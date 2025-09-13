Yoshi and the Mysterious Book – Neuer 2D-Platformer mit dem grünen Dino

Yoshi and the Mysterious Book wird das neue Abenteuer von Yoshi, welches exklusiv für die Switch 2 erscheinen wird. Der erste Trailer vermittelt bereits, dass wir ein knuffiges 2D-Abenteuer erwarten dürfen, wie wir es vom grünen Dino mit der langen Zunge nicht anders kennen.

Helft in Yoshi and the Mysterious Book einem Buch, seine eigenen Geschichten zu verstehen

Die Story dreht sich um Enzo, ein sprechendes Buch, auf dessen Seiten sich allerlei Information zu seltsamen Kreaturen befinden. Leider kann Enzo sich nicht selbst lesen, also hüpft Yoshi prompt in seine Seiten, um ihm bei der Erkundung seiner Geschichte zu helfen.

Im Spiel stellt sich dies in Form eines 2D-Platformers dar. Wir laufen mit Yoshi durch eine Welt, die etwas wie gemalte Acryl-Bilder anmuten. Die erwähnten Kreaturen können wir mit Yoshis Zunge einsammeln. Im Trailer sehen wir eine kleine Blumenkreatur, die dann auf Yoshis Rücken reitet. Berühren wir dann andere Blumen, fangen diese an zu blühen. Unterschiedliche Kreaturen haben also verschiedene Effekte auf die Spielwelt.

Aber auch Elemente in der Welt selbst sind einen Blick wert. So können etwa Löwenzahnsamen schwere Steine brüchig machen, sodass Yoshi sie dann zerschlagen kann. Kleinere Puzzle-Elemente werden also auch im Spiel präsent sein. Es erwartet uns also ein bunter und knuffiger, aber nicht allzu anspruchsvoller 2D-Platformer.

Im Frühjahr 2026 erscheint Yoshi and the Mysterious Book exklusiv für die Switch 2.

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Nintendo