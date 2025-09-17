Preview: Band of Crusaders – Ein taktischer Kreuzzug im Dämonenverseuchten Europa (gamescom 2025)

Band of Crusaders lässt euch im mittelalterlichen Frankreich einen Kreuzzug als Großmeister eine Ritterordens leiten. Dabei reist ihr mit eurem Orden samt Camp auf einer Weltkarte umher und tragt taktische Echtzeitschlachten gegen Dämonen, Banditen und wilde Tiere aus. Nach einem Besuch bei den Entwicklern auf der gamescom 2025 berichten wir euch hier, was euch hoffentlich noch dieses Jahr mit Band of Crusaders erwartet.

Eine offene Karte mit Mittelalter Städten

Als erstes fällt in Band of Crusaders die größe Übersichtskarte auf, auf der zahlreiche Städte im Frankreich des Mittelalters abgebildet sind. Ebenso seht ihr Figuren über die Karte huschen oder auch langsam wandern. Diese stellen zumeist Gegner dar, eben Dämonen oder auch Banditen, welche euch gerade zu Beginn öfter begegnen werden. Ihr selbst reist mit eurem Orden und eurem ganzen Camp durch Frankreich und auch kleine Teile Deutschlands. Eure Mission ist dabei nicht weniger als das Retten der Welt, denn die Todsünden bedrohen die Menschheit und schicken ihre Dämonen aus.

Die Welt ist dabei mal mehr, mal weniger gefährlich. Gebiete können mit der Zeit immer mehr dem dämonischen Einfluss anheim fallen. Dann sind die Gegner die ihr dort findet deutlich mächtiger. Auch den Städten geht es dort schlechter und wohlmöglich könnt ihr dort auch schlechter handel treiben. Sobald ihr in einer Stadt seid könnt ihr dort nämlich neue Ritter rekrutieren, Quests annehmen und auch neue Ausrüstung kaufen. Ebenso nicht zu verachten ist Nahrun, denn eure Soldaten wollen natürlich jeden Tag genug zu Essen haben. Stellt ihr das nicht sicher, werden sie euch irgendwann verhungern, beziehungsweise verlassen.

Da euer Camp einfach immer abgebaut und wieder aufgeschlagen wird, habt ihr auch stets Zugriff darauf. Mit genügend Ressourcen lassen sich hier Zelte upgraden, was euch im Kampf gegen die Dämonen enorm weiterhilft. So heilen Soldaten an einem Tag besser in einem gut ausgerüsteten Lazarett. Auch die Unterkünfte lassen sich verbessern, um etwa zusätzliche Soldaten in den Kampf zu führen.

Taktischer Kampf in Echtzeit

Diese Kämpfe bestreitet ihr dann mit den jeweiligen Soldaten in Echtzeit. Sterben sie, sind sie auch wirklich weg. Eure Bindung an sie sollte daher in etwa wie in einem XCOM nicht allzu hoch sein, sofern ihr nicht immerzu neu laden wollt. Das heißt aber nicht, dass sie euch reihenweise umfallen, zumindest nicht, wenn ihr taktisch vorgeht. Zwar kämpft ihr in Echtzeit und könnt jeden Soldaten dabei einzeln kontrollieren, die Zeit lässt sich aber ein wenig verlangsamen, sodass ihr eure Ritter genauer positionieren könnt und auch ihre Fähigkeiten effektiv nutzt. Positionen sind hier wichtig, ein Speerkämpfer kann mit seiner Reichweite etwa hinter einem Kameraden mit Schild stehen und an ihm vorbei den Feind angreifen. Nützlich, da der Soldat mit Schild mehr Rüstung hat und weniger schnell an Gesundheit verliert.

Besonders wichtig sind hier die Fähigkeiten eurer Ritter. Die wollen richtig eingesetzt und auch auf die Gegner abgestimmt werden. Ein gut platzierter Feuerpfeil kann das Blatt wenden, ihr müsst aber auch aufpassen mit dem Feuer nicht den eigenen Kameraden zu schaden. Die Fähigkeiten werden in einem sehr ausführlichen Fähigkeitenbaum ausgewählt. Dabei sind die Soldaten auch nicht festgefahren, ihr könnt Talente eines Bogenschützen auch mit denen für einen Schwertkämpfer kombinieren, um besondere Kombinationen zu erschaffen.

Imposant sind vor allem die Endkämpfe gegen die Todsünden selbst. So konnte ich mit den Entwicklern den Kampf gegen den Dämonen Beelzebub, den Herrn der Fliegen bestreiten. Beelzebub war hier riesig und stand über den Soldaten. Seinen Flächenangriffen und explodierenden Käfern musste schnell ausgewichen werden, da diese sonst die Ritter in den Tod rissen. Im fertigen Spiel erwarten euch dann auch verschiedene Dämonen, die auch ihre Horden auf der Welt Karte eine andere Note bringen sollen.