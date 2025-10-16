Bis zur Glotze – Alle Infos zum großen Pokémon-Leak | Folge 162

Es ist vielleicht der Leak des Jahres! Zu Pokémon wurden zahlreiche Infos an die Oberfläche gespült. Grund drüber zu sprechen! Aber was ist eigentlich genau passiert?

Neue Pokémon-Games am Horizont

Es gibt ein neues großes Datenleck und diesmal betrifft es die Pokémon Company und GameFreak. Doch es sind nicht nur Details zur neuen Pokémon-Generation geleaked worden, es wurde gleich eine ganze Roadmap bis 2030 aufgedeckt. Maarten und Tobi werfen einen genauen Blick auf diese Roadmap und versuchen ein wenig, sich die kommenden Spiele vorzustellen. Dabei wird auf alle geleakten Details eingegangen, seid also gewarnt, wenn ihr davon nichts hören möchtet.

Gleichzeitig sprechen wir auch kurz über das eben erschienene Pokémon Legenden Z-A. Dies scheint zwar spielerisch voll in Ordnung zu sein, kann aber wie erwartet grafisch nicht wirklich überzeugen. Hoffentlich können wir auch bald selbst Hand anlegen, um euch von unseren Erlebnissen in Illumina City zu berichten. Wenn ihr ausführlich über die Zukunft der Pokémon-Reihe informiert werden möchtet, dann zieht euch auf jeden Fall diese Folge von Bis Zur Glotze rein.

Moderation: Tobi

Redaktion: Maarten

Abonniert uns einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.