Preview: Coins, Crown & Cabal – Ist das eine Art Online-Anno? | gamescom 2025

Coins, Crown & Cabal versetzteuch mitten ins politische und ökonomische Geschehen des mittelalterlichen Europa. Während der Demo auf der gamescom 2025 zeigte sich, dass das Spiel mehr als nur ein ökonomischer Städtebauer ist: Es vereint Handel, Politik und Intrigen in einem lebendigen Strategie-Setting – und das in Echtzeit gegen menschliche Mitspieler.

Da steckt Spieltiefe hinter

In der gezeigten Demo startete man als handelnder Gouverneur eines kleinen Dorfes. Man wählte Standort, Clan-Wappen und meinen Namen aus – die Basis für Ressourcenlage, strategische Lage und politische Nachbarschaft. Unterschiedliche Regionen boten verschiedene Ausgangsbedingungen: mal arbeitete man mit starker Bevölkerungsgrundlage, mal profitierte ich von Handelsrouten. Dieser Start gibt dem Spiel sofort Tiefe – man fühlt sich verantwortlich für wirtschaftliches Wachstum und politische Stellung gleichermaßen.

Der Kern des Spiels liegt im Aufbau eines Handelsimperiums. Man baut Produktionsgebäude wie Werkstätten, Lagerhäuser sowie Marktplätze und stellte Arbeiter wie Träger, Schmiede oder Händler ein. Rohstoffe wurden produziert, veredelt und weiterverkauft – was mechanisch simpel klang, sich in der Praxis als feingetunter Maschinerie entpuppte: Transportwege, Nachfrage, Lagerbestände – jedes kleine Detail wirkt greifbar und relevant. Über 60 verschiedene Güter sollen hier für Abwechslung sorgen.

Intrigen dürfen nicht fehlen

Strategie bedeutet hier nicht nur Produktion, sondern auch Einfluss. Ich nahm an Ratsversammlungen teil, erfüllte man Aufgaben von Adeligen und schmiedete Allianzen. Dabei musste man Taten rechtfertigen – Fehltritte bedeuteten Reputationsverlust, was langfristig Handelschancen schmälert. In der Demo war dieser Aspekt noch zurückhaltend ausgearbeitet, aber sein Potenzial, soziale Komplexität zu erzeugen, war sofort spürbar. Das erkennt man unter anderem am bereits integrierten Kommunikationsfenster.

Kämpfe wird es allerdings nicht geben, denn man möchte sich wirklich auf die Wirtschaft und das Handeln fokussieren. Allerdings sollte man seine Handelskarren dennoch mit Wachen losschicken, denn sonst könnten Banditen unsere Konvois überfallen und wertvolle Ware stehlen. Diese Szenarien laufen dann aber automatisiert ab.

Ein zentrales Highlight: der Wettbewerb gegen echte Spieler. In der Demo war Rivale-Marketing dynamisch: Wer zuerst Handelsrouten erschloss oder Ressourcen sammelte, zementierte seine Macht. Das Spiel verzichtete auf künstliche KI und setzte stattdessen auf menschliche Reaktion – ein echter Wettbewerbsvorteil für alle, die Wirtschaftssimulationen mit Nervenkitzel mögen.

Könnte eine Lücke bedienen

Visuell bleibt Coins, Crown & Cabal simpel, aber funktional: Eine mittelalterliche Top-Down-Karte mit Gebäuden, Handelswegen und Symbolen – klar, effektiv, ohne überflüssige Spielereien, aber mit dem notwendigen Flair für ein historisches Wirtschaftsspiel. Das UI ist zugänglich, Ressourcen, Bevölkerung und politische Info waren jederzeit einsehbar. Ein mittelmäßiger Rahmen, aber er erlaubt Konzentration aufs Gameplay. Grafisch kein Highlight, aber solide und zweckmäßig.

Coins, Crown & Cabal zeigt im mittelalterlichen Setting, wie Wirtschaftssimulation, Handel und Politik zusammenwirken können – und das gegen echte Gegner. Die Demo wirkte solide, durchdacht und vielversprechend: Infrastrukturen zu bauen, Handelsrouten anzulegen, Arbeiter zu managen, gleichzeitig Allianzen zu schmieden und in Wettbewerb mit Mitspielern zu treten – hier steckt Systemtiefe. Wenn die finale Version diese Konzepte längere Zeit trägt und geschickt erweitert, könnte sich hier eine Strategieperle entwickeln. Vor allem stellt sich auch die Frage, wie das Balancing funktioniert. Hierzu gibt es noch keinerlei Infos. Aber ich bin sehr gespannt, wie das dann im fertigen Spiel aussehen wird!