Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 38.2025

Ich muss euch warnen, denn diese Woche ist die Releasevorschau extrem voll. Also, wir hatten ja schon viele prall gefüllte Ausgaben, aber der September überflutet uns quasi mit neuen Spielen. Also, macht es euch gemütlich und scrollt ruhig durch die lange Liste der Neuerscheinungen.
Die bisher vollste Releasevorschau in 2025
- Arena Breakout: Infinite (PC) – 15. September
Ein militärischer Extraction Shooter mit seinem vollständigen Release.
- Fata Deum (PC) – 15. September
Eine Göttersimulation der alten Schule.
- LEGO Voyagers (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 15. September
Ein Koop-Puzzle-Platformer mit kleinen LEGO-Blöckchen.
- No, I’m Not a Human (PC, PS5, XSX) – 15. September
Ein Horrorspiel in einer Endzeit, in welcher ihr euch in eure Wohnung abgeschottet habt und nun Besucher*innen als Menschen identifizieren müsst.
- Synthetic Hopes (PC) – 15. September
Ein Puzzle-Platformer in einem dystopischen Cyberpunk-Setting.
- TROLEU (PC) – 15. September
Ein humoristischer Straßenbahn-Simulator, in dem ihr in eurem Waggon für Recht und Ordnung sorgen müsst.
- Henry Halfhead (PC, PS5, Switch) – 16. September
Ein halber Kopf, der alle Gegenstände übernehmen und kontrollieren kann.
- Mars Attracts (PC) – 16. September
Ein Freizeitparksimulator, aber auf dem Mars.
- Skate (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 16. September
Der lang erwartete nächste Teil des Skatingspiels.
- Town to City (PC) – 16. September
Ihr baut euch ein schönes, mediterranes Städchen im 19. Jahrhundert.
- Voyagers of Nera (PC) – 16. September
Ein kooperatives Survivalspiel für bis zu 16 Spieler*innen in einer Ozeanwelt voll mit magischen Kreaturen und Geheimnissen.
- Beacon Patrol (PC) – 17. September
Ein gemütliches kooperatives Spiel, bei dem ihr gemeinsam Plättchen legt und damit die Spielwelt bestehend aus Meer und Inseln zusammenbaut.
- Concierge (PC) – 17. September
Ein Puzzle-Adventure mit einer atmosphärischen Narrative.
- Deep Rock Galactic: Survivor (PC, XSX) – 17. September
Ein Survivorlike mit dem Waffenarsenal aus Deep Rock Galactic.
- Flick Shot Rogues (PC) – 17. September
Ein taktisches Roguelite, bei welchem ihr eure Figuren über den Spieltisch schnippst und so Kettenreaktionen auslöst.
- Lost Skies (PC) – 17. September
Der 1.0 Release des Open World Survival-Spiels.
- Strange Antiquities (PC, Switch) – 17. September
Ihr führt ein Antiquitätengeschäft voller seltsamer Artefakte, vielleicht sind ja einige von ihnen verflucht?
- Sushi Ben (PC) – 17. September
Ein wildes Adventure mit vielen Minispielen und einer abgedrehten Geschichte rund um ein Sushi-Restaurant.
- Arctic Awakening (PC, PS5, XSX) – 18. September
Ein narratives Adenture über euch und euren Roboterkumpel in der unbarmherzigen Arktis.
- Burden of Truth (PC) – 18. September
Ein Gerichts- und Ermittlungsadventure.
- Bytebond (PC) – 18. September
Ein kooperativer Puzzler mit zwei rollenden Robotern.
- Class of Heroes 3 Remaster (PC, PS5, Switch) – 18. September
Remaster eines First Person Dungeon Crawlers mit JRPG-Elementen.
- Easy Delivery Co. (PC) – 18. September
Ein gemütlicher Lieferungssimulator, bei dem ihr Pakete durch die Gegend kutschiert und eure Kundschaft kennenlernt.
- Emotionless: The Last Ticket (PC) – 18. September
Ein atmosphärischer Horrortitel, welches mit unangenehmen Gefühlen und schaurigen Gefühlen spielt.
- Extinction Rifts (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. September
Ein FPS, bei dem ihr mit Kombos stärker werdet.
- Formula Legends (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. September
Ein Arcade Racer mit vielen Anspielungen auf die lange Formel 1-Geschichte.
- Hello Kitty Island Adventure – Wheatflour Wonderland (PC, PS5, Switch) – 18. September
Ein neues Abenteuer für Hello Kitty-Fans.
- Mai: Child of Ages (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 18. September
Ein farbenfrohes Action Adventure mit Zeitreisen.
- MEATSHAKER (Switch) – 18. September
Ein Horrorspiel, in dem ihr Fleisch schütttelt…ja, ich weiß auch nicht wirklich wie ich das Spiel beschreiben soll.
- Megabonk (PC) – 18. September
Ein 3D-Survivorlike.
- Moros Protocol (PC) – 18. September
Ein pixeliger Action-Shooter mit grotesken Monstern in einem Sci-Fi-Setting.
- Platypus Reclayed (PC, PS5, XSX, Switch) – 18. September
Ein 22 Jahre altes Shoot’em’Up kehrt komplett überarbeitet zurück.
- Puzzle Quest: Immortal Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 18. September
Das klassische Puzzle RPG als Remaster.
- Retro Gadgets Playground (PC) – 18. September
Eine Ansammlung unzähliger Retro Gagdets, die ihr als App ausführen könnt.
- Super People (PC) – 18. September
Ein Battle Royale Shooter mit Supersoldaten.
- Trails in the Sky 1st Chapter (PC, PS5, Switch, Switch 2) – 18. September
Remake des Beginns der legendären JRPG-Reihe.
- ZIX (PC, MetaQuest) – 18. September
Ein rasantes Action Roguelike in VR.
- A Gentlemen’s Dispute (PC) – 19. September
Ein witziger Brawler, wo sich edle Herren mit Zylinder duellieren.
- Break Arts III (PC) – 19. September
Ein Fest für alle Freund*innen von Kampfmechs.
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. September
Ein Spiel für kleine Zocker*innen.
- Dying Light: The Beast (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 19. September
Der neue Teil des Zombie-Shooters.
- Eclipsium (PC) – 19. September
Ein sehr surrealare Retro-Horrortrip.
- Folly of the Wizards (PC, PS5, XSX, Switch) – 19. September
Ein witziges 2D-Roguelike mit einem Zauberlehrling, vielen magischen Artefakten und Zaubersprüchen.
- HYKE:Northern Light(s) (PC, PS5, Switch) – 19. September
Ein 2D-Action Adventure mit Anime-Flair.
- Jump Space (PC, XSX) – 19. September
Ein Koop-Shooter für bis zu vier Spieler*innen als Crew eines Raumschiffes.
- Marisa of Liartop Mountain (PC) – 19. September
Ein Tabletop RPG-inspiriertes Rollenspiel im Touhou-Universum.
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, XSX, Switch) – 19. September
Ein Action Roguelite mit Anime-Setting.
- Wander Stars (PC, PS5, XSX, Switch) – 19. September
Ein Rollenspiel, in welchem man die Namen seiner Angriffe miteinander kombiniert und neue Effekte auslöst.
- Warborne Above Ashes (PC) – 19. September
Ein großes Sci-Fi MMO.
Puh, einmal tief durchatmen, wir haben es geschafft. Das war wirklich eine fast schon überfüllte Releasevorschau. Nächste Woche schauen wir auf die letzten September-Releases, bevor wir bereits in den Oktober starten.
Titelbild: 2025 © Techland | 2025 © 42 Bits Entertainment