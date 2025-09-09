Preview: Cosmo Tales – So ein Spiel hat dieses Studio noch nie gemacht! | gamescom 2025

Auf der gamescom 2025 konnte ich Cosmo Tales zum ersten Mal anschauen. Bohemia Interactive verlässt mit diesem Projekt bewusst die bekannten Militär-Szenarien und wagt sich an ein bunteres, kleineres Sci-Fi-Abenteuer. In der gezeigten Spielepräsentation steigt man nämlich nicht in ein Militärfahrzeug, sondern in einen Weltraumflitzer!

Bohemia kann auch anders!

Bohemia betont ganz bewusst, dass Cosmo Tales sich von den bisherigen Spielen unterscheidet. Man setzt bei der Entwicklung auch einen ganz anderen Fokus in Bezug auf die Zielgruppe. Das Spiel richtet vor allem an Kinder und Jugendliche. Optisch setzt Cosmo Tales daher auf einen klar stilisierten Look, der Retro-Sci-Fi mit Comic-Elementen verbindet. Die Farben sind kräftig, die Animationen wirken bewusst schlicht gehalten. Dadurch hebt sich das Spiel deutlich von Bohemias bisherigen Titeln ab. In der Demo durchlief man mehrere Abschnitte, die trotz kurzer Spielzeit sehr unterschiedlich wirkten. Das half, das Gefühl zu vermitteln, dass man ständig neue Umgebungen entdeckt, auch wenn der Umfang pro Level begrenzt ist. In den 6 Sektoren plant das Team ca. 15-30 Level unterzubringen.

Eine Dimension weiter

Der zentrale Mechanismus ist der Wechsel zwischen verschiedenen Dimensionen. Jede Dimension bringt eigene Regeln mit: In einer bin ich schneller unterwegs, in einer anderen kann ich Gegner besser kontrollieren oder Angriffe blocken. In der Praxis bedeutet das, dass ich regelmäßig meine Strategie anpassen musste. Besonders im Bosskampf der Demo war dieser Wechsel entscheidend, da Angriffe nur in bestimmten Dimensionen effektiv waren. Das System sorgt dafür, dass Kämpfe abwechslungsreicher wirken, auch wenn die Grundmechanik noch recht einfach ist. Dadurch ergeben sich aber auch in der Welt einige Kniffe, um wirklich alles entdecken zu können.

Pimp my Ride

Die Demo bestand aus kurzen Missionen, die wie abgeschlossene Episoden aufgebaut sind. Nach jeder Mission gab es kleine Belohnungen in Form von Sammelstickern oder Upgrades, die die Fähigkeiten erweiterten. Das macht den Spielfluss leicht verständlich und bietet eine klare Progression. Gleichzeitig merkt man, dass das Spiel auf eine kompakte Gesamterfahrung zielt – Bohemia spricht von 10 bis 12 Stunden Spielzeit im finalen Umfang. Individualisierung ist ebenfalls ein Thema, denn das eigene Gefährt kann komplett frei angepasst werden.

Eine Besonderheit ist das sprechende Auto, das mich durch die Missionen begleitet. Es liefert nicht nur Hinweise, sondern trägt auch zur Atmosphäre bei. In der Demo blieb der Humor zwar dezent, aber das Auto verleiht der Geschichte einen klaren Wiedererkennungswert.

Nur für Steam?

Cosmo Tales ist kein großer Blockbuster, sondern ein fokussiertes Projekt mit klarer Idee und eben für eine jüngere Zielgruppe. Der Dimensionen-Wechsel sorgt für Abwechslung, das Missionsdesign ist kompakt und leicht zugänglich, und die Präsentation ist auffällig anders als bei anderen Bohemia-Spielen. Ob die Mechanik auf lange Sicht trägt, muss sich noch zeigen, aber die Demo hat das Konzept verständlich und solide vermittelt und für mich wirkt Cosmo Tales wie ein experimentelles Spiel mit Potenzial. Allerdings ist der Titel aktuell nur für Steam geplant. Dabei könnte ich mir das Spiel noch besser auf Konsole vorstellen, insbesondere für die Switch (2). Gerade auch, weil man über einen Koop-Modus nachdenkt. Aber gedulden müssen wir uns so oder so noch. Erst 2026 geht das Spiel in den Early Access und für das, was es sein soll, könnte es ein absoluter Volltreffer werden.