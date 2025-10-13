Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 42.2025

An dieser Ausgabe der Releasevorschau ist überhaupt nichts besonders. Es ist mitten im Monat und wir haben nicht viele, aber auch nicht wenige neue Spiele. Es ist ein groß erwarteter Titel für Pokémon-Fans dabei, ein paar Sportspiele und natürlich besteht der Großteil wie immer aus Indiespielen. Also gut, Schluss mit dem Geschwafel, legen wir los.
Eine sehr normale Releasevorschau
- Spindle (PC, Switch) – 13. Oktober
Ein kleines Action-Adventure, wo ihr in die Rolle des Todes schlüpft und von einem kleinen Schweinchen begleitet werdet.
- Chickenhare & the Treasure of Spiking-Beard (PC, PS5, XSX, Switch) -14. Oktober
Ein bunter 3D-Action-Platformer mit tierischen Protagonisten.
- Just Dance 2026 Edition (Switch) – 14. Oktober
Es wird mal wieder das Tanzbein geschwungen.
- NASCAR 25 (PC, PS5, XSX) – 15. Oktober
Futter für Rennspielfans mit Hang zu Realismus.
- BALL x PIT (PC, XSX, Switch, Switch 2) – 15. Oktober
Ein Roguelite mit klassischem Breakaway-Gameplay und Basenbau.
- Lords of Ravage (PC) – 15. Oktober
Ein taktisches Roguelite, in dem ihr der Endboss seid.
- Cal & Bomba (PC) – 16. Oktober
Ein Puzzlespiel, in welchem ihr eure Spielzüge im Vorfeld festlegt.
- Escape From Duckov (PC) – 16. Oktober
Eine Parodie zu Escape From Tarkov, aber mit Enten und aus der Topdown-Ansicht.
- Fellowship (PC) – 16. Oktober
Ein Online-Fantasyspiel, welches sich als ein „Multiplayer Online Dungeon Adventure“, kurz MODA beschreibt.
- Pokemon Legends: Z-A (Switch, Switch 2) – 16. Oktober
Das neueste Pokémon-Abenteuer schickt euch nach Illumina City.
- Reach (PC, PS5, MetaQuest) – 16. Oktober
In diesem VR-Action-Adventure erkundet ihr eine mysteriöse Spielwelt, bestehend aus einer Mischung von Sci-Fi und Fantasy.
- Keeper (PC, XSX) – 17. Oktober
Das neue Spiel von DoubleFine über einen zum Leben erwachten Leuchtturm.
- Lumo 2 (PC, PS5, Switch) – 17. Oktober
Fortsetzung zum isometrischen Arcade-Spiel von 2016.
- The Elf on the Shelf: Christmas Heroes (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 17. Oktober
Lust auf ein Weihnachtsspiel im Oktober? Bitteschön.
- This Is No Cave (PC) – 17. Oktober
Ein Parcours-Spiel im Weltraum, für dessen Steuerung ihr nur eine Maustaste benötigt.
Seht ihr, eine ganz normale Releasevorschau, wie versprochen. Wie sieht wohl die Ausgabe von nächster Woche aus? Mehr Spiele? Weniger Spiele? Findet es heraus.
Titelbild: 2025 © Nintendo | 2025 © Double Fine