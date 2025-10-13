Close

Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 42.2025

von Maarten Cherekam
Bild: 2025 © Nintendo | 2025 © Double Fine

An dieser Ausgabe der Releasevorschau ist überhaupt nichts besonders. Es ist mitten im Monat und wir haben nicht viele, aber auch nicht wenige neue Spiele. Es ist ein groß erwarteter Titel für Pokémon-Fans dabei, ein paar Sportspiele und natürlich besteht der Großteil wie immer aus Indiespielen. Also gut, Schluss mit dem Geschwafel, legen wir los.

 

Eine sehr normale Releasevorschau

 

  • Spindle (PC, Switch) – 13. Oktober

Ein kleines Action-Adventure, wo ihr in die Rolle des Todes schlüpft und von einem kleinen Schweinchen begleitet werdet.

  • Chickenhare & the Treasure of Spiking-Beard (PC, PS5, XSX, Switch) -14. Oktober

Ein bunter 3D-Action-Platformer mit tierischen Protagonisten.

  • Just Dance 2026 Edition (Switch) – 14. Oktober

Es wird mal wieder das Tanzbein geschwungen.

  • NASCAR 25 (PC, PS5, XSX) – 15. Oktober

Futter für Rennspielfans mit Hang zu Realismus.

  • BALL x PIT (PC, XSX, Switch, Switch 2) – 15. Oktober

Ein Roguelite mit klassischem Breakaway-Gameplay und Basenbau.

  • Lords of Ravage (PC) – 15. Oktober

Ein taktisches Roguelite, in dem ihr der Endboss seid.

  • Cal & Bomba (PC) – 16. Oktober

Ein Puzzlespiel, in welchem ihr eure Spielzüge im Vorfeld festlegt.

  • Escape From Duckov (PC) – 16. Oktober

Eine Parodie zu Escape From Tarkov, aber mit Enten und aus der Topdown-Ansicht.

  • Fellowship (PC) – 16. Oktober

Ein Online-Fantasyspiel, welches sich als ein „Multiplayer Online Dungeon Adventure“, kurz MODA beschreibt.

  • Pokemon Legends: Z-A (Switch, Switch 2) – 16. Oktober

Das neueste Pokémon-Abenteuer schickt euch nach Illumina City.

  • Reach (PC, PS5, MetaQuest) – 16. Oktober

In diesem VR-Action-Adventure erkundet ihr eine mysteriöse Spielwelt, bestehend aus einer Mischung von Sci-Fi und Fantasy.

  • Keeper (PC, XSX) – 17. Oktober

Das neue Spiel von DoubleFine über einen zum Leben erwachten Leuchtturm.

  • Lumo 2 (PC, PS5, Switch) – 17. Oktober

Fortsetzung zum isometrischen Arcade-Spiel von 2016.

  • The Elf on the Shelf: Christmas Heroes (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 17. Oktober

Lust auf ein Weihnachtsspiel im Oktober? Bitteschön.

  • This Is No Cave (PC) – 17. Oktober

Ein Parcours-Spiel im Weltraum, für dessen Steuerung ihr nur eine Maustaste benötigt.

Seht ihr, eine ganz normale Releasevorschau, wie versprochen. Wie sieht wohl die Ausgabe von nächster Woche aus? Mehr Spiele? Weniger Spiele? Findet es heraus.

 

Titelbild: 2025 © Nintendo | 2025 © Double Fine

Maarten Cherek
