Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 40.2025

In dieser Releasevorschau verabschieden wir den September endgültig und heißen den Oktober willkommen. Dieser startet mit einer sehr überschaubaren Anzahl an Neuerscheinungen, darunter aber immerhin einem AAA-Kracher, auf den die Gamingwelt gespannt blickt.

Die Tage werden kürzer, genau wie diese Releasevorschau

Bouncemasters (PC) – 29. September

Kennt ihr noch das legendäre Flashgame YetiSports? Dieses Spiel nimmt sich das Konzept als Inspiration und lässt euch erneut Pinguine mit einem Baseballschläger durch die Gegend schlagen.

Macabre (PC) – 29. September

Der erste Horrortitel von vielen im Gruselmonat, hier ist es ein Koop-Stealthspiel, in welchem ihr in einem Zeitriss gefangen gefährlichen Monstern entkommen müsst.

Unyielder (PC) – 29. September

Ein actionreicher, extrem rasanter Roguelike-Shooter Boss Rush.

Alien: Rogue Incursion – Part One: Evolved Edition (PC, PS5) – 30. September

Die Nicht-VR-Variante des Horror Survivalspiels.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PC, PS4, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 30. September

Ein Remake des 1997 erschienenen ersten FF Tactics.

KindFolx (PC, Switch) – 30. September

Ein Echtzeit-Deckbuilder mit bunten Cartoongrafiken.

LEGO Party! (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 30. September

Das von der Mario Party-Reihe populär gemachte Partyspielkonzept, nur mit LEGO-Bauklötzchen.

Train Sim World 6 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 30. September

Denkt ihr, ihr könnt einen besseren Job machen als die Deutsche Bahn? Ach, natürlich könnt ihr das, jeder könnte das, aber in diesem Spiel kann man es auch wahr werden lassen.

Drops of Death (PC) – 1. Oktober

Ein Twist der bekannten Dating Sim-Formel, einer der Kandidaten, in die ihr euch verlieben könnt, ist zufällig auch ein gefährlicher Killer.

Gambonanza (PC) – 1. Oktober

Ein Schach-Roguelike, welches sich ganz offensichtlich ein wenig die Balatro-Formel abgeschaut hat.

Ghost of Yotei (PS5) – 2. Oktober

Die epische Fortsetzung von Ghost of Tsushima.

Onirism (PC) – 2. Oktober

Ein bunter Mix aus Action Adventure und 3rd Person Shooter.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch ) – 2. Oktober

Marios Weltraumabenteuer sind nun entweder als Komplettpaket oder jeweils einzeln neu verfügbar.

Castle of Heart: Retold (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 3. Oktober

Remake des 2D-Platformers mit mittelalterlichem Fantasy-Setting.

Digimon Story: Time Stranger (PC, PS5, XSX) – 3. Oktober

Das nächste Kapitel in der Digimon Story.

Und somit sind wir im Oktober angekommen. In den kommenden Ausgaben der Releasevorschau können wir uns also bestimmt auf einige Horrortitel freuen, vielleicht ja bereits nächste Woche. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit was auch immer ihr gerade spielt.

Titelbild: 2025 © Sucker Punch Productions | 2025 © Nintendo