Preview: Vampires: Bloodlord Rising – So viel Genres in einem Vampirspiel | gamescom 2025

Vampires: Bloodlord Rising ist ein Action Rollenspiel, bei dem ihr als wieder erwachter Vampir auf den Spuren eures ehemaligen Meisters wandelt und auch noch ein eigenes Schloss bauen könnt. All das kann auch im Koop Modus mit einem Freund erlebt werden und soll ganz schön Spaß machen. Ob ihr im Meer der Vampirspiele auch hier reinschauen solltet, erfahr ihr in unserer Preview.

Viele bekannte Mechaniken neu verpackt

Ihr erwacht als Vampir, könnt ein Schloss bauen und auch noch Gestaltwandeln? Da muss sich Vampries: Bloodlord Rising den Vergleich mit V Rising gefallen lassen, auch aufgrund des Namens. Das „Rising“ ist hier auch eben Programm, am Anfang sied ihr als aufgewachter Vampir noch nicht besonders stark und müsst euch bessere Fähigkeiten und Ausrüstung erarbeiten. Eine weitere Gemeinsamkeit ist das Schloss. Hier gibt es ein Schlossherz was aufgeladen und aufgewerte werden will. Um es herum lassen sich dann Arbeitsstationen, Mauern, Böden und allerlei Deko platzieren. Damit könnt ihr ein ziemlich beeindruckendes Schloss über mehrere Etagen errichten.

So ein Schloss will natürlich auch befüllt werden und mit der Zeit lassen sich auch Handwerker und Händler rekrutieren, die in das Schlosse einziehen. Dafür müsst ihr euch natürlich aus der Sicherheit eurer Domaine wagen und in den Ortschaften der Welt von Sangavia auf die Jagd gehen. Nicht zuletzt auch um eure Blutreserven mit einem schmackhaften Trunk direkt aus der Vehne eines unschuldigen Bürgers aufzufüllen. Hierbei helfen auch nützliche Vampirkräfte. In der Gestalt des Jägers seid ihr als Vampir zwar ein geschickter Kämpfer, die Bewohner der Welt erkennen euch aber auch sofort als Vampir und nehmen die Beine in die Hand. Oder ein Schwert. Getarnt als Adliger seid ihr hingegen etwas langsamer unterwegs, ihr fallt aber auch kaum auf. Gepaart mit eurer Magie, mit der Bewohner verzaubert werden können um euch zu folgen, könnt ihr sie so an einen ungestörten Ort bringen oder auch bis in euer Schloss entführen.

Aufzupassen gilt es dabei auf die Gefahren durch die Kirche. Diese hat einen Silberschleier über die Welt gelegt. Und Silber bekommt bekanntermaßen Vampiren außerhalb von Twilight nicht besonders gut. Mit steigenden Fähigkeiten kann das immer mehr überwunden werden um mehr Orte auf der Karte besuchen zu können. Die Kirche nervt aber noch mehr und kann auch euer Schloss mit Soldaten angreifen. Dadurch habt ihr aber auch einen Gegner, für den es sich lohnt bessere Ausrüstung zu erlangen.

Hat Vampires: Bloodlord Rising ein eigenes Profil?

Das alles klingt natürlich schon sehr nach V Rising. Der größte Unterschied liegt aber vor allem in der Ansicht und das dazu gehörende Spielgefühl. In Vampries: Bloodlord Rising schaut ihr eurem Vampir in Third Person Perspektive zu und könnt nach Herzenslust die Kamera drehen. Dadurch hat man ein etwas direkteres Spielgefühl und ist mehr Teil der Welt, als nur in der isometrischen Sicht zuzuschauen. Ebenfalls ist die Kriche als Gegner anders als in V Rising, weil sie auch aktiv Jagd auf euch als Vampir macht und nicht nur darauf wartet, dass ihr kommt und sie aussaugt. Und so habt ihr wirklich viel zu tun zwischen Action, Rollenspiel und nicht zu vergessen auch einer Story, die ihr verfolgt. Dabei geht es nämlich um den Konflikt zwischen Kirche und Vampiren, den euer Meister vor eurem langen Schlummer eigentlich friedlich lösen wollte.

Zuletzt ist natürlich auch die Optik anders. Durch die andere Grafik wirkt alles ein wenig nahbarer und erinnert ein wenig an den Stil von Skyrim. Ob sich Vampries: Bloodlord Rising dann von seinen Genrekollegen absetzen kann wird sich zeigen. Es wird am 30. Januar 2026 erscheinen und damit vielleicht den Durst derer stillen, die dann mit dem im Oktober diesen Jahres erscheinen Vamprire: The Maskerade – Bloodline 2 schon fertig sind. So oder so erwarten wir hier jedoch vor allem Koop Spaß, den wir weiter im Blick behalten werden.