. Man erhält die Möglichkeit, ganze Planeten als kreative Leinwände zu nutzen, um sich frei auszudrücken. Begleitet wird man dabei von einzigartigen Nachbarn und Gleichgesinnten von anderen Planeten.

Der anstehende Closed Beta Test wird für PC und iOS verfügbar sein und bereits erste soziale Spielelemente beinhalten. Laut HoYoverse arbeitet das Team bei Petit Planet intensiv an der multi-plattformfähigen Entwicklung und erweitert die sozialen Gameplay-Aspekte. Das langfristige Ziel ist es, eine stark community-getriebene Erfahrung zu schaffen, die es Spielern ermöglicht, nahtlos gemeinsame Abenteuer zu erleben und ihre Bindungen unter dem funkelnden Sternenhimmel zu vertiefen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für den Beta-Test finden sich auf der offiziellen Website.

Bild: 2025 © HoYoverse

Quelle: HoYoverse