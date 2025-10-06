Close

Aktuelle News

Bis zur Glotze – Wir besprechen alle News zur Nintendo Direct, State of Play und Tokyo Game Show | Folge 161

von Christian Koitkaam
0 Comments
In den vergangenen Wochen gab es so einige Spielepräsentationen, die es dringend zu besprechen gilt. Deshalb haben sich Maarten und Tobias hingesetzt und einen Blick auf all die Neuankündigungen geworfen, die es so zu sehen gab. Ganz ohne Meckerei kommen wir dabei, wie gewohnt, natürlich aber auch nicht aus.

 

 

Ankündigungen, Ankündigungen und Ankündigungen

Den Anfang macht Nintendo, die mit ihrer Nintendo Direct das 40-jährige Jubiläums von Mario feiern. Mit der Ankündigung eines neuen Films, eines neuen Tennisspiels und eines neuen 2D-Abenteuers von Yoshi sind ein paar Sachen mit dabei. Aber Der etwas überteuerte Release von Mario Galaxy 1 + 2 für die Switch, teure Amiibos und einer fragwürdigen DLC-Politik ist leider auch etwas Salz in der Suppe. Dann folgte die State of Play, bei welcher Tobias unter anderem von Crimson Desert und dem Dynasty Warrior 3 Remaster angetan war, hatte Maarten vor allem Augen für das kreative Chronoscript und das sehr blutige Wolverine. Den Abschluss macht die Tokyo Game Show, auf denen es auch einige Präsentationen mit neuen Spielen gab. Alles zu den Highlights hört ihr in Folge 161 von Bis zur Glotze.

 

Moderation: Christian

Redaktion: Maarten

 

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für "Bis zur Glotze"? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.

Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

