Aktuelle News

Xbox Game Pass – Microsoft verteidigt plötzliche Preisexplosion

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © Microsoft

26,99€ kostet der Xbox Game Pass Ultimate nun. Die massive Preiserhöhung sorgte für ein Beben im Netz und viele Fans zeigten sich frustriert. Die Kritik nahm Microsoft zwar an, doch verteidigte die explodierenden Kosten mit einem gestiegenen Mehrwert.

 

Xbox Game Pass Ultimate explodiert im Preis

Microsoft hat nach der umstrittenen Preiserhöhung für den Xbox Game Pass Ultimate, die das Abo um 50 Prozent verteuerte, Verständnis für die Reaktion der Spieler gezeigt, die drastische Anpassung aber gleichzeitig verteidigt.

Wie Dustin Blackwell, Director of Gaming and Platform Communications, in einem Statement gegenüber The Verge erklärte, sei die Preiserhöhung für das Unternehmen kein leichter Schritt gewesen. Er betonte, man verstehe, dass Preiserhöhungen für niemanden angenehm seien, versuche dies aber durch einen gesteigerten Mehrwert für die Abonnements zu untermauern.

Blackwell rechtfertigte die Anpassung mit einer deutlichen Steigerung des Angebots über alle Abo-Stufen hinweg. Neu für alle drei Xbox Game Pass-Pläne seien größere Spielebibliotheken, die nun auch PC-Titel in jedem Tarif umfassen, sowie unbegrenztes Cloud-Gaming für Essential- und Premium-Abonnenten.

Xbox Game Pass

Bild © Microsoft

 

Mehr Mehrwert = Mehr Preis

Speziell für die um 50 Prozent teurere Ultimate-Variante, die nun 26,99 Euro monatlich kostet, führte Blackwell mehrere Verbesserungen an. Abonnenten erhielten nun Zugriff auf über 400 Spiele und jährlich mehr als 75 Day-One-Veröffentlichungen, was einer Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Zudem verwies er auf die neuen Inklusivleistungen wie Ubisoft+ Classics und Fortnite Crew, die ab dem 18. November Teil des Ultimate-Pakets sein werden und einen kombinierten Wert von etwa 28 Dollar pro Monat böten.

Trotz der von Microsoft angepriesenen Vorteile war die Ankündigung der Preiserhöhung in der Community auf massive Ablehnung gestoßen. Der Unmut ging so weit, dass am Tag der Bekanntgabe ein derartiger Ansturm von Kündigungen auf der Microsoft-Website stattfand, dass diese zeitweise nicht erreichbar war. Ich hoffe, diese umgeschriebene Version entspricht deinen Vorstellungen. Wenn du noch weitere Änderungen am Stil oder Inhalt wünschst, kann ich den Text gerne weiter anpassen.

Xbox Game Pass Ubisoft

Bild: 2025 © Microsoft

 

Quelle: The Verge
Bild © Microsoft
Tags: xbox, ubisoft, Xbox Game Pass, Game Pass
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

