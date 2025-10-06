Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 41.2025

Die erste Oktoberausgabe der Releasevorschau kommt mit einer Menge neuer Spiele daher. Aber nur weil Oktober ist, bedeutet das nicht automatisch, dass nur Horrorspiele erscheinen, wir haben wie gewohnt Titel von diversen Genres zu bieten. Legen wir los.
Viele Spiele in der Oktober-Releasevorschau
- Carimara: Beneath the Forlorn Limbs (PC) – 6. Oktober
Ein kleines Point’n’Click-Adventure, in dem ihr mittels Karten mit einem Geist kommuniziert.
- 2XKO (PC, PS5, XSX) – 7. Oktober
Das Kampfspiel von Riot Games, in denen sich Figuren aus dem League of Legends-Universum auf die Rübe geben.
- Blood of Mehran (PC, PS5, XSX) – 7. Oktober
Ein Action-Rollenspiel, welches im Nahen Osten angesetzt ist.
- Deathground (PC) – 7. Oktober
Survival Horror mit Dinosauriern.
- Gas Station Simulator – RV Camp DLC (PC) – 7. Oktober
In diesem DLC müsst ihr neben eurer Tankstelle auch einen Campingplatz verwalten.
- King of Meat (PC, PS5, XSX, Switch) – 7. Oktober
Ein chaotisches, buntes Battle Royale-Partyspiel.
- Oneway.exe (PC) – 7. Oktober
Ein Horrorspiel rund um Internetkultur.
- Road to Karatl (PC) – 7. Oktober
In dieser Visual Novel geht ihr auf eine Pilgerreise.
- Seafarer: The Ship Sim (PC) – 7. Oktober
In dieser Simulation verwaltet ihr einen großen Hafen.
- Shrine’s Legacy (PC) – 7. Oktober
Ein klassisches RPG inspiriert von der 16-bit SNES-Ära.
- Sopa: Tale of the Stolen Potato (PC, Xbox One, XSX) – 7. Oktober
Ein emotionales narratives Adventure, welches Miyazaki, Coco und Der kleine Prinz als Inspirationen nennt.
- Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset (MetaQuest) – 7. Oktober
Ein Star Wars VR-Spielplatz.
- Comfy Girl: Lofi Companion (PC) – 8. Oktober
Das Lofi-Girl ist legendär und ihr könnt euren eigenen Raum gestalten.
- Absolum (PC, PS4, PS5, Switch) – 9. Oktober
Ein 2D-Beat’em’UP in einem Fantasy-Setting.
- Blue Protocol: Star Resonance (PC) – 9. Oktober
Ein MMORPG im Blue Protocol-Universum.
- Bye Sweet Carole (PC, PS5, XSX, Switch) – 9. Oktober
Ein gruseliges Adventure, welches einen Zeichenstil alter Zeichentrick-Klassiker aufweist.
- Dicealot (PC) – 9. Oktober
Ein mittelalterliches Würfel-Roguelike.
- The Lacerator (PC) – 9. Oktober
Ein brutaler Survival-Horrortitel mit Flair aus der PS1-Ära.
- Yooka-Replaylee (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 9. Oktober
Remake zum bunten 3D-Platformer, welcher als spiritueller Nachfolger der Banjo-Kazooie-Reihe gehandelt wird.
- Barbie Horse Trails (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 10. Oktober
Ich glaube ich muss nicht viel mehr sagen, als dass es ein neues Barbiespiel gibt.
- Battlefield 6 (PC, PS5, XSX) – 10. Oktober
Es geht wieder hinaus auf das Schlachtfeld.
- Disgaea 7 Complete (Switch 2) – 10. Oktober
Die komplette Edition des JRPGs mit allen veröffentlichten DLCs.
- Dreams of Another (PC; PS5) – 10. Oktober
Ein sehr stilistischer Shooter, bei dem ihr mit eurer Waffe die Spielwelt erzeugt.
- Little Nightmares III (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 10. Oktober
Die dritte Runde der Gruselreihe.
- Little Nightmares: Enhanced Edition (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 10. Oktober
Passend zum Release des dritten Teils kommt Teil 1 noch einmal überarbeitet heraus.
- NOMIA (PC) – 10. Oktober
Ein taktisches Roguelike mit Deckbuilding, in dem ihr zwei Charaktere gleichzeitig spielt.
- Snoopy & The Great Mystery Club (PC, PS5, XSX, Switch) – 10. Oktober
Snoopy und die Peanuts spielen Detektiv.
So, Die Releasevorschau ist erledigt. Horrorfans haben etwas, Nicht-Horrorfans haben auch etwas, alle sind zufrieden. Und am allerbesten: Wir sehen uns nächste Woche an Ort und Stelle wieder, um die nächsten Neuerscheinungen zu begutachten.
Titelbild: 2025 © Electronic Arts | 2025 © Bandai Namco