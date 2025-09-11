Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bis zur Glotze – Unser XXL-Ersteindruck zu Hollow Knight: Silksong | Folge 159

von Christian Koitkaam
0 Comments
Wir müssen in Bis zur Glotze über einen der größten Releases des Jahres sprechen: Hollow Knight: Silksong! Sämtliche Stores sind gecrashed, es hatte die meisten Steam Wishlists und kaum ein Thema war zu Release so präsent. Aber wie gut ist dieses Indie Game eigentlich?

 

 

Der größte Indie Game Release – Zurecht?

Insbesondere Redakteur Maarten hat sich schon extrem auf Silksong gefreut. Als sehr großer Hollow Knight-Fan geht man natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung heran. Anders als Christian, der sich kurz vor Release überhaupt erstmal mit Hollow Knight beschäftigt hat, sich aber schnell dafür begeistern konnte. Aber wird Silksong dem gigantischen Hype gerecht? Man könnte meinen, dass man daran ja nur scheitern kann. Wir haben die ersten Stunden in dem Spiel verbracht und sind uns sicher, dass…Na dafür müsst ihr schon rein hören!

Wir sprechen aber nicht nur über das Spiel selbst, sondern auch die Auswirkungen. Denn mit Silksong einher gingen viele Debatten. Angefangen von aufgebrachten anderen Devs, über chinesische Reviews-Bombs, bis hin zu einer großen Schwierigkeitsdebatte.

Über all diese Themen sprechen wir in einer eigenen Silksong-Episode. Viel Spaß!

 

Moderation: Christian

Redaktion: Maarten

 

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.

Tags: Podcast, hollow knight silksong, Silksong, Bis zur Glotze
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © S-GAME

Preview: Phantom Blade Zero – Das spannendste Souls-Lite 2026? | gamescom 2025

0 likes
Bild: 2024 © THQ Nordic

Preview: Gothic Remake – Ganz viel Fanliebe, aber trotzdem gibt es Sorgen | gamescom 2025

0 likes
Bild © 2025 Daedalic Entertainment

Preview: Coins, Crown & Cabal – Ist das eine Art Online-Anno? | gamescom 2025

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Bis zur Glotze – Unser XXL-Ersteindruck zu Hollow Knight: Silksong | Folge 159

    Preview: Phantom Blade Zero – Das spannendste Souls-Lite 2026? | gamescom 2025

    Preview: Gothic Remake – Ganz viel Fanliebe, aber trotzdem gibt es Sorgen | gamescom 2025

    Preview: Coins, Crown & Cabal – Ist das eine Art Online-Anno? | gamescom 2025

    Preview: Star Trek: Voyager – Across the Unknown – Das könnte ein richtig gutes Lizenz-Strategiespiel werden! | gamescom 2025

    Preview: Cosmo Tales – So ein Spiel hat dieses Studio noch nie gemacht! | gamescom 2025

    Preview: Bloodgrounds – XCOM mit Gladiatoren? | gamescom 2025

    Preview: MIO: Memories in Orbit – Ist das der kommende Metroidvania-Geheimtipp? | gamescom 2025

    Bis zur Glotze – Weitere Highlights der gamescom 2025: Teil 2 | Folge 158

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 37.2025