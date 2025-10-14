Pokémon – Gigantischer Leak enthüllt alle Spiele bis 2030

Laut eines kürzlich aufgetauchten Dataminings sollen die Devs von Pokémon mehrere neue Spiele und Erweiterungen für die kommenden Jahre planen. Die Informationen, die aus internen Dokumenten stammen sollen, deuten auf eine ambitionierte Roadmap bis zum Jahr 2030 hin. Es handelt sich um einen gigantischen Leak mit teils sehr konkreten Plänen.

Die angebliche Pokémon-Roadmap im Überblick

Kurz vor dem Release von Pokémon Legenden Z-A geht eine ebenso große News durchs Netz. Ein großer Leak will die Spiele der nächsten Jahre kennen. Das Datenleck offenbart uns auch teils nähere Infos, die CentroLeaks öffentlich gestellt hat. Die folgende Tabelle fasst die mutmaßlich geplanten Veröffentlichungen zusammen:

Geplantes Projekt Angekündigter Releasezeitraum Pokémon Gen 10: „Wind and Waves“ 2026 DLC für „Wind and Waves“ 2027 Pokémon Legends 3: „Galar“ 2027 oder später Multi-Region-Remake (Projekt „Seed“) 2028 oder später Pokémon Gen 11 2030

Die geleakten Informationen gehen teilweise ins Detail:

Pokémon „Wind and Waves“ (Generation 10): Das Spiel soll das Thema „Unendlichkeit“ behandeln und in einer von Südostasien inspirierten Region mit einer Inselkette spielen. Ein neuer Kampfmechanismus namens „Tenko-Waza“ (Wetter-Attacken) und ein „Seed-Pokémon“-System sollen eingeführt werden. In frühen Konzepten war angeblich sogar von einer MMO-ähnlichen Lobby und der Möglichkeit, Unterwasser zu tauchen, die Rede, though diese Features in der finalen Version gestrichen worden sein könnten.

Projekt „Seed“ (Multi-Region-Remake): Dieses Projekt soll es Spielern ermöglichen, nahtlos von Sinnoh nach Hoenn zu reisen, wobei auch Kitakami aus „Karmesin & Purpur“ enthalten sein soll. Intern wird es wohl als Prototyp für ein Next-Generation-Online-Spiel beschrieben, das von mehreren Spielern gemeinsam in einer verbundenen Region erlebt werden kann.

Pokémon Legends: „Galar“: Der dritte Teil der „Legends“-Reihe soll 1.000 Jahre in der Vergangenheit der Galar-Region spielen. Dort soll man die erste Gigadynamax-Pokéball erschaffen. Der Leak zufolge lässt sich das Spiel von „Xenoblade Chronicles X“ inspirieren.

Auf Resetera existieren sogar erste Konzeptbilder der neuen Spiele.

Alle diese Informationen stammen aus einem angeblichen Leak und wurden weder von The Pokémon Company noch von Nintendo offiziell bestätigt. Einige der geleakten Dokumente sollen aus dem Jahr 2021 stammen, sodass sich die Pläne seither erheblich geändert haben können. Daher sollten die Infos mit Vorsicht genossen werden.

Quelle: Insider-Gaming

Bild: 2022 © Nintendo/ The Pokemon Company