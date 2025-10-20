Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 43.2025

Wir zeigen euch in der Releasevorschau ja gerne alle Neuerscheinungen der Woche, egal wie klein und unbedeutend die Spiele auch erscheinen mögen. Leider müssen wir aus Zeitgründen die Ausgabe dieser Woche etwas aussortieren. Insgesamt erscheinen 55 Titel, von denen wir euch nun einige Highlights auflisten werden.
Eine etwas gekürzte Releasevorschau
- Darkenstein 3D (PC) – 21. Oktober
Ein oldschooliger Retro-Shooter, welcher seine Inspiration von der Wolfenstein-Reihe gar nicht verstecken kann, es wahrscheinlich aber ohnehin nicht verstecken will.
- Escape Simulator 2 (PC) – 21. Oktober
Teil 2 des puzzeligen Escape Room-Spiels.
- Jurassic World Evolution 3 (PC, PS5, XSX) – 21. Oktober
Es kann mal wieder ein eigener Jurassic Park gestaltet werden.
- Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, XSX) – 21. Oktober
Die legendäre Action-Reihe ist nach langer Abwesenheit wieder zurück.
- Painkiller (PC, PS5, XSX) – 21. Oktober
Und noch eine beliebte Reihe, die zurückkehrt.
- Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 (PC, PS5, XSX) – 21. Oktober
Und NOCH eine beliebte Reihe, die zurückkehrt.
- Cut That Wire (PC) – 22. Oktober
Ein neues Social Deduction-Spiel über das Entschärfen einer Bombe.
- Dispatch (PC, PS5) – 22. Oktober
Ein wunderschön handgezeichnetes Adventure über eine Welt voller Superhelden und die darin enthaltene Bürokratie.
- Modulus (PC) – 22. Oktober
Ein weiteres Fabrik-Automatisierungsspiel für Strategen.
- Angry Video Game Nerd 8-bit (PC, PS5, XSX, Switch) – 23. Oktober
Der Angry Video Game Nerd ist eine Koryphäe in der Gaming-Szene und hat bereits ein eigenes Spiel, nun kommt ein Zweites dazu.
- Becastled (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 23. Oktober
Eine Mischung aus gemütlichem City Building und herausforderndem Tower Defense.
- Bounty Star (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 23. Oktober
Hier gibt es actionlastige Mech-Kämpfe und strategischen Basenbau.
- Double Dragon Revive (PC, PS4, PS5, XSX) – 23. Oktober
Einer der wahrscheinlich klassischsten Beat’em’Up-Reihen wird wiederbelebt.
- Moonlighter 2: The Endless Vault (PC, PS5, XSX) – 23. Oktober
Ihr geht wieder gefährliche Dungeons erkunden, um gefundene Schätze in eurem eigenen Laden anzubieten.
- Painted in Blood (PC) – 23. Oktober
Ein rasanter Shooter mit Horror-Elementen.
- Plants vs. Zombies: Replanted (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 23. Oktober
Der Tower Defense-Klassiker kommt mit HD-Optik zurück.
- PowerWash Simulator 2 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 23. Oktober
Es werden wieder beschmutzte Oberflächen gründlich gereinigt.
- The Jackbox Party Pack 11 (PC, PS5, XSX, Switch) – 23. Oktober
Wenn euch die Partyspielchen ausgehen, kommt dieses Paket zur rechten Zeit.
- The Lonesome Guild (PC, PS5, XSX) – 23. Oktober
Ein Topdown Action RPG mit knuffiger Präsentation.
- Tormented Souls II (PC, PS5, XSX) – 23. Oktober
Das Survival Horrorspiel rund um Caroline Walker geht in Runde 2.
- Vampires: Bloodlord Rising (PC) – 23. Oktober
Noch ein Vampirspiel, welches nicht mit Bloodlines zu verwechseln ist.
- Chicken Run: Eggstraction (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 24. Oktober
2023 kam ein neuer Knetfilm, nun folgt tatsächlich ein neues Spiel mit den ulkigen Hühnern.
- Fast & Furious: Arcade Edition (PC, PS5, XSX, Switch) – 24. Oktober
Ein Arcade Racer basierend auf dem Filmfranchise.
- Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed (PC, PS5, XSX, Switch) – 24. Oktober
Ein Arcade Racer basierend auf dem Spielzeugfranchise.
- Once Upon a Katamari (PC, PS5, XSX, Switch) – 24. Oktober
Es werden wieder Bälle gerollt, an denen alles klebenbleibt.
So, hier beenden wir die Releasevorschau. Wir hoffen, obwohl wir einige Spiele auslassen mussten, konnten wir euch eine gute Vielfalt von Spielen präsentieren. Wir hoffen, dass wir euch www.nat-games.de/category/games/specials/releasevorschau/ wieder eine vollständige Liste präsentieren können.
Titelbild: 2025 © Paradox Interactive AB | 2025 © AdHoc Studio