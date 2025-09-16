Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bis zur Glotze – Wir haben Metal Gear Solid, Clair Obscure, Hell is Us und Cronos gespielt | Folge 160

von Christian Koitkaam
0 Comments
Ja, es gibt auch noch andere Spiele, als Silksong. Auch bei uns in der Redaktion wurde noch fleißig anderer Kram gedaddelt. Neben dem neuen Horrorspiel Cronos, sprechen wir auch über Hell is Us, Clair Obscure und Metal Gear Solid. Zumindest für einige der Sachen haben wir tatsächlich noch Zeit gefunden!

 

 

Der Gaming-Herbst beginnt

Auch wenn wir weiter fleißig mit Hornet durch die Metroidvania-Welten hechten, haben wir nebenbei noch das ein oder andere Spiel zocken können. Maarten hat (versucht) Claire Obscure: Expedtion 33 zu spielen. Zumindest bis zum Silksong-Release. Er liebt es auch, nur Silksong ein wenig mehr. Vielleicht bekommt die Expedition 33 ja etwas mehr Zeit gewidmet, wenn Hornet alle Schlachten geschlagen hat. Bei Christian kam ein wenig mehr dazu. Denn der erfolgreiche Run durch Metal Gear Solid Delta: Snake Eater entfacht Begeisterung für das eigentliche Spiel und auch einiges an Skepsis. Aber lohnt sich das Remake?

Ebenso stellt sich die Frage, ob sich Hell is Us lohnt, welches das Konzept „Open World“ ein wenig anders umsetzt. Denn hier funktioniert die Erkundung etwas anders, als bei der Konkurrenz. Aber ist das gut so? Zu guter Letzt gibt es einen kleinen ersten Einblick in Cronos: The New Dawn, dem neuen Blooper-Horror-Game. Packen die ersten beiden Stunden genug, um längerfristig dran bleiben zu wollen?

Das beantworten wir euch bestmöglich in Folge 160 von: Bis zur Glotze!

 

Moderation: Christian

Redaktion: Maarten

 

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.

Tags: metal gear solid, Podcast, Bis zur Glotze, clair obscur: expedition 33, Clair Obscure, Hell is Us, Cronos, Cronos: The New Dawn, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © Techland | 2025 © 42 Bits Entertainment

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 38.2025

0 likes
Bild: 2025 © Nintendo

Mario Tennis Fever – Es werden wieder die Schläger geschwungen

0 likes
Bild: 2025 © Nintendo

Yoshi and the Mysterious Book – Neuer 2D-Platformer mit dem grünen Dino

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Bis zur Glotze – Wir haben Metal Gear Solid, Clair Obscure, Hell is Us und Cronos gespielt | Folge 160

    Test: Fata Deum (Early Access)

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 38.2025

    Mario Tennis Fever – Es werden wieder die Schläger geschwungen

    Yoshi and the Mysterious Book – Neuer 2D-Platformer mit dem grünen Dino

    Der Super Mario Galaxy Film – Marios zweites Leinwand-Abenteuer schickt ihn in neue Galaxien

    Bis zur Glotze – Unser XXL-Ersteindruck zu Hollow Knight: Silksong | Folge 159

    Preview: Phantom Blade Zero – Das spannendste Souls-Lite 2026? | gamescom 2025

    Preview: Gothic Remake – Ganz viel Fanliebe, aber trotzdem gibt es Sorgen | gamescom 2025

    Preview: Coins, Crown & Cabal – Ist das eine Art Online-Anno? | gamescom 2025