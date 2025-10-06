Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 41.2025

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Electronic Arts | 2025 © Bandai Namco

Die erste Oktoberausgabe der Releasevorschau kommt mit einer Menge neuer Spiele daher. Aber nur weil Oktober ist, bedeutet das nicht automatisch, dass nur Horrorspiele erscheinen, wir haben wie gewohnt Titel von diversen Genres zu bieten. Legen wir los.

 

Viele Spiele in der Oktober-Releasevorschau

 

  • Carimara: Beneath the Forlorn Limbs (PC) – 6. Oktober

Ein kleines Point’n’Click-Adventure, in dem ihr mittels Karten mit einem Geist kommuniziert.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • 2XKO (PC, PS5, XSX) – 7. Oktober

Das Kampfspiel von Riot Games, in denen sich Figuren aus dem League of Legends-Universum auf die Rübe geben.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Blood of Mehran (PC, PS5, XSX) – 7. Oktober

Ein Action-Rollenspiel, welches im Nahen Osten angesetzt ist.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Deathground (PC) – 7. Oktober

Survival Horror mit Dinosauriern.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Gas Station Simulator – RV Camp DLC (PC) – 7. Oktober

In diesem DLC müsst ihr neben eurer Tankstelle auch einen Campingplatz verwalten.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • King of Meat (PC, PS5, XSX, Switch) – 7. Oktober

Ein chaotisches, buntes Battle Royale-Partyspiel.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Oneway.exe (PC) – 7. Oktober

Ein Horrorspiel rund um Internetkultur.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

 

  • Road to Karatl (PC) – 7. Oktober

In dieser Visual Novel geht ihr auf eine Pilgerreise.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Seafarer: The Ship Sim (PC) – 7. Oktober

In dieser Simulation verwaltet ihr einen großen Hafen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Shrine’s Legacy (PC) – 7. Oktober

Ein klassisches RPG inspiriert von der 16-bit SNES-Ära.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Sopa: Tale of the Stolen Potato (PC, Xbox One, XSX) – 7. Oktober

Ein emotionales narratives Adventure, welches Miyazaki, Coco und Der kleine Prinz als Inspirationen nennt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset (MetaQuest) – 7. Oktober

Ein Star Wars VR-Spielplatz.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Comfy Girl: Lofi Companion (PC) – 8. Oktober

Das Lofi-Girl ist legendär und ihr könnt euren eigenen Raum gestalten.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Absolum (PC, PS4, PS5, Switch) – 9. Oktober

Ein 2D-Beat’em’UP in einem Fantasy-Setting.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Blue Protocol: Star Resonance (PC) – 9. Oktober

Ein MMORPG im Blue Protocol-Universum.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Bye Sweet Carole (PC, PS5, XSX, Switch) – 9. Oktober

Ein gruseliges Adventure, welches einen Zeichenstil alter Zeichentrick-Klassiker aufweist.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Dicealot (PC) – 9. Oktober

Ein mittelalterliches Würfel-Roguelike.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • The Lacerator (PC) – 9. Oktober

Ein brutaler Survival-Horrortitel mit Flair aus der PS1-Ära.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Yooka-Replaylee (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 9. Oktober

Remake zum bunten 3D-Platformer, welcher als spiritueller Nachfolger der Banjo-Kazooie-Reihe gehandelt wird.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Barbie Horse Trails (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 10. Oktober

Ich glaube ich muss nicht viel mehr sagen, als dass es ein neues Barbiespiel gibt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Battlefield 6 (PC, PS5, XSX) – 10. Oktober

Es geht wieder hinaus auf das Schlachtfeld.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Disgaea 7 Complete (Switch 2) – 10. Oktober

Die komplette Edition des JRPGs mit allen veröffentlichten DLCs.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Dreams of Another (PC; PS5) – 10. Oktober

Ein sehr stilistischer Shooter, bei dem ihr mit eurer Waffe die Spielwelt erzeugt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Little Nightmares III (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 10. Oktober

Die dritte Runde der Gruselreihe.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Little Nightmares: Enhanced Edition (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 10. Oktober

Passend zum Release des dritten Teils kommt Teil 1 noch einmal überarbeitet heraus.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • NOMIA (PC) – 10. Oktober

Ein taktisches Roguelike mit Deckbuilding, in dem ihr zwei Charaktere gleichzeitig spielt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Snoopy & The Great Mystery Club (PC, PS5, XSX, Switch) – 10. Oktober

Snoopy und die Peanuts spielen Detektiv.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

So, Die Releasevorschau ist erledigt. Horrorfans haben etwas, Nicht-Horrorfans haben auch etwas, alle sind zufrieden. Und am allerbesten: Wir sehen uns nächste Woche an Ort und Stelle wieder, um die nächsten Neuerscheinungen zu begutachten.

 

Titelbild: 2025 © Electronic Arts | 2025 © Bandai Namco

 

 

Tags: Releasevorschau
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bis zur Glotze – Wir besprechen alle News zur Nintendo Direct, State of Play und Tokyo Game Show | Folge 161

0 likes
Bild: 2025 © Microsoft

Xbox Game Pass – Microsoft verteidigt plötzliche Preisexplosion

0 likes
Bild: 2020 © Electronic Arts

Electronic Arts – Publisher gehört nun den Saudis: Das sind die möglichen Konsequenzen

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Test: Ghost of Yotei

    Test: Baby Steps

    Bis zur Glotze – Wir besprechen alle News zur Nintendo Direct, State of Play und Tokyo Game Show | Folge 161

    Xbox Game Pass – Microsoft verteidigt plötzliche Preisexplosion

    Electronic Arts – Publisher gehört nun den Saudis: Das sind die möglichen Konsequenzen

    Test: Sonic Racing: CrossWorlds

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 41.2025

    Preview: Gods, Death & Reapers – Mehr als ein kleines Diablo? | gamescom 2025

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 40.2025

    Preview: Vampires: Bloodlord Rising – So viel Genres in einem Vampirspiel | gamescom 2025