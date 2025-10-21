Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bis zur Glotze – Warum Baby Steps uns in den Wahnsinn treibt | Folge 163

von Christian Koitkaam
0 Comments

Baby Steps klingt süß. Ist es aber nicht. Sondern es treibt dich womöglich in den Wahnsinn. So beschreibt unser Redakteur Maarten seine Erfahrung mit dem Spiel. Grund genug dem Ganzen eine Podcast-Folge zu widmen!
 

 

Baby Steps sorgt für Puls

Es wird bei Bis Zur Glotze ein wenig an der bekannten Formel gerüttelt. Künftig geben wir euch die Folgen unseres Podcasts in kleineren Häppchen, in denen dann die jeweiligen Themen isoliert, aber detailliert besprochen werden. Bei der ersten Ausgabe in dieser Form haben sich Tobi und Maarten hingesetzt, um ein wenig über das Ragegame Baby Steps zu sprechen.
Maarten berichtet davon, wie ihn dieses Geschicklichkeitsspiel zur Weißglut getrieben hat. Zwar soll die Steuerung sehr präzise sein, aber vor allem das Drumherum des Spiels, angefangen beim fragwürdigen Humor über die hässliche Grafik bis hin zum grausamen Soundtrack lassen Maarten die Frage stellen: Wer spielt dieses Spiel privat? Auf diese und weitere Fragen versuchen Maarten und Tobi die Antworten zu finden.

Moderation: Tobi

Redaktion: Maarten

 

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.

Tags: review, test, Podcast, Bis zur Glotze, Baby Steps
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild © Embracer Group

Der Herr der Ringe – Ein neues Spiel auf dem Level von Hogwarts Legacy?

0 likes
Bild: 2025 © Paradox Interactive AB | 2025 © AdHoc Studio

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 43.2025

0 likes

Bis zur Glotze – Alle Infos zum großen Pokémon-Leak | Folge 162

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Bis zur Glotze – Warum Baby Steps uns in den Wahnsinn treibt | Folge 163

    Der Herr der Ringe – Ein neues Spiel auf dem Level von Hogwarts Legacy?

    Test: Ninja Gaiden 4

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 43.2025

    Bis zur Glotze – Alle Infos zum großen Pokémon-Leak | Folge 162

    Pokémon – Gigantischer Leak enthüllt alle Spiele bis 2030

    Test: Little Nightmares 3

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 42.2025

    Clair Obscur: Expedition 33 – Entwickler*innen danken für 5 Mio. Spieler*innen und kündigen Updates an

    Anime Village Online – Dreiste Kopie von Animal Crossing im Playstation-Store aufgetaucht