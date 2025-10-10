Clair Obscur: Expedition 33 – Entwickler*innen danken für 5 Mio. Spieler*innen und kündigen Updates an

Man kann mit großer Sicherheit sagen, dass Clair Obscur: Expedition 33 in der Gamingszene eingeschlagen ist wie eine Bombe. Mittlerweile hat sich das französische Rollenspiel mehr als 4 Millionen mal verkauft. Zu diesem Meilenstein meldete sich nun Entwicklerstudio Sandfall Interactive zu Wort.

Die Abenteuer von Clair Obscur: Expedition 33 gehen bald weiter

Das Spiel erschien im April dieses Jahres und hat nun nach fünf Monaten mehr als 5 Millionen Spieler*innen zu verbuchen. Natürlich hatte man bei dem kleinen Team von Sandfall Interactive nie damit gerechnet und bedankt sich bei den Fans. Außerdem feiert auch der Soundtrack einen Erfolg, 333000 mal wurde er seit dem Release gestreamt. Nach den Danksagungen geht es nun aber mit neuen Inhalten weiter, die bald veröffentlicht werden sollen.

Als Erstes wird es ein neues Gebiet geben, in dem ihr mit eurer Party auf neue Gegner und einige Überraschungen treffen werdet. Natürlich sind auch neue, fordernde Bosskämpfe mit von der Partie. Um diesen im passenden Look entgegenzutreten, werden für alle Charaktere neue Kostüme veröffentlicht. Und damit so viele Spieler*innen wie möglich in den Genuss kommen können, wird es auch neue Lokalisierungen in Tschechisch, Ukrainisch, lateinamerikanisches Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch, Thai und Indonesisch übersetzt, welches die unterstützten Sprachen auf mittlerweile 19 bringt.

Und das soll bei weitem noch nicht alles gewesen sein. Wann das Update erscheint, dazu sagt Sandfall Interactive noch nichts. Wir halten also weiterhin die Augen auf.

Quelle: Sandfall Interactive

Titelbild: 2025 © Sandfall Interactive