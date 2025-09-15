Close

Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 38.2025

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Techland | 2025 © 42 Bits Entertainment

Ich muss euch warnen, denn diese Woche ist die Releasevorschau extrem voll. Also, wir hatten ja schon viele prall gefüllte Ausgaben, aber der September überflutet uns quasi mit neuen Spielen. Also, macht es euch gemütlich und scrollt ruhig durch die lange Liste der Neuerscheinungen.

 

Die bisher vollste Releasevorschau in 2025

  • Arena Breakout: Infinite (PC) – 15. September

Ein militärischer Extraction Shooter mit seinem vollständigen Release.

  • Fata Deum (PC) – 15. September

Eine Göttersimulation der alten Schule.

  • LEGO Voyagers (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 15. September

Ein Koop-Puzzle-Platformer mit kleinen LEGO-Blöckchen.

  • No, I’m Not a Human (PC, PS5, XSX) – 15. September

Ein Horrorspiel in einer Endzeit, in welcher ihr euch in eure Wohnung abgeschottet habt und nun Besucher*innen als Menschen identifizieren müsst.

  • Synthetic Hopes (PC) – 15. September

Ein Puzzle-Platformer in einem dystopischen Cyberpunk-Setting.

  • TROLEU (PC) – 15. September

Ein humoristischer Straßenbahn-Simulator, in dem ihr in eurem Waggon für Recht und Ordnung sorgen müsst.

  • Henry Halfhead (PC, PS5, Switch) – 16. September

Ein halber Kopf, der alle Gegenstände übernehmen und kontrollieren kann.

  • Mars Attracts (PC) – 16. September

Ein Freizeitparksimulator, aber auf dem Mars.

  • Skate (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 16. September

Der lang erwartete nächste Teil des Skatingspiels.

  • Town to City (PC) – 16. September

Ihr baut euch ein schönes, mediterranes Städchen im 19. Jahrhundert.

  • Voyagers of Nera (PC) – 16. September

Ein kooperatives Survivalspiel für bis zu 16 Spieler*innen in einer Ozeanwelt voll mit magischen Kreaturen und Geheimnissen.

  • Beacon Patrol (PC) – 17. September

Ein gemütliches kooperatives Spiel, bei dem ihr gemeinsam Plättchen legt und damit die Spielwelt bestehend aus Meer und Inseln zusammenbaut.

  • Concierge (PC) – 17. September

Ein Puzzle-Adventure mit einer atmosphärischen Narrative.

  • Deep Rock Galactic: Survivor (PC, XSX) – 17. September

Ein Survivorlike mit dem Waffenarsenal aus Deep Rock Galactic.

  • Flick Shot Rogues (PC) – 17. September

Ein taktisches Roguelite, bei welchem ihr eure Figuren über den Spieltisch schnippst und so Kettenreaktionen auslöst.

  • Lost Skies (PC) – 17. September

Der 1.0 Release des Open World Survival-Spiels.

  • Strange Antiquities (PC, Switch) – 17. September

Ihr führt ein Antiquitätengeschäft voller seltsamer Artefakte, vielleicht sind ja einige von ihnen verflucht?

  • Sushi Ben (PC) – 17. September

Ein wildes Adventure mit vielen Minispielen und einer abgedrehten Geschichte rund um ein Sushi-Restaurant.

  • Arctic Awakening (PC, PS5, XSX) – 18. September

Ein narratives Adenture über euch und euren Roboterkumpel in der unbarmherzigen Arktis.

  • Burden of Truth (PC) – 18. September

Ein Gerichts- und Ermittlungsadventure.

  • Bytebond (PC) – 18. September

Ein kooperativer Puzzler mit zwei rollenden Robotern.

  • Class of Heroes 3 Remaster (PC, PS5, Switch) – 18. September

Remaster eines First Person Dungeon Crawlers mit JRPG-Elementen.

  • Easy Delivery Co. (PC) – 18. September

Ein gemütlicher Lieferungssimulator, bei dem ihr Pakete durch die Gegend kutschiert und eure Kundschaft kennenlernt.

