Preview: Phantom Blade Zero – Das spannendste Souls-Lite 2026? | gamescom 2025

Auf der gamescom 2025 durfte ich erneut Phantom Blade Zero selbst anspielen. Bereits im letzten Jahr war ich bereits sehr angetan. Ich konnte mich erneut in das Souls-Lite stürzen und ich muss sagen: Ich freu mich schon, wenn es 2026 endlich erscheint!

So filigran kann ein Kampfsystem sein

Aber Souls-Lite? Was ist das denn? Phantom Blade Zero ist vorrangig ein Action Game, welches sich stilistisch, in der Level-Architektur und im Kampfsystem aber an Souls-Titeln orientiert. Allerdings verzeiht Phantom Blade Zero mehr und interpretiert sich da etwas freier. In der Demo ging es aber durch lineare Bereich, die aber durchaus auch mal vertikaler angelegt waren. Die Klettereinlagen fühlten sich nämlich recht gut an und waren eine schöne Abwechslung zum eigentlichen Main Part. Den Fights!

Das Kampfsystem fühlt sich durchweg intuitiv und elegant an. Ich startete mit einem kurzen Tutorial, in dem die Basics – Ausweichen, leichte und schwere Angriffe, Parieren – gleich klar wurden. Einmal im Flow, war jeder Schlag, jeder Combo-Input und jeder Waffenwechsel ein echtes Erlebnis. Das stimmige Gefühl entsteht durch geschmeidige Übergänge zwischen Attacken, unterstützt durch Motion-Capture von echten Martial-Arts-Kämpfern.

Das Timing ist angenehm großzügig bemessen: Parierfenster sind weit genug, um spektakuläre „Ghoststep“-Konter zu ermöglichen – perfekt inszeniert und nicht zu hart. Die Entwickler sprechen selbst davon, dass der Anspruch nicht (nur) reines Überleben ist, sondern Eleganz im Kampf. Der Schwierigkeitsgrad ist somit insgesamt schön knackig, aber zugänglicher, als bei From Software.

Parkour trifft Schwerttanz

In der Demo hatte ich Zugriff auf mehrere Waffen. Jede Waffe fühlte sich sehr einzigartig an, mit eigenem Rhythmus und kombinationsfähigen Moves, unterschiedlicher Stärke, Wendigkeit und Reichweite. Besonders beeindruckend: Der schnelle Wechsel zwischen Waffen erlaubte komplexe, flüssige Kombos – ideal für stylische Action, ohne zu komplex zu starten.

Die Dämonenkämpfe waren durchaus knifflig, aber fair. Mini-Bossstandard, intensives Duell – aber nie unfair. Gegner wichen, blockten anders, „Killer“-Attacken erforderten präzises Timing, und bestandene Phasen führten direkt zum nächsten Kampf, ohne hart bestrafende Rückschläge .

Die Levels sind halb-linear mit smarten Verbindungen: Pfade verzweigen sich, öffnen Abkürzungen und verstecke Inhalte. Ich konnte Wände erklimmen, durch Gitter rutschen und auf Ketten schwingen – vertikale und flexible Bewegungen gaben der Demo Flow. Kombiniert mit der Beweglichkeit von Soul entstand ein schnelles Tempo, aber mit genug Raum für Erkundung. Sammelbare Upgrades und Items waren dezent, aber motivierend angelegt.

Düster, Düsterer, Phantom Blade

Grafisch überzeugt das Spiel sofort: Eine düstere, Wuxia-inspirierte Welt mit Steampunk-Anklängen. Raue Tempelflure, neblige Wälder, rostige Metallkonstruktionen – alles in Szene gesetzt mit UE5, DLSS und beeindruckender Beleuchtung. Jeder Kampf wirkt wie eine Szene aus einem Martial-Arts-Film. Kamera und Sounddesign ziehen dich mitten ins Geschehen – ein visuelles Statement, das auch im Indie-Sektor selten ist. Ob ich die Farbgebung so richtig mag, weiß ich noch nicht, denn Phantom Blade Zero sieht farblich überall ein wenig…gleich aus. Das Gameplay lenkte mich bisher aber noch sehr davon ab, mich daran irgendwie richtig stören zu können

Die Demo hinterließ insgesamt einen starken Eindruck: Phantom Blade Zero zeigt mutig, dass ein angesagtes Action-RPG nicht einfach nur ein reiner Souls-Like-Klon sein muss. Es setzt auf Dynamik, Stil und Timing. Wer schneller, aggressiveres und zugleich elegantes Schwerting will – aber mit Substanz –, sollte es unbedingt im Blick behalten!