Xbox – Nächste Konsole wird Premium-Produkt: Kostet sie über 1000$?

Die aktuelle Konsolengeneration ist knapp 5 Jahre alt, da wird schon über die nächste gesprochen. Konkret: Die Xbox. Dazu äußerte sich Sarah Bond, President at Xbox, nun gegenüber Windows Central. Viel verriet sie nicht, nur, dass sich vielleicht einiges ändern könnte.

Preis der nächsten Xbox bereits vierstellig?

Die Gerüchteküche brodelt. Die nächste Konsolengeneration steht bevor und dass, obwohl wir gefühlt erst in der aktuellen angekommen sind. Konkret wurde auch Sarah Bond von Xbox darauf angesprochen. Hier sind die Zukunftspläne wahrscheinlich am undurchsichtigsten. Zu den bisher kursierenden Spekulationen gehörten Konzeptänderungen: Die nächste Xbox soll laut vertrauenswürdigen Quellen weniger eine klassische Konsole, sondern eher ein Gaming-orientierter PC in einem Konsolengehäuse sein. Neben dem eigenen Xbox Store soll auch der Zugriff auf Plattformen wie Steam möglich sein. Dieser technische Ansatz könnte sich preislich bemerkbar machen. Insider nannten hierfür mögliche Beträge von bis zu 1.000 US-Dollar. Dies läge nochmal deutlich über der ohnehin schon teuren PS5 Pro und wäre möglicherweise auch eine Abkehr vom Massenmarkt, hin zu einem für eine kleinere Zielgruppe zugeschnittenen System.

Nächste Xbox wir womöglich Premium-Produkt

Xbox-Chefin Sarah Bond hat diese Spekulationen indirekt bekräftigt, ohne sie im Detail zu kommentieren. In einem Interview deutete sie eine „sehr hochwertige“ und „erstklassige“ Next-Gen-Konsole an und verwies auf die bereits sichtbaren Überlegungen aus den neuen Xbox-Handhelds. Ein auf Hardware spezialisierter Insider, Kepler_L2, geht sogar von einem noch höheren Preis aus. Ihm zufolge könnte die nächste Xbox mit 1.200 US-Dollar doppelt so teuer werden wie die erwartete PS6. Als Gründe führt er größere Chips, mehr Speicher und höhere Produktionskosten an, die durch weniger Subventionen ausgeglichen werden müssten.

Dass Microsoft zu High-End-Preisen bereit ist, zeigt das ROG Ally X für 899 Euro. Wie sich dies auf den endgültigen Preis der nächsten Xbox auswirkt, bleibt vor der offiziellen Ankündigung aber abzuwarten.

