Der Herr der Ringe – Ein neues Spiel auf dem Level von Hogwarts Legacy?

Wie Insider Gaming aus informierten Kreisen erfuhr, wird das Projekt mindestens teilweise vom Abu Dhabi Investment Office (ADIO) mit einer Summe von schätzungsweise rund 100 Millionen US-Dollar finanziert. Der Deal mit dem Abu Dhabi Investment Office wurde inzwischen wohl unterzeichnet. Es ist derzeit noch unklar, ob und wann eine offizielle öffentliche Ankündigung erfolgen wird.

Die Verhandlungen zu dieser Finanzspritze laufen bereits seit dem vergangenen Jahr. Aufgrund der komplexen Beteiligungsstruktur war die Vereinbarung zwar noch nicht final unterzeichnet, sollte aber nach Informationen von Insider Gaming „in Kürze“, möglicherweise bereits in der kommenden Woche, offiziell gemacht werden. Die Entwicklung des Spiels wurde bislang intern finanziert.

Gegenstück zu Hogwarts Legacy

Was das Spiel selbst betrifft, hielten sich die Quellen bezüglich konkreter Details noch bedeckt. Allerdings wurde bestätigt, dass es sich um ein Third-Person-Action-Spiel handeln wird. Es wurde sogar angedeutet, dass das Projekt in gewisser Weise darauf ausgelegt sei, mit dem erfolgreichen „Hogwarts Legacy“ zu konkurrieren.

Neben der ADIO sind mehrere weitere Partner in das Projekt involviert, darunter die Embracer Group, das Studio „Revenge“ und weitere Entwicklerteams. Die Embracer Group hält seit 2022 die Rechte an der „Der Herr der Ringe“-Marke für Videospiele, für die sie damals knapp 400 Millionen Dollar zahlte. Seitdem hat Embracer Lizenzen an andere Unternehmen vergeben, um Spiele zu produzieren. Darunter fällt auch der viel kritisierte Teil „Der Herr der Ringe: Gollum“.

Auf eine Bitte um Stellungnahme zu den Enthüllungen reagierte die Embracer Group bedeckt: „Als allgemeine Regel kommentieren wir keine Gerüchte oder Spekulationen.“ Auch Revenge, eines der mutmaßlich beteiligten Studios, lehnte einen Kommentar mit Verweis auf „Gerüchte und Spekulationen“ ab.