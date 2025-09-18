Marvel 1943: Rise of Hydra – Leak zeigt wohl erste Gameplay-Szenen

Derzeit geistert ein Video durchs Netz, welches erste Gameplay-Szenen zum kommenden Marvel 1943: Rise of Hydra zeigen soll! Das Spiel wurde bisher nur im Rahmen eines CGI-Trailers gezeigt, ein Leak soll nun aber bereits mehr zeigen. Das Spiel zu Black Panther und Captain America soll 2026 erscheinen.

Ist das der Gameplay-Leak zu Marvel 1943: Rise of Hydra echt?

Angekündigt wurde das Spiel von Skydance New Media schon vor längerer Zeit, viel gesehen haben wir zum neuen, großen Marvel Game allerdings noch nicht. Jetzt gibt es allerdings ein Video, welches mehr zu zeigen scheint. In dem Leak sieht man Black Panther, wie er in einige Kampfszenen verwickelt ist. Das Geschehen findet in einem sehr prunkvollen Innenraum statt. Gezeigt wird dabei, wie Black Panther gegen mehrere Soldaten aus der WW2-Ära kämpft. Denn genau in der Zeitlinie spielt Marvel 1943 auch, wie der Name schon erahnen lässt.

Das Video zeigt dabei relativ schnelle und vielseitige Moves vom schwarzen Panther – auch Umgebungsinteraktionen scheinen möglich. So fliegen einige Gegenstände beim Kampf durch die Gegend, auch wenn die Physik und generell das Trefferverhalten noch in einem sehr frühen Stadium zu sein scheinen. Denn laut mp1st handelt es sich um Aufnahmen, die von einem Developer zugeschickt wurden und Material aus der Zeit 2022-2023 zeigt. Zudem scheint es sich um kein 1:1 Gameplayaufnahme zu handeln, da das Video eine freie Kamera zeigt, die das Geschehen entsprechend erfasst.

Unklar ist generell auch, ob das gezeigte Material auch echt ist. Da es sich um ein Gerücht und um einen angeblichen Leak handelt, müssen wir das Video mit Vorsicht genießen. Allerdings würde dafür sprechen, dass der Zustand des Videomaterials sehr gut mit der Zeitlinie der Entwicklung übereinstimmt. Sollten die Videoaufnahmen Inhalte aus der Zeit 2022-2023 zeigen, so wäre ein Gameplay-Reveal noch in diesem Jahr sehr gut denkbar.

Quelle: mp1st.com

Bild: 2025 © Marvel / Skydance New Media