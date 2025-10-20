Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 43.2025

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Paradox Interactive AB | 2025 © AdHoc Studio

Wir zeigen euch in der Releasevorschau ja gerne alle Neuerscheinungen der Woche, egal wie klein und unbedeutend die Spiele auch erscheinen mögen. Leider müssen wir aus Zeitgründen die Ausgabe dieser Woche etwas aussortieren. Insgesamt erscheinen 55 Titel, von denen wir euch nun einige Highlights auflisten werden.

 

Eine etwas gekürzte Releasevorschau

 

  • Darkenstein 3D (PC) – 21. Oktober

Ein oldschooliger Retro-Shooter, welcher seine Inspiration von der Wolfenstein-Reihe gar nicht verstecken kann, es wahrscheinlich aber ohnehin nicht verstecken will.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Escape Simulator 2 (PC) – 21. Oktober

Teil 2 des puzzeligen Escape Room-Spiels.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Jurassic World Evolution 3 (PC, PS5, XSX) – 21. Oktober

Es kann mal wieder ein eigener Jurassic Park gestaltet werden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, XSX) – 21. Oktober

Die legendäre Action-Reihe ist nach langer Abwesenheit wieder zurück.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Painkiller (PC, PS5, XSX) – 21. Oktober

Und noch eine beliebte Reihe, die zurückkehrt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 (PC, PS5, XSX) – 21. Oktober

Und NOCH eine beliebte Reihe, die zurückkehrt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Cut That Wire (PC) – 22. Oktober

Ein neues Social Deduction-Spiel über das Entschärfen einer Bombe.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Dispatch (PC, PS5) – 22. Oktober

Ein wunderschön handgezeichnetes Adventure über eine Welt voller Superhelden und die darin enthaltene Bürokratie.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Modulus (PC) – 22. Oktober

Ein weiteres Fabrik-Automatisierungsspiel für Strategen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Angry Video Game Nerd 8-bit (PC, PS5, XSX, Switch) – 23. Oktober

Der Angry Video Game Nerd ist eine Koryphäe in der Gaming-Szene und hat bereits ein eigenes Spiel, nun kommt ein Zweites dazu.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Becastled (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 23. Oktober

Eine Mischung aus gemütlichem City Building und herausforderndem Tower Defense.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Bounty Star (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 23. Oktober

Hier gibt es actionlastige Mech-Kämpfe und strategischen Basenbau.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Double Dragon Revive (PC, PS4, PS5, XSX) – 23. Oktober

Einer der wahrscheinlich klassischsten Beat’em’Up-Reihen wird wiederbelebt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Moonlighter 2: The Endless Vault (PC, PS5, XSX) – 23. Oktober

Ihr geht wieder gefährliche Dungeons erkunden, um gefundene Schätze in eurem eigenen Laden anzubieten.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Painted in Blood (PC) – 23. Oktober

Ein rasanter Shooter mit Horror-Elementen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Plants vs. Zombies: Replanted (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 23. Oktober

Der Tower Defense-Klassiker kommt mit HD-Optik zurück.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • PowerWash Simulator 2 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 23. Oktober

Es werden wieder beschmutzte Oberflächen gründlich gereinigt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • The Jackbox Party Pack 11 (PC, PS5, XSX, Switch) – 23. Oktober

Wenn euch die Partyspielchen ausgehen, kommt dieses Paket zur rechten Zeit.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • The Lonesome Guild (PC, PS5, XSX) – 23. Oktober

Ein Topdown Action RPG mit knuffiger Präsentation.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Tormented Souls II (PC, PS5, XSX) – 23. Oktober

Das Survival Horrorspiel rund um Caroline Walker geht in Runde 2.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Vampires: Bloodlord Rising (PC) – 23. Oktober

Noch ein Vampirspiel, welches nicht mit Bloodlines zu verwechseln ist.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Chicken Run: Eggstraction (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 24. Oktober

2023 kam ein neuer Knetfilm, nun folgt tatsächlich ein neues Spiel mit den ulkigen Hühnern.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Fast & Furious: Arcade Edition (PC, PS5, XSX, Switch) – 24. Oktober

Ein Arcade Racer basierend auf dem Filmfranchise.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed (PC, PS5, XSX, Switch) – 24. Oktober

Ein Arcade Racer basierend auf dem Spielzeugfranchise.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Once Upon a Katamari (PC, PS5, XSX, Switch) – 24. Oktober

Es werden wieder Bälle gerollt, an denen alles klebenbleibt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

So, hier beenden wir die Releasevorschau. Wir hoffen, obwohl wir einige Spiele auslassen mussten, konnten wir euch eine gute Vielfalt von Spielen präsentieren. Wir hoffen, dass wir euch www.nat-games.de/category/games/specials/releasevorschau/ wieder eine vollständige Liste präsentieren können.

 

Titelbild: 2025 © Paradox Interactive AB | 2025 © AdHoc Studio

Tags: Releasevorschau
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bis zur Glotze – Warum Baby Steps uns in den Wahnsinn treibt | Folge 163

0 likes
Bild © Embracer Group

Der Herr der Ringe – Ein neues Spiel auf dem Level von Hogwarts Legacy?

0 likes

Bis zur Glotze – Alle Infos zum großen Pokémon-Leak | Folge 162

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Bis zur Glotze – Warum Baby Steps uns in den Wahnsinn treibt | Folge 163

    Der Herr der Ringe – Ein neues Spiel auf dem Level von Hogwarts Legacy?

    Test: Ninja Gaiden 4

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 43.2025

    Bis zur Glotze – Alle Infos zum großen Pokémon-Leak | Folge 162

    Pokémon – Gigantischer Leak enthüllt alle Spiele bis 2030

    Test: Little Nightmares 3

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 42.2025

    Clair Obscur: Expedition 33 – Entwickler*innen danken für 5 Mio. Spieler*innen und kündigen Updates an

    Anime Village Online – Dreiste Kopie von Animal Crossing im Playstation-Store aufgetaucht