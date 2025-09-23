Call of Duty: Black Ops 7 – Alle Infos zum Start der Beta

Die Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 wirft bereits lange vor dem offiziellen Release am 14. November 2025 erste Schatten voraus. Entwickler Treyarch und Raven Software haben, zusammen mit Activision, einige Details veröffentlicht, die Multiplayer-Fans und Beta-Tester aufhorchen lassen. Zwischen dem 2. und 8. Oktober 2025 wird der Shooter auf verschiedenen Plattformen spielbar sein – zuerst mit Early Access für Vorbesteller und Game Pass-User, später dann für alle.

Wann geht es los?

Die Beta teilt sich in zwei Phasen:

Early Access : Ab dem 2. Oktober 2025 erhalten Vorbesteller des Spiels sowie berechtigte Game Pass-Abonnenten Zugriff.

Open Beta (für alle) : Ab dem 5. Oktober 2025 öffnet die Beta für alle interessierten Spieler.

Ende der Open Beta ist am 8. Oktober 2025, etwa 72 Stunden nach dem Beginn der offenen Phase, je nach Plattform.

Die Beta wird auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie PC (Steam/Battle.net/Xbox PC) stattfinden.

Inhalte der Beta: Karten, Modi und Features

Es ist bereits bekannt, welche Inhalte euch in der Beta erwarten. Dazu gehören Modi und Maps:

Karten : Sechs der Karten, die zum Start der Vollversion verfügbar sein werden, sind während der Beta spielbar. Diese Maps heißen Blackheart, Cortex, Exposure, Imprint, The Forge und Toshin.

Spielmodi : Klassiker wie Domination, Hardpoint, Team Deathmatch, Kill Confirmed und ein Trainings-Course werden mit dabei sein. Zusätzlich wird ein neuer Modus namens Overload vorgestellt.

Der Overload-Modus: Hier kämpfen zwei Teams mit jeweils sechs Spielern, die über Respawns verfügen. Ein „Overload-Gerät“ muss in einer von zwei Zonen platziert und dann verteidigt werden. Geboten ist also offensives wie defensives Gameplay mit klarer Zielvorgabe.

Weitere Features & Vollversion:

Zum Start der Vollversion wird Black Ops 7 insgesamt 18 Karten im Multiplayer bieten.

Der Multiplayer-Trailer offenbart zudem neue Karten, bekannte Maps aus älteren Teilen (z. B. Black Ops 2), neue Waffen und Mechaniken.

Einige Features wie das Omnimovement-System bekommen neue Erweiterungen, z. B. Wandsprung-Mechaniken, mit denen man sich von Wänden abstoßen kann, um Höhenunterschiede zu überwinden oder taktische Positionen zu erreichen.

Wer „Black Ops 7“ vorbestellt, bekommt nicht nur früheren Zugriff auf die Beta, sondern auch exklusiven In-Game-Loot. Beispielsweise gibt es Belohnungen, mit denen man schon in der Beta Zeit investieren kann, um Vorteile oder kosmetische Items freizuschalten.

Quelle: Activision

Bild: 2025 © Activision