Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 39.2025

Die letzte volle Septemberwoche hat sich zur Releasevorschau angemeldet und hat eine ganze Menge neuer Spiele mitgebracht. Also wollen wir keine Zeit verlieren und direkt mit den Games durchstarten.
Der September verabschiedet sich in der Releasevorschau
- Deadly Days: Roadtrip (PC) – 22. September
Ein Topdown-Bullet Hell in einem Zombieapokalypse-Setting.
- Endless Legend 2 (PC) – 22. September
Ein Aufbau Strategiespiel im ENDLESS-Universum.
- Northwind (PC) – 22. September
Ein neuer Bewerber für die Roguelike-Deckbuilding-Krone.
- Stash: A Card Looter (PC) – 22. September
Ein strategischer Mix aus Deckbuilder und Autobattler.
- Aethermancer (PC, Switch) -23. September
Hoffentlich hat Nintendo das Patent noch nicht ausgefüllt, denn dieses Roguelite hat Monster Taming als Fokus.
- Baby Steps (PC, PS5) – 23. September
Das neue Rage Game vom Macher von Getting Over It with Bennet Foddy.
- Deconstruction Simulator (PC) – 23. September
Was aufgebaut wird, muss irgendwann auch wieder demoliert werden und dafür seid ihr in diesem Simulator zuständig.
- Forsaker (PC) – 23. September
Eine Mischung aus Visual Novel und Roguelike.
- Hyperviolent (PC) – 23. September
Ein First Person Shooter mit Retro-Optik, der (wie sein Titel verrät) durchaus etwas brutal werden kann.
- Lost Isle (PC) – 23. September
Ein MMO auf einer Insel mit komplett prozedural generierten Welten.
- Pompeii: The Legacy (PC) – 23. September
Ein City Builder am Fuße des legendären Vulkans.
- Slime Rancher 2 (PC, PS5, XSX) – 23. September
Mehr schleimige Abenteuer im bunten First Person Shooter.
- The House of Tesla (PC, PS5, XSX) – 23. September
Ihr erkundet das mysteriöse Haus des Vaters der Elektrizität, welches vollgestopft ist mit Puzzles und rätselhaften Maschinen.
- Twinkleby (PC) – 23. September
Ein gemütliches Spielchen, in dem ihr fliegende Inseln dekoriert.
- Forgotten Fragments (PC) – 24. September
Ein fordernder Puzzle-Platformer zum alleine Rätseln oder im Koop als Duo.
- Agatha Christie: Death on the Nile (PC, PS5, XSX, Switch) – 24. September
Ein Mystery Adventure in der legendären Krimireihe.
- Ayasa: Shadows of Silence (PC) – 25. September
Ein düsterer Platformer, wo mit Licht und Schatten gespielt wird.
- Consume Me (PC) – 25. September
Ein humoristisches Spiel über das Abnehmen.
- Effulgence RPG (PC) – 25. September
Ein rundenbasiertes RPG, in welchem alle Grafiken aus Textsymbolen bestehen, welches einen sehr besonderen Look erzeugt.
- Hades II (PC, Switch, Switch 2) – 25. September
Der 1.0 Release des Roguelike-Hits-
- Lost Rift (PC) – 25. September
Ein Multiplayer Survival Shooter mit Basenbau, PvP, PvPvE und Extraction Gameplay.
- Mamorukun ReCurse! (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 25. September
Ein modernes Remaster eines Arcade Bullet Hell Shooter-Klassikers.
- Out of Time (PC) – 25. September
Ein Vier Spieler-Action-Roguelike.
- Silent Hill f (PC, PS5, XSX) – 25. September
Der Horrormonat beginnt zwar erst nächste Woche, aber dieser Horrortitel möchte bereits etwas verfrüht in den Startlöchern stehen.
- Sonic Racing: CrossWorlds (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 25. September
Sonic hat in diesem Fun Racer nicht nur seine Freunde, sondern auch viele Charaktere wie Ichiban Kasuga aus Yakuza, das virtuelle Idol Hatsune Miku, Joker aus Persona 5 und Spongebob eingeladen.
- SWORN (PC, PS5, XSX, Switch) – 25. September
Ein Koop-Roguelike über ein gefallenes Camelot und einen verfluchten König Arthur.
- Unfair Flips (PC) – 25. September
Ein Spiel über das Flippen einer Münze, welches ganz bestimmt nicht süchtig machen wird.
- Atelier Resleriana: The Red Alchemist and the White Guardian (PC, PS4, PS5, Switch) – 26. September
Hinter diesem Spiel mit dem elendig langen Namen verbirgt sich ein klassisches JRPG.
- CloverPit (PC) – 26. September
Ein Horror-Roguelite, bei dem eure einzige Chance auf das Überleben das Spiel an einem einarmigen Banditen ist.
- EA Sports FC 26 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 26. September
Die nächste Runde Fußball steht an.
- Hotel Barcelona (PC, PS5, XSX) – 26. September
Die neue abgedrehte Ausgeburt von SUDA51.
- NBA Bounce (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 26. September
Ein etwas mehr humoristischer Ansatz eines Sportspiels mit Partyspiel-Faktor.
- Pac-Man World 2 Re-Pac (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 26. September
Der Klassiker kehrt als 3D-Platformer in Form eines Remakes zurück.
- Mind Diver (PC) – 28. September
Ein Mördermystery-Adventure.
Wir haben es geschafft, die Releasevorschau ist vorüber und der September fast vorbei. Nächste Woche schauen wir noch auf die letzten September-Spiele, bevor wir uns in den Gruselmonat Oktober stürzen.
Titelbild: 2025 © Konami | 2025 © SEGA