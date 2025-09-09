Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Preview: Cosmo Tales – So ein Spiel hat dieses Studio noch nie gemacht! | gamescom 2025

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild © 2025 Bohemia Interactive

Auf der gamescom 2025 konnte ich Cosmo Tales zum ersten Mal anschauen. Bohemia Interactive verlässt mit diesem Projekt bewusst die bekannten Militär-Szenarien und wagt sich an ein bunteres, kleineres Sci-Fi-Abenteuer. In der gezeigten Spielepräsentation steigt man nämlich nicht in ein Militärfahrzeug, sondern in einen Weltraumflitzer!

 

Bohemia kann auch anders!

Bohemia betont ganz bewusst, dass Cosmo Tales sich von den bisherigen Spielen unterscheidet. Man setzt bei der Entwicklung auch einen ganz anderen Fokus in Bezug auf die Zielgruppe. Das Spiel richtet vor allem an Kinder und Jugendliche. Optisch setzt Cosmo Tales daher auf einen klar stilisierten Look, der Retro-Sci-Fi mit Comic-Elementen verbindet. Die Farben sind kräftig, die Animationen wirken bewusst schlicht gehalten. Dadurch hebt sich das Spiel deutlich von Bohemias bisherigen Titeln ab. In der Demo durchlief man mehrere Abschnitte, die trotz kurzer Spielzeit sehr unterschiedlich wirkten. Das half, das Gefühl zu vermitteln, dass man ständig neue Umgebungen entdeckt, auch wenn der Umfang pro Level begrenzt ist. In den 6 Sektoren plant das Team ca. 15-30 Level unterzubringen.

Cosmo Tales

Bild © 2025 Bohemia Interactive

 

Eine Dimension weiter

Der zentrale Mechanismus ist der Wechsel zwischen verschiedenen Dimensionen. Jede Dimension bringt eigene Regeln mit: In einer bin ich schneller unterwegs, in einer anderen kann ich Gegner besser kontrollieren oder Angriffe blocken. In der Praxis bedeutet das, dass ich regelmäßig meine Strategie anpassen musste. Besonders im Bosskampf der Demo war dieser Wechsel entscheidend, da Angriffe nur in bestimmten Dimensionen effektiv waren. Das System sorgt dafür, dass Kämpfe abwechslungsreicher wirken, auch wenn die Grundmechanik noch recht einfach ist. Dadurch ergeben sich aber auch in der Welt einige Kniffe, um wirklich alles entdecken zu können.

Cosmo Tales

Bild © 2025 Bohemia Interactive

 

Pimp my Ride

Die Demo bestand aus kurzen Missionen, die wie abgeschlossene Episoden aufgebaut sind. Nach jeder Mission gab es kleine Belohnungen in Form von Sammelstickern oder Upgrades, die die Fähigkeiten erweiterten. Das macht den Spielfluss leicht verständlich und bietet eine klare Progression. Gleichzeitig merkt man, dass das Spiel auf eine kompakte Gesamterfahrung zielt – Bohemia spricht von 10 bis 12 Stunden Spielzeit im finalen Umfang. Individualisierung ist ebenfalls ein Thema, denn das eigene Gefährt kann komplett frei angepasst werden.

Eine Besonderheit ist das sprechende Auto, das mich durch die Missionen begleitet. Es liefert nicht nur Hinweise, sondern trägt auch zur Atmosphäre bei. In der Demo blieb der Humor zwar dezent, aber das Auto verleiht der Geschichte einen klaren Wiedererkennungswert.

Cosmo Tales

Bild © 2025 Bohemia Interactive

 

Nur für Steam?

Cosmo Tales ist kein großer Blockbuster, sondern ein fokussiertes Projekt mit klarer Idee und eben für eine jüngere Zielgruppe. Der Dimensionen-Wechsel sorgt für Abwechslung, das Missionsdesign ist kompakt und leicht zugänglich, und die Präsentation ist auffällig anders als bei anderen Bohemia-Spielen. Ob die Mechanik auf lange Sicht trägt, muss sich noch zeigen, aber die Demo hat das Konzept verständlich und solide vermittelt und für mich wirkt Cosmo Tales wie ein experimentelles Spiel mit Potenzial. Allerdings ist der Titel aktuell nur für Steam geplant. Dabei  könnte ich mir das Spiel noch besser auf Konsole vorstellen, insbesondere für die Switch (2). Gerade auch, weil man über einen Koop-Modus nachdenkt. Aber gedulden müssen wir uns so oder so noch. Erst 2026 geht das Spiel in den Early Access und für das, was es sein soll, könnte es ein absoluter Volltreffer werden.

Tags: Gamescom, Preview, Vorschau, gamescom 2025, Cosmo Tales
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © S-GAME

Preview: Phantom Blade Zero – Das spannendste Souls-Lite 2026? | gamescom 2025

0 likes
Bild: 2024 © THQ Nordic

Preview: Gothic Remake – Ganz viel Fanliebe, aber trotzdem gibt es Sorgen | gamescom 2025

0 likes
Bild © 2025 Daedalic Entertainment

Preview: Coins, Crown & Cabal – Ist das eine Art Online-Anno? | gamescom 2025

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Preview: Phantom Blade Zero – Das spannendste Souls-Lite 2026? | gamescom 2025

    Preview: Gothic Remake – Ganz viel Fanliebe, aber trotzdem gibt es Sorgen | gamescom 2025

    Preview: Coins, Crown & Cabal – Ist das eine Art Online-Anno? | gamescom 2025

    Preview: Star Trek: Voyager – Across the Unknown – Das könnte ein richtig gutes Lizenz-Strategiespiel werden! | gamescom 2025

    Preview: Cosmo Tales – So ein Spiel hat dieses Studio noch nie gemacht! | gamescom 2025

    Preview: Bloodgrounds – XCOM mit Gladiatoren? | gamescom 2025

    Preview: MIO: Memories in Orbit – Ist das der kommende Metroidvania-Geheimtipp? | gamescom 2025

    Bis zur Glotze – Weitere Highlights der gamescom 2025: Teil 2 | Folge 158

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 37.2025

    Test: Hell is Us