  • Emotionless: The Last Ticket (PC) – 18. September

Ein atmosphärischer Horrortitel, welches mit unangenehmen Gefühlen und schaurigen Gefühlen spielt.

  • Extinction Rifts (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. September

Ein FPS, bei dem ihr mit Kombos stärker werdet.

  • Formula Legends (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. September

Ein Arcade Racer mit vielen Anspielungen auf die lange Formel 1-Geschichte.

  • Hello Kitty Island Adventure – Wheatflour Wonderland (PC, PS5, Switch) – 18. September

Ein neues Abenteuer für Hello Kitty-Fans.

  • Mai: Child of Ages (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 18. September

Ein farbenfrohes Action Adventure mit Zeitreisen.

  • MEATSHAKER (Switch) – 18. September

Ein Horrorspiel, in dem ihr Fleisch schütttelt…ja, ich weiß auch nicht wirklich wie ich das Spiel beschreiben soll.

  • Megabonk (PC) – 18. September

Ein 3D-Survivorlike.

  • Moros Protocol (PC) – 18. September

Ein pixeliger Action-Shooter mit grotesken Monstern in einem Sci-Fi-Setting.

  • Platypus Reclayed (PC, PS5, XSX, Switch) – 18. September

Ein 22 Jahre altes Shoot’em’Up kehrt komplett überarbeitet zurück.

  • Puzzle Quest: Immortal Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 18. September

Das klassische Puzzle RPG als Remaster.

  • Retro Gadgets Playground (PC) – 18. September

Eine Ansammlung unzähliger Retro Gagdets, die ihr als App ausführen könnt.

  • Super People (PC) – 18. September

Ein Battle Royale Shooter mit Supersoldaten.

  • Trails in the Sky 1st Chapter (PC, PS5, Switch, Switch 2) – 18. September

Remake des Beginns der legendären JRPG-Reihe.

  • ZIX (PC, MetaQuest) – 18. September

Ein rasantes Action Roguelike in VR.

  • A Gentlemen’s Dispute (PC) – 19. September

Ein witziger Brawler, wo sich edle Herren mit Zylinder duellieren.

  • Break Arts III (PC) – 19. September

Ein Fest für alle Freund*innen von Kampfmechs.

  • DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. September

Ein Spiel für kleine Zocker*innen.

  • Dying Light: The Beast (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 19. September

Der neue Teil des Zombie-Shooters.

  • Eclipsium (PC) – 19. September

Ein sehr surrealare Retro-Horrortrip.

  • Folly of the Wizards (PC, PS5, XSX, Switch) – 19. September

Ein witziges 2D-Roguelike mit einem Zauberlehrling, vielen magischen Artefakten und Zaubersprüchen.

  • HYKE:Northern Light(s) (PC, PS5, Switch) – 19. September

Ein 2D-Action Adventure mit Anime-Flair.

  • Jump Space (PC, XSX) – 19. September

Ein Koop-Shooter für bis zu vier Spieler*innen als Crew eines Raumschiffes.

  • Marisa of Liartop Mountain (PC) – 19. September

Ein Tabletop RPG-inspiriertes Rollenspiel im Touhou-Universum.

  • Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, XSX, Switch) – 19. September

Ein Action Roguelite mit Anime-Setting.

  • Wander Stars (PC, PS5, XSX, Switch) – 19. September

Ein Rollenspiel, in welchem man die Namen seiner Angriffe miteinander kombiniert und neue Effekte auslöst.

  • Warborne Above Ashes (PC) – 19. September

Ein großes Sci-Fi MMO.

Puh, einmal tief durchatmen, wir haben es geschafft. Das war wirklich eine fast schon überfüllte Releasevorschau. Nächste Woche schauen wir auf die letzten September-Releases, bevor wir bereits in den Oktober starten.

 

Titelbild: 2025 © Techland | 2025 © 42 Bits Entertainment

 

 

Tags: Releasevorschau
Maarten Cherek
