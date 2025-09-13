Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Yoshi and the Mysterious Book – Neuer 2D-Platformer mit dem grünen Dino

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Nintendo

Yoshi and the Mysterious Book wird das neue Abenteuer von Yoshi, welches exklusiv für die Switch 2 erscheinen wird. Der erste Trailer vermittelt bereits, dass wir ein knuffiges 2D-Abenteuer erwarten dürfen, wie wir es vom grünen Dino mit der langen Zunge nicht anders kennen.

 

Helft in Yoshi and the Mysterious Book einem Buch, seine eigenen Geschichten zu verstehen

Die Story dreht sich um Enzo, ein sprechendes Buch, auf dessen Seiten sich allerlei Information zu seltsamen Kreaturen befinden. Leider kann Enzo sich nicht selbst lesen, also hüpft Yoshi prompt in seine Seiten, um ihm bei der Erkundung seiner Geschichte zu helfen.

Im Spiel stellt sich dies in Form eines 2D-Platformers dar. Wir laufen mit Yoshi durch eine Welt, die etwas wie gemalte Acryl-Bilder anmuten. Die erwähnten Kreaturen können wir mit Yoshis Zunge einsammeln. Im Trailer sehen wir eine kleine Blumenkreatur, die dann auf Yoshis Rücken reitet. Berühren wir dann andere Blumen, fangen diese an zu blühen. Unterschiedliche Kreaturen haben also verschiedene Effekte auf die Spielwelt.

Aber auch Elemente in der Welt selbst sind einen Blick wert. So können etwa Löwenzahnsamen schwere Steine brüchig machen, sodass Yoshi sie dann zerschlagen kann. Kleinere Puzzle-Elemente werden also auch im Spiel präsent sein. Es erwartet uns also ein bunter und knuffiger, aber nicht allzu anspruchsvoller 2D-Platformer.

Im Frühjahr 2026 erscheint Yoshi and the Mysterious Book exklusiv für die Switch 2.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Nintendo

Tags: Yoshi and the Mysterious Book
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © Nintendo

Mario Tennis Fever – Es werden wieder die Schläger geschwungen

0 likes
Bild: 2025 © Nintendo

Der Super Mario Galaxy Film – Marios zweites Leinwand-Abenteuer schickt ihn in neue Galaxien

0 likes

Bis zur Glotze – Unser XXL-Ersteindruck zu Hollow Knight: Silksong | Folge 159

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Mario Tennis Fever – Es werden wieder die Schläger geschwungen

    Yoshi and the Mysterious Book – Neuer 2D-Platformer mit dem grünen Dino

    Der Super Mario Galaxy Film – Marios zweites Leinwand-Abenteuer schickt ihn in neue Galaxien

    Bis zur Glotze – Unser XXL-Ersteindruck zu Hollow Knight: Silksong | Folge 159

    Preview: Phantom Blade Zero – Das spannendste Souls-Lite 2026? | gamescom 2025

    Preview: Gothic Remake – Ganz viel Fanliebe, aber trotzdem gibt es Sorgen | gamescom 2025

    Preview: Coins, Crown & Cabal – Ist das eine Art Online-Anno? | gamescom 2025

    Preview: Star Trek: Voyager – Across the Unknown – Das könnte ein richtig gutes Lizenz-Strategiespiel werden! | gamescom 2025

    Preview: Cosmo Tales – So ein Spiel hat dieses Studio noch nie gemacht! | gamescom 2025

    Preview: Bloodgrounds – XCOM mit Gladiatoren? | gamescom 2025