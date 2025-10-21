Bis zur Glotze – Warum Baby Steps uns in den Wahnsinn treibt | Folge 163

Baby Steps klingt süß. Ist es aber nicht. Sondern es treibt dich womöglich in den Wahnsinn. So beschreibt unser Redakteur Maarten seine Erfahrung mit dem Spiel. Grund genug dem Ganzen eine Podcast-Folge zu widmen!



Baby Steps sorgt für Puls

Es wird bei Bis Zur Glotze ein wenig an der bekannten Formel gerüttelt. Künftig geben wir euch die Folgen unseres Podcasts in kleineren Häppchen, in denen dann die jeweiligen Themen isoliert, aber detailliert besprochen werden. Bei der ersten Ausgabe in dieser Form haben sich Tobi und Maarten hingesetzt, um ein wenig über das Ragegame Baby Steps zu sprechen.

Maarten berichtet davon, wie ihn dieses Geschicklichkeitsspiel zur Weißglut getrieben hat. Zwar soll die Steuerung sehr präzise sein, aber vor allem das Drumherum des Spiels, angefangen beim fragwürdigen Humor über die hässliche Grafik bis hin zum grausamen Soundtrack lassen Maarten die Frage stellen: Wer spielt dieses Spiel privat? Auf diese und weitere Fragen versuchen Maarten und Tobi die Antworten zu finden.

Moderation: Tobi

Redaktion: Maarten

