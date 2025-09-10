Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Preview: Coins, Crown & Cabal – Ist das eine Art Online-Anno? | gamescom 2025

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild © 2025 Daedalic Entertainment

Coins, Crown & Cabal versetzteuch mitten ins politische und ökonomische Geschehen des mittelalterlichen Europa. Während der Demo auf der gamescom 2025 zeigte sich, dass das Spiel mehr als nur ein ökonomischer Städtebauer ist: Es vereint Handel, Politik und Intrigen in einem lebendigen Strategie-Setting – und das in Echtzeit gegen menschliche Mitspieler.

 

Da steckt Spieltiefe hinter

In der gezeigten Demo startete man als handelnder Gouverneur eines kleinen Dorfes. Man wählte Standort, Clan-Wappen und meinen Namen aus – die Basis für Ressourcenlage, strategische Lage und politische Nachbarschaft. Unterschiedliche Regionen boten verschiedene Ausgangsbedingungen: mal arbeitete man mit starker Bevölkerungsgrundlage, mal profitierte ich von Handelsrouten. Dieser Start gibt dem Spiel sofort Tiefe – man fühlt sich verantwortlich für wirtschaftliches Wachstum und politische Stellung gleichermaßen.

Der Kern des Spiels liegt im Aufbau eines Handelsimperiums. Man baut Produktionsgebäude wie Werkstätten, Lagerhäuser sowie Marktplätze und stellte Arbeiter wie Träger, Schmiede oder Händler ein. Rohstoffe wurden produziert, veredelt und weiterverkauft – was mechanisch simpel klang, sich in der Praxis als feingetunter Maschinerie entpuppte: Transportwege, Nachfrage, Lagerbestände – jedes kleine Detail wirkt greifbar und relevant.  Über 60 verschiedene Güter sollen hier für Abwechslung sorgen.

Coins, Crown & Cabal

Bild © 2025 Daedalic Entertainment

 

Intrigen dürfen nicht fehlen

Strategie bedeutet hier nicht nur Produktion, sondern auch Einfluss. Ich nahm an Ratsversammlungen teil, erfüllte man Aufgaben von Adeligen und schmiedete Allianzen. Dabei musste man Taten rechtfertigen – Fehltritte bedeuteten Reputationsverlust, was langfristig Handelschancen schmälert. In der Demo war dieser Aspekt noch zurückhaltend ausgearbeitet, aber sein Potenzial, soziale Komplexität zu erzeugen, war sofort spürbar. Das erkennt man unter anderem am bereits integrierten Kommunikationsfenster.

Kämpfe wird es allerdings nicht geben, denn man möchte sich wirklich auf die Wirtschaft und das Handeln fokussieren. Allerdings sollte man seine Handelskarren dennoch mit Wachen losschicken, denn sonst könnten Banditen unsere Konvois überfallen und wertvolle Ware stehlen. Diese Szenarien laufen dann aber automatisiert ab.

Ein zentrales Highlight: der Wettbewerb gegen echte Spieler. In der Demo war Rivale-Marketing dynamisch: Wer zuerst Handelsrouten erschloss oder Ressourcen sammelte, zementierte seine Macht. Das Spiel verzichtete auf künstliche KI und setzte stattdessen auf menschliche Reaktion – ein echter Wettbewerbsvorteil für alle, die Wirtschaftssimulationen mit Nervenkitzel mögen.

Coins, Crown & Cabal

Bild © 2025 Daedalic Entertainment

 

Könnte eine Lücke bedienen

Visuell bleibt Coins, Crown & Cabal simpel, aber funktional: Eine mittelalterliche Top-Down-Karte mit Gebäuden, Handelswegen und Symbolen – klar, effektiv, ohne überflüssige Spielereien, aber mit dem notwendigen Flair für ein historisches Wirtschaftsspiel. Das UI ist zugänglich, Ressourcen, Bevölkerung und politische Info waren jederzeit einsehbar. Ein mittelmäßiger Rahmen, aber er erlaubt Konzentration aufs Gameplay. Grafisch kein Highlight, aber solide und zweckmäßig.

Coins, Crown & Cabal zeigt im mittelalterlichen Setting, wie Wirtschaftssimulation, Handel und Politik zusammenwirken können – und das gegen echte Gegner. Die Demo wirkte solide, durchdacht und vielversprechend: Infrastrukturen zu bauen, Handelsrouten anzulegen, Arbeiter zu managen, gleichzeitig Allianzen zu schmieden und in Wettbewerb mit Mitspielern zu treten – hier steckt Systemtiefe. Wenn die finale Version diese Konzepte längere Zeit trägt und geschickt erweitert, könnte sich hier eine Strategieperle entwickeln. Vor allem stellt sich auch die Frage, wie das Balancing funktioniert. Hierzu gibt es noch keinerlei Infos. Aber ich bin sehr gespannt, wie das dann im fertigen Spiel aussehen wird!

Coins, Crown & Cabal

Bild © 2025 Daedalic Entertainment

Tags: Gamescom, strategie, Preview, coins, Vorschau, gamescom 2025, Crown & Cabal
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © S-GAME

Preview: Phantom Blade Zero – Das spannendste Souls-Lite 2026? | gamescom 2025

0 likes
Bild: 2024 © THQ Nordic

Preview: Gothic Remake – Ganz viel Fanliebe, aber trotzdem gibt es Sorgen | gamescom 2025

0 likes
Bild © 2025 Daedalic Entertainment

Preview: Star Trek: Voyager – Across the Unknown – Das könnte ein richtig gutes Lizenz-Strategiespiel werden! | gamescom 2025

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Preview: Phantom Blade Zero – Das spannendste Souls-Lite 2026? | gamescom 2025

    Preview: Gothic Remake – Ganz viel Fanliebe, aber trotzdem gibt es Sorgen | gamescom 2025

    Preview: Coins, Crown & Cabal – Ist das eine Art Online-Anno? | gamescom 2025

    Preview: Star Trek: Voyager – Across the Unknown – Das könnte ein richtig gutes Lizenz-Strategiespiel werden! | gamescom 2025

    Preview: Cosmo Tales – So ein Spiel hat dieses Studio noch nie gemacht! | gamescom 2025

    Preview: Bloodgrounds – XCOM mit Gladiatoren? | gamescom 2025

    Preview: MIO: Memories in Orbit – Ist das der kommende Metroidvania-Geheimtipp? | gamescom 2025

    Bis zur Glotze – Weitere Highlights der gamescom 2025: Teil 2 | Folge 158

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 37.2025

    Test: Hell is Us