Anime Village Online – Dreiste Kopie von Animal Crossing im Playstation-Store aufgetaucht

Existenz unklar, Rechtsstreit wahrscheinlich – Digitale Stores sind wieder einmal um einen kuriosen Kandidaten reicher: Im PlayStation Store wurde kürzlich ein Eintrag für „Anime Village Online“ gelistet. Versehen ist es mit dem Erscheinungsjahr 2027 und einer Beschreibung, die dem Erfolgsrezept von Animal Crossing erstaunlich nah kommt. Ob das Spiel jedoch tatsächlich existiert, ist höchst fraglich.

Was steckt hinter Anime Village Online?

Der Eintrag liest sich wie eine fast wörtliche Übernahme des Animal‑Crossing‑Konzepts: Dorfaufbau, Hausdekoration, Möbelbasteln, Pflanzenanbau, Angeln, Erkundung von Wäldern, Flüssen und Stränden, dazu Crossplay, In‑Game‑Chat und Online‑Koop. Die Formulierungen wirken so nah an Nintendos Marketingtext, dass es kaum verwundert, wenn viele Nutzer an einen dreisten Klon denken.

Auch das Artwork verstärkt diesen Eindruck: Das Cover zeigt einen fröhlichen Dorfbewohner auf einer tropischen Insel in einem Stil, der stark an Animal Crossing erinnert. Die Bildqualität und die unsauberen Schatten lassen vermuten, dass das Motiv mit KI‑Tools generiert wurde. Die Beschreibung im Store verspricht ein gemütliches Lebenssimulationsspiel mit Multiplayer‑Funktionen und umfassenden Social‑Features. Gleichwohl ist offen, wer hinter dem Projekt steckt: Entwickler‑ und Publisherangaben sind spärlich, belastbare Nachweise für eine echte Produktion fehlen. Das macht den Fall besonders rätselhaft.

Rechtlich ist die Lage heikel: Inhalte, die so deutlich an ein etabliertes Nintendo‑Franchise angelehnt sind, dürften schnell das Interesse von Nintendos Rechtsabteilung wecken. Ein rechtliches Vorgehen wäre alles andere als überraschend — und könnte das Spiel noch vor dem vermeintlichen Release vom Markt nehmen.

Der Vorfall stellt zugleich ein größeres Problem für digitale Storefronts dar: Wiederholt tauchen Trittbrettfahrer und Low‑Effort‑Kopien auf, die sich am Bekanntheitsgrad großer Marken bereichern wollen. Die PlayStation Store‑Qualitätskontrolle steht damit wie andere Plattformen vor der Herausforderung, solche Angebote frühzeitig zu identifizieren und zu blockieren.

Ob „Anime Village Online“ nur ein kurzes Aufflackern bleibt oder ernsthafte Konsequenzen nach sich zieht, wird die Zukunft zeigen.

Quelle: Playstation Store

Bild: 2025 © Wisnu Sudirman