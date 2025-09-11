Bis zur Glotze – Unser XXL-Ersteindruck zu Hollow Knight: Silksong | Folge 159

Wir müssen in Bis zur Glotze über einen der größten Releases des Jahres sprechen: Hollow Knight: Silksong! Sämtliche Stores sind gecrashed, es hatte die meisten Steam Wishlists und kaum ein Thema war zu Release so präsent. Aber wie gut ist dieses Indie Game eigentlich?

Der größte Indie Game Release – Zurecht?

Insbesondere Redakteur Maarten hat sich schon extrem auf Silksong gefreut. Als sehr großer Hollow Knight-Fan geht man natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung heran. Anders als Christian, der sich kurz vor Release überhaupt erstmal mit Hollow Knight beschäftigt hat, sich aber schnell dafür begeistern konnte. Aber wird Silksong dem gigantischen Hype gerecht? Man könnte meinen, dass man daran ja nur scheitern kann. Wir haben die ersten Stunden in dem Spiel verbracht und sind uns sicher, dass…Na dafür müsst ihr schon rein hören!

Wir sprechen aber nicht nur über das Spiel selbst, sondern auch die Auswirkungen. Denn mit Silksong einher gingen viele Debatten. Angefangen von aufgebrachten anderen Devs, über chinesische Reviews-Bombs, bis hin zu einer großen Schwierigkeitsdebatte.

Über all diese Themen sprechen wir in einer eigenen Silksong-Episode. Viel Spaß!