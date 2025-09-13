Close

Aktuelle News

Der Super Mario Galaxy Film – Marios zweites Leinwand-Abenteuer schickt ihn in neue Galaxien

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Nintendo

Nach dem Erfolg des ersten Films kommt nun wie erwartet die Fortsetzung, die auf den Namen „Der Super Mario Galaxy Film“ hört. Ja, da ist natürlich das Setting direkt mal geklärt. Die zwei Galaxy-Spiele von 2007 respektive 2010 dienen dabei wohl als Vorbild.

 

Noch kein „richtiger“ Trailer für den Super Mario Galaxy Film

Einen gut einminütigen Teaser gibt es zwar, aber er heißt einfach nur „Ankündigung des offiziellen Titels“. Somit dient er einfach nur dazu, uns zu vermitteln, dass es im neuen Film wohl in den Weltraum geht. 2007 erschien das erste Super Mario Galaxy für die Wii und spielte mit Gravitation einzelner Planeten, stellte uns erstmals Rosalina und die kleinen Luma vor und bot vor allem einige spannende Planeten.

Wie das im Film umgesetzt wird, das lässt sich noch nicht sagen. Der Teaser ist nicht besonders aussagekräftig. Er beginnt mit Mario, der unter einem Baum schläft. Die Kamera schwenkt dann über das Pilzkönigreich, wir sehen Monty Mole mit einer Schirmmütze und Cheep Cheeps, die aus dem Wasser springen. Nachdem die Kamerafahrt über die Zinnen der Schlosstürme hinaus in den Himmel bis hin zu den Sternen fährt, bekommen wir den Namen des Films. Und natürlich hüpft ein Luma durch das Bild. Die kleinen Sternwesen werden wahrscheinlich eine wichtige Rolle im Film spielen.

Der Super Mario Galaxy Film wird wieder in Zusammenarbeit mit Illumination Studios produziert und soll im April 2026 in die Kinos kommen.

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Nintendo

Maarten Cherek
