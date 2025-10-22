Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Xbox – Nächste Konsole wird Premium-Produkt: Kostet sie über 1000$?

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2023 © Microsoft

Die aktuelle Konsolengeneration ist knapp 5 Jahre alt, da wird schon über die nächste gesprochen. Konkret: Die Xbox. Dazu äußerte sich Sarah Bond, President at Xbox, nun gegenüber Windows Central. Viel verriet sie nicht, nur, dass sich vielleicht einiges ändern könnte.

 

Preis der nächsten Xbox bereits vierstellig?

Die Gerüchteküche brodelt. Die nächste Konsolengeneration steht bevor und dass, obwohl wir gefühlt erst in der aktuellen angekommen sind. Konkret wurde auch Sarah Bond von Xbox darauf angesprochen. Hier sind die Zukunftspläne wahrscheinlich am undurchsichtigsten. Zu den bisher kursierenden Spekulationen gehörten Konzeptänderungen: Die nächste Xbox soll laut vertrauenswürdigen Quellen weniger eine klassische Konsole, sondern eher ein Gaming-orientierter PC in einem Konsolengehäuse sein. Neben dem eigenen Xbox Store soll auch der Zugriff auf Plattformen wie Steam möglich sein. Dieser technische Ansatz könnte sich preislich bemerkbar machen. Insider nannten hierfür mögliche Beträge von bis zu 1.000 US-Dollar. Dies läge nochmal deutlich über der ohnehin schon teuren PS5 Pro und wäre möglicherweise auch eine Abkehr vom Massenmarkt, hin zu einem für eine kleinere Zielgruppe zugeschnittenen System.

ROG Xbox Ally

Bild: 2025 © Xbox

 

Nächste Xbox wir womöglich Premium-Produkt

Xbox-Chefin Sarah Bond hat diese Spekulationen indirekt bekräftigt, ohne sie im Detail zu kommentieren. In einem Interview deutete sie eine „sehr hochwertige“ und „erstklassige“ Next-Gen-Konsole an und verwies auf die bereits sichtbaren Überlegungen aus den neuen Xbox-Handhelds. Ein auf Hardware spezialisierter Insider, Kepler_L2, geht sogar von einem noch höheren Preis aus. Ihm zufolge könnte die nächste Xbox mit 1.200 US-Dollar doppelt so teuer werden wie die erwartete PS6. Als Gründe führt er größere Chips, mehr Speicher und höhere Produktionskosten an, die durch weniger Subventionen ausgeglichen werden müssten.

Dass Microsoft zu High-End-Preisen bereit ist, zeigt das ROG Ally X für 899 Euro. Wie sich dies auf den endgültigen Preis der nächsten Xbox auswirkt, bleibt vor der offiziellen Ankündigung aber abzuwarten.

Xbox Cloud

Bild: 2025 © Xbox

 

 

Quelle: WCCFTECH

Bild © Xbox

Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © HoYoverse

Petit Planet – Genshin-Studio lässt euch neues Spiel ausprobieren

0 likes
Bild: 2025 © AdHoc Studio

Dispatch – Die ersten beiden Episoden des Superhelden-Adventures sind jetzt verfügbar

0 likes

Bis zur Glotze – Warum Baby Steps uns in den Wahnsinn treibt | Folge 163

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Petit Planet – Genshin-Studio lässt euch neues Spiel ausprobieren

    Dispatch – Die ersten beiden Episoden des Superhelden-Adventures sind jetzt verfügbar

    Test: Digimon Story: Time Stranger

    Xbox – Nächste Konsole wird Premium-Produkt: Kostet sie über 1000$?

    Bis zur Glotze – Warum Baby Steps uns in den Wahnsinn treibt | Folge 163

    Der Herr der Ringe – Ein neues Spiel auf dem Level von Hogwarts Legacy?

    Test: Ninja Gaiden 4

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 43.2025

    Bis zur Glotze – Alle Infos zum großen Pokémon-Leak | Folge 162

    Pokémon – Gigantischer Leak enthüllt alle Spiele bis 2030