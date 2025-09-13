Mario Tennis Fever – Es werden wieder die Schläger geschwungen

Alle Jahre wieder rotiert Mario durch eine Handvoll verschiedener Sportarten und nun ist mit Mario Tennis Fever… nun, Tennis wieder an der Reihe. Und dieses neue Tennisabenteuer verspricht das wohl vollgepackteste Tennisabenteuer seit jeher zu sein.

Viele Modi und Spieloptionen in Mario Tennis Fever

Der große Clou der nächsten Tennisrunde sind die sogenannten Fever-Schläger. Das sind 30 spezielle Schläger mit besonderen Fähigkeiten. Sie können den Platz einfrieren, Gegner schrumpfen lassen oder einen Klon von euch erschaffen. In Kombination mit 38 spielbaren Charakteren kann man so eine Menge Variation erwarten.

Doch was Mario Tennis-Fans wohl am meisten erfreuen dürfte, ist die Vielzahl an unterschiedlichen Spielmodi. Natürlich gibt es den klassischen Turniermodus, aber auch einen Missionsturm mit unterschiedlichen Zielen, einen Spezialmix-Modus mit abgefahrenen Regeln und natürlich auch Online-Modi, sowohl einen gemütlichen Modus als auch hitzige Ranked Matches.

Und dann gibt es, man mag es kaum glauben, einen Abenteuermodus mit einer Story. Mario und seine Freunde werden in Babys verwandelt und müssen nun mit der Kraft des Tennis Monster besiegen und einen Weg finden, sich wieder zurückzuverwandeln.

Mario Tennis Fever wird am 12. Februar 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Nintendo