Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Anime Village Online – Dreiste Kopie von Animal Crossing im Playstation-Store aufgetaucht

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © Wisnu Sudirman

Existenz unklar, Rechtsstreit wahrscheinlich – Digitale Stores sind wieder einmal um einen kuriosen Kandidaten reicher: Im PlayStation Store wurde kürzlich ein Eintrag für „Anime Village Online“ gelistet. Versehen ist es  mit dem Erscheinungsjahr 2027 und einer Beschreibung, die dem Erfolgsrezept von Animal Crossing erstaunlich nah kommt. Ob das Spiel jedoch tatsächlich existiert, ist höchst fraglich.

 

Was steckt hinter Anime Village Online?

Der Eintrag liest sich wie eine fast wörtliche Übernahme des Animal‑Crossing‑Konzepts: Dorfaufbau, Hausdekoration, Möbelbasteln, Pflanzenanbau, Angeln, Erkundung von Wäldern, Flüssen und Stränden, dazu Crossplay, In‑Game‑Chat und Online‑Koop. Die Formulierungen wirken so nah an Nintendos Marketingtext, dass es kaum verwundert, wenn viele Nutzer an einen dreisten Klon denken.

Auch das Artwork verstärkt diesen Eindruck: Das Cover zeigt einen fröhlichen Dorfbewohner auf einer tropischen Insel in einem Stil, der stark an Animal Crossing erinnert. Die Bildqualität und die unsauberen Schatten lassen vermuten, dass das Motiv mit KI‑Tools generiert wurde. Die Beschreibung im Store verspricht ein gemütliches Lebenssimulationsspiel mit Multiplayer‑Funktionen und umfassenden Social‑Features. Gleichwohl ist offen, wer hinter dem Projekt steckt: Entwickler‑ und Publisherangaben sind spärlich, belastbare Nachweise für eine echte Produktion fehlen. Das macht den Fall besonders rätselhaft.

Anime Village Online

Bild: 2025 © Wisnu Sudirman

Rechtlich ist die Lage heikel: Inhalte, die so deutlich an ein etabliertes Nintendo‑Franchise angelehnt sind, dürften schnell das Interesse von Nintendos Rechtsabteilung wecken. Ein rechtliches Vorgehen wäre alles andere als überraschend — und könnte das Spiel noch vor dem vermeintlichen Release vom Markt nehmen.

Der Vorfall stellt zugleich ein größeres Problem für digitale Storefronts dar: Wiederholt tauchen Trittbrettfahrer und Low‑Effort‑Kopien auf, die sich am Bekanntheitsgrad großer Marken bereichern wollen. Die PlayStation Store‑Qualitätskontrolle steht damit wie andere Plattformen vor der Herausforderung, solche Angebote frühzeitig zu identifizieren und zu blockieren.

Ob „Anime Village Online“ nur ein kurzes Aufflackern bleibt oder ernsthafte Konsequenzen nach sich zieht, wird die Zukunft zeigen.

Anime Village Online

Bild: 2025 © Wisnu Sudirman

 

Quelle: Playstation Store

Bild: 2025 © Wisnu Sudirman

 

Tags: Nintendo, animal crossing, Anime Village Online
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild © 2024 Sandfall Interactive / Kepler Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 – Entwickler*innen danken für 5 Mio. Spieler*innen und kündigen Updates an

0 likes

Bis zur Glotze – Wir besprechen alle News zur Nintendo Direct, State of Play und Tokyo Game Show | Folge 161

0 likes
Bild: 2025 © Microsoft

Xbox Game Pass – Microsoft verteidigt plötzliche Preisexplosion

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Clair Obscur: Expedition 33 – Entwickler*innen danken für 5 Mio. Spieler*innen und kündigen Updates an

    Anime Village Online – Dreiste Kopie von Animal Crossing im Playstation-Store aufgetaucht

    Test: Ghost of Yotei

    Test: Baby Steps

    Bis zur Glotze – Wir besprechen alle News zur Nintendo Direct, State of Play und Tokyo Game Show | Folge 161

    Xbox Game Pass – Microsoft verteidigt plötzliche Preisexplosion

    Electronic Arts – Publisher gehört nun den Saudis: Das sind die möglichen Konsequenzen

    Test: Sonic Racing: CrossWorlds

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 41.2025

    Preview: Gods, Death & Reapers – Mehr als ein kleines Diablo? | gamescom 2025