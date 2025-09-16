Bis zur Glotze – Wir haben Metal Gear Solid, Clair Obscure, Hell is Us und Cronos gespielt | Folge 160

Ja, es gibt auch noch andere Spiele, als Silksong. Auch bei uns in der Redaktion wurde noch fleißig anderer Kram gedaddelt. Neben dem neuen Horrorspiel Cronos, sprechen wir auch über Hell is Us, Clair Obscure und Metal Gear Solid. Zumindest für einige der Sachen haben wir tatsächlich noch Zeit gefunden!

Der Gaming-Herbst beginnt

Auch wenn wir weiter fleißig mit Hornet durch die Metroidvania-Welten hechten, haben wir nebenbei noch das ein oder andere Spiel zocken können. Maarten hat (versucht) Claire Obscure: Expedtion 33 zu spielen. Zumindest bis zum Silksong-Release. Er liebt es auch, nur Silksong ein wenig mehr. Vielleicht bekommt die Expedition 33 ja etwas mehr Zeit gewidmet, wenn Hornet alle Schlachten geschlagen hat. Bei Christian kam ein wenig mehr dazu. Denn der erfolgreiche Run durch Metal Gear Solid Delta: Snake Eater entfacht Begeisterung für das eigentliche Spiel und auch einiges an Skepsis. Aber lohnt sich das Remake?

Ebenso stellt sich die Frage, ob sich Hell is Us lohnt, welches das Konzept „Open World“ ein wenig anders umsetzt. Denn hier funktioniert die Erkundung etwas anders, als bei der Konkurrenz. Aber ist das gut so? Zu guter Letzt gibt es einen kleinen ersten Einblick in Cronos: The New Dawn, dem neuen Blooper-Horror-Game. Packen die ersten beiden Stunden genug, um längerfristig dran bleiben zu wollen?

Das beantworten wir euch bestmöglich in Folge 160 von: Bis zur Glotze!