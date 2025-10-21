Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Der Herr der Ringe – Ein neues Spiel auf dem Level von Hogwarts Legacy?

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild © Embracer Group

Fans von Herr der Ringe dürfen aufhorchen. Laut neuesten Informationen soll ein üppiges Budget für ein neues Spiel bereit stehen. Insider-Gaming will erfahren haben, dass der Deal unter Dach und Fach ist. Eine offizielle Bestätigung gab es noch nicht. Daher müssen wir die News noch mit Vorsicht genießen.

 

Einem neuen Der Herr der Ringe steht nichts mehr im Wege

Wie Insider Gaming aus informierten Kreisen erfuhr, wird das Projekt mindestens teilweise vom Abu Dhabi Investment Office (ADIO) mit einer Summe von schätzungsweise rund 100 Millionen US-Dollar finanziert. Der Deal mit dem Abu Dhabi Investment Office wurde inzwischen wohl unterzeichnet. Es ist derzeit noch unklar, ob und wann eine offizielle öffentliche Ankündigung erfolgen wird.

Die Verhandlungen zu dieser Finanzspritze laufen bereits seit dem vergangenen Jahr. Aufgrund der komplexen Beteiligungsstruktur war die Vereinbarung zwar noch nicht final unterzeichnet, sollte aber nach Informationen von Insider Gaming „in Kürze“, möglicherweise bereits in der kommenden Woche, offiziell gemacht werden. Die Entwicklung des Spiels wurde bislang intern finanziert.

 

Gegenstück zu Hogwarts Legacy

Was das Spiel selbst betrifft, hielten sich die Quellen bezüglich konkreter Details noch bedeckt. Allerdings wurde bestätigt, dass es sich um ein Third-Person-Action-Spiel handeln wird. Es wurde sogar angedeutet, dass das Projekt in gewisser Weise darauf ausgelegt sei, mit dem erfolgreichen „Hogwarts Legacy“ zu konkurrieren.

Neben der ADIO sind mehrere weitere Partner in das Projekt involviert, darunter die Embracer Group, das Studio „Revenge“ und weitere Entwicklerteams. Die Embracer Group hält seit 2022 die Rechte an der „Der Herr der Ringe“-Marke für Videospiele, für die sie damals knapp 400 Millionen Dollar zahlte. Seitdem hat Embracer Lizenzen an andere Unternehmen vergeben, um Spiele zu produzieren. Darunter fällt auch der viel kritisierte Teil „Der Herr der Ringe: Gollum“.

Auf eine Bitte um Stellungnahme zu den Enthüllungen reagierte die Embracer Group bedeckt: „Als allgemeine Regel kommentieren wir keine Gerüchte oder Spekulationen.“ Auch Revenge, eines der mutmaßlich beteiligten Studios, lehnte einen Kommentar mit Verweis auf „Gerüchte und Spekulationen“ ab.

Herr der Ringe Embracer

Bild © Embracer Group

 

Quelle: Insider-Gaming
Bild © Embracer Group
Tags: Der Herr der Ringe, Embracer
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bis zur Glotze – Warum Baby Steps uns in den Wahnsinn treibt | Folge 163

0 likes
Bild: 2025 © Paradox Interactive AB | 2025 © AdHoc Studio

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 43.2025

0 likes

Bis zur Glotze – Alle Infos zum großen Pokémon-Leak | Folge 162

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Bis zur Glotze – Warum Baby Steps uns in den Wahnsinn treibt | Folge 163

    Der Herr der Ringe – Ein neues Spiel auf dem Level von Hogwarts Legacy?

    Test: Ninja Gaiden 4

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 43.2025

    Bis zur Glotze – Alle Infos zum großen Pokémon-Leak | Folge 162

    Pokémon – Gigantischer Leak enthüllt alle Spiele bis 2030

    Test: Little Nightmares 3

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 42.2025

    Clair Obscur: Expedition 33 – Entwickler*innen danken für 5 Mio. Spieler*innen und kündigen Updates an

    Anime Village Online – Dreiste Kopie von Animal Crossing im Playstation-Store aufgetaucht