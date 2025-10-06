Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 41.2025

Die erste Oktoberausgabe der Releasevorschau kommt mit einer Menge neuer Spiele daher. Aber nur weil Oktober ist, bedeutet das nicht automatisch, dass nur Horrorspiele erscheinen, wir haben wie gewohnt Titel von diversen Genres zu bieten. Legen wir los.

Viele Spiele in der Oktober-Releasevorschau

Carimara: Beneath the Forlorn Limbs (PC) – 6. Oktober

Ein kleines Point’n’Click-Adventure, in dem ihr mittels Karten mit einem Geist kommuniziert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

2XKO (PC, PS5, XSX) – 7. Oktober

Das Kampfspiel von Riot Games, in denen sich Figuren aus dem League of Legends-Universum auf die Rübe geben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Blood of Mehran (PC, PS5, XSX) – 7. Oktober

Ein Action-Rollenspiel, welches im Nahen Osten angesetzt ist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Deathground (PC) – 7. Oktober

Survival Horror mit Dinosauriern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gas Station Simulator – RV Camp DLC (PC) – 7. Oktober

In diesem DLC müsst ihr neben eurer Tankstelle auch einen Campingplatz verwalten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

King of Meat (PC, PS5, XSX, Switch) – 7. Oktober

Ein chaotisches, buntes Battle Royale-Partyspiel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Oneway.exe (PC) – 7. Oktober

Ein Horrorspiel rund um Internetkultur.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Road to Karatl (PC) – 7. Oktober

In dieser Visual Novel geht ihr auf eine Pilgerreise.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Seafarer: The Ship Sim (PC) – 7. Oktober

In dieser Simulation verwaltet ihr einen großen Hafen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Shrine’s Legacy (PC) – 7. Oktober

Ein klassisches RPG inspiriert von der 16-bit SNES-Ära.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sopa: Tale of the Stolen Potato (PC, Xbox One, XSX) – 7. Oktober

Ein emotionales narratives Adventure, welches Miyazaki, Coco und Der kleine Prinz als Inspirationen nennt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset (MetaQuest) – 7. Oktober

Ein Star Wars VR-Spielplatz.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Comfy Girl: Lofi Companion (PC) – 8. Oktober

Das Lofi-Girl ist legendär und ihr könnt euren eigenen Raum gestalten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Absolum (PC, PS4, PS5, Switch) – 9. Oktober

Ein 2D-Beat’em’UP in einem Fantasy-Setting.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Blue Protocol: Star Resonance (PC) – 9. Oktober

Ein MMORPG im Blue Protocol-Universum.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bye Sweet Carole (PC, PS5, XSX, Switch) – 9. Oktober

Ein gruseliges Adventure, welches einen Zeichenstil alter Zeichentrick-Klassiker aufweist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dicealot (PC) – 9. Oktober

Ein mittelalterliches Würfel-Roguelike.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Lacerator (PC) – 9. Oktober

Ein brutaler Survival-Horrortitel mit Flair aus der PS1-Ära.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Yooka-Replaylee (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 9. Oktober

Remake zum bunten 3D-Platformer, welcher als spiritueller Nachfolger der Banjo-Kazooie-Reihe gehandelt wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Barbie Horse Trails (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 10. Oktober

Ich glaube ich muss nicht viel mehr sagen, als dass es ein neues Barbiespiel gibt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Battlefield 6 (PC, PS5, XSX) – 10. Oktober

Es geht wieder hinaus auf das Schlachtfeld.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Disgaea 7 Complete (Switch 2) – 10. Oktober

Die komplette Edition des JRPGs mit allen veröffentlichten DLCs.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dreams of Another (PC; PS5) – 10. Oktober

Ein sehr stilistischer Shooter, bei dem ihr mit eurer Waffe die Spielwelt erzeugt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Little Nightmares III (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 10. Oktober

Die dritte Runde der Gruselreihe.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Little Nightmares: Enhanced Edition (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 10. Oktober

Passend zum Release des dritten Teils kommt Teil 1 noch einmal überarbeitet heraus.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

NOMIA (PC) – 10. Oktober

Ein taktisches Roguelike mit Deckbuilding, in dem ihr zwei Charaktere gleichzeitig spielt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Snoopy & The Great Mystery Club (PC, PS5, XSX, Switch) – 10. Oktober

Snoopy und die Peanuts spielen Detektiv.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

So, Die Releasevorschau ist erledigt. Horrorfans haben etwas, Nicht-Horrorfans haben auch etwas, alle sind zufrieden. Und am allerbesten: Wir sehen uns nächste Woche an Ort und Stelle wieder, um die nächsten Neuerscheinungen zu begutachten.

Titelbild: 2025 © Electronic Arts | 2025 © Bandai Namco