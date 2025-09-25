Marvel’s Wolverine – Endlich ein Trailer zu Insomnicas brutalem Superheldenspiel

Nach Spider-Man wagen sich Insomniac Games mit Marvel’s Wolverine an das nächste Superhelden-Epos. Doch anders als die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft wird Logan ein wenig brutaler zugehen. Die Brutalität im Trailer mag zuteilen überzogen wirken, passen aber zum Helden mit den Klauen, der oft auch eher wie ein Antiheld agiert.

In Marvel’s Wolverine wird eine Menge virtuelles Blut fließen

Einen ersten Trailer gab es während der State of Play zu sehen. Auch wenn einiges davon durchaus Gameplay sein könnte, war es alles cineastisch inszeniert. Das Spiel wird aber allem Anschein nach der klassischen Action Adventure-Formel folgen. Es wird Kämpfe geben, aber auch Parkoureinlagen, bei denen Logan seine Klauen als Hilfsmittel verwendet.

Porträtiert wird Wolverine vom australischen Schauspieler Liam McIntyre. In seiner Karriere hat er bereits ein wenig Superheldenerfahrung sammeln können, vornehmlich als Synchronstimme in einigen Animationsprojekten, aber auch als der Bösewicht Weather Wizard in der TV-Serie The Flash von 2014.

Nun haben wir also erstes Bildmaterial, welches deutlich vermittelt, wie blutig das Spiel werden wird. Logan macht keine halben Sachen, da werden Arme und Beine abgetrennt und die Klauen auch direkt in die Gesichter der Fieslinge gerammt. Im Frühjahr 2026 können wir diese Brutalität exklusiv auf der Playstation 5 ausleben.

