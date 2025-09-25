Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Marvel’s Wolverine – Endlich ein Trailer zu Insomnicas brutalem Superheldenspiel

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Insomniac Games/Marvel

Nach Spider-Man wagen sich Insomniac Games mit Marvel’s Wolverine an das nächste Superhelden-Epos. Doch anders als die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft wird Logan ein wenig brutaler zugehen. Die Brutalität im Trailer mag zuteilen überzogen wirken, passen aber zum Helden mit den Klauen, der oft auch eher wie ein Antiheld agiert.

 

In Marvel’s Wolverine wird eine Menge virtuelles Blut fließen

Einen ersten Trailer gab es während der State of Play zu sehen. Auch wenn einiges davon durchaus Gameplay sein könnte, war es alles cineastisch inszeniert. Das Spiel wird aber allem Anschein nach der klassischen Action Adventure-Formel folgen. Es wird Kämpfe geben, aber auch Parkoureinlagen, bei denen Logan seine Klauen als Hilfsmittel verwendet.

Porträtiert wird Wolverine vom australischen Schauspieler Liam McIntyre. In seiner Karriere hat er bereits ein wenig Superheldenerfahrung sammeln können, vornehmlich als Synchronstimme in einigen Animationsprojekten, aber auch als der Bösewicht Weather Wizard in der TV-Serie The Flash von 2014.

Nun haben wir also erstes Bildmaterial, welches deutlich vermittelt, wie blutig das Spiel werden wird. Logan macht keine halben Sachen, da werden Arme und Beine abgetrennt und die Klauen auch direkt in die Gesichter der Fieslinge gerammt. Im Frühjahr 2026 können wir diese Brutalität exklusiv auf der Playstation 5 ausleben.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Quelle: Playstation

Titelbild: 2025 © Insomniac Games/Marvel

Tags: Marvel's Wolverine
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Preview: Vampires: Bloodlord Rising – So viel Genres in einem Vampirspiel | gamescom 2025

0 likes
Bild: 2025 © Activision

Call of Duty: Black Ops 7 – Alle Infos zum Start der Beta

0 likes
Bild: 2025 © Konami | 2025 © SEGA

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 39.2025

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Preview: Vampires: Bloodlord Rising – So viel Genres in einem Vampirspiel | gamescom 2025

    Marvel’s Wolverine – Endlich ein Trailer zu Insomnicas brutalem Superheldenspiel

    Call of Duty: Black Ops 7 – Alle Infos zum Start der Beta

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 39.2025

    Test: Hollow Knight: Silksong

    Preview: Monsters are Coming – Schnelles Tower Defence als Roguelite (gamescom 2025)

    Marvel 1943: Rise of Hydra – Leak zeigt wohl erste Gameplay-Szenen

    Preview: Band of Crusaders – Ein taktischer Kreuzzug im Dämonenverseuchten Europa (gamescom 2025)

    Bis zur Glotze – Wir haben Metal Gear Solid, Clair Obscure, Hell is Us und Cronos gespielt | Folge 160

    Test: Fata Deum (Early Access)