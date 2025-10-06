Xbox Game Pass – Microsoft verteidigt plötzliche Preisexplosion

Microsoft hat nach der umstrittenen Preiserhöhung für den Xbox Game Pass Ultimate, die das Abo um 50 Prozent verteuerte, Verständnis für die Reaktion der Spieler gezeigt, die drastische Anpassung aber gleichzeitig verteidigt.

Wie Dustin Blackwell, Director of Gaming and Platform Communications, in einem Statement gegenüber The Verge erklärte, sei die Preiserhöhung für das Unternehmen kein leichter Schritt gewesen. Er betonte, man verstehe, dass Preiserhöhungen für niemanden angenehm seien, versuche dies aber durch einen gesteigerten Mehrwert für die Abonnements zu untermauern.

Blackwell rechtfertigte die Anpassung mit einer deutlichen Steigerung des Angebots über alle Abo-Stufen hinweg. Neu für alle drei Xbox Game Pass-Pläne seien größere Spielebibliotheken, die nun auch PC-Titel in jedem Tarif umfassen, sowie unbegrenztes Cloud-Gaming für Essential- und Premium-Abonnenten.