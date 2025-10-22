Dispatch – Die ersten beiden Episoden des Superhelden-Adventures sind jetzt verfügbar

Fans von Adventures wie Wolf Among Us und The Walking Dead sollten den Superheldenmanager Dispatch im Auge haben. Dieses wird in Episodenform erscheinen, die ersten zwei Folgen sind heute an den Start gegangen. Das Spiel sticht durch eine tolle handgezeichnete Grafik, einem cleveren Spielkniff und vielen bekannten Sprecher*innen heraus.

Ihr verwaltet in Dispatch euer eigenes Superheldenteam

Wir schlüpfen in die Rolle von Robert Robertson, einem Mann ohne Superkräfte. Dies hält ihn jedoch nicht davon ab, in einer hochmodernen Rüstung als Mecha Man trotzdem dem Heldenhandwerk nachzugehen. Doch als bei einem Einsatz sein Anzug zerstört wird, landet er bei einem Unternehmen, welches die Einsätze von Superhelden verwalten. Ihm wird ein eigenes Team zugewiesen, welchem er verschiedene Superheldeneinsätze zuteilen und überwachen soll. Dass das Team aus ehemaligen Bösewichten besteht, wird wahrscheinlich zu keinen größeren Problemen führen, oder?

Dispatch ist das Erstlingswerk von AdHoc Studio, in welchem sich ehemalige Mitglieder von Telltale Games, Ubisoft und Night School Studio befinden. Mit Adventure kennt man sich also gut aus. Insofern darf man gespannt auf diesen Titel blicken, zumal einige hochkarätige Sprecher*innen gewonnen wurden. So spricht zum Beispiel Schauspieler Aaron Paul, vielen als Jesse aus Breaking Bad bekannt, die Rolle von Robert. Weitere bekannte Namen an Bord sind Laura Bailey, Erin Yvette, Jeffrey Wright, Travis Willingham, Allana Pearce und Matt Mercer. Und sogar einige bekannte Youtuber und Streamer sind mit dabei, zum Beispiel MoistCr1TiKaL und jackscepticeye.

In der veröffentlichten Demo konnte man bereits den Humor erkennen, den das Spiel darstellen wird. Aber auch die Mischung aus narrativem Adventure und Management-Spiel wecken das Interesse. Die ersten zwei Episoden erscheinen heute, bis November werden nun jeden Mittwoch neue Folgen veröffentlicht. Das Spiel kann für 28,99 € gekauft werden, dort sind alle Episoden enthalten und werden jede Woche freigeschaltet. Es ist für PC und Playstation 5 verfügbar.

Quelle: AdHoc Studio