Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 37.2025

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Gearbox Software | 2025 © Toukana Interactive

Wir hoffen, ihr habt den chaotischen Silksong-Release gut überstanden, damit ihr nun frisch in die neue Releasevorschau starten könnt. Denn der Spielemarkt macht keinen Halt, neue Spiele erscheinen am laufenden Band und auch in dieser Woche sind wieder einige Hochkaräter mit von der Partie.

 

Die Releasevorschau nach Silksong

 

  • Axis Football 2026 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 8. September

Immer mehr Football-Fans kehren der Madden-Reihe den Rücken zu und widmen sich stattdessen der Axis-Reihe, von der nun der nächste Ableger in den Startlöchern steht.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge (PC, PS5, XSX) – 8. September

Großer DLC für das Mittelalter-Epos, in dem ihr eine eigene Schmiede führt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Bubsy in: The Purrfect Collection (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 9. September

Die Spiele der Bubsy-Reihe sind ja ein Meme geworden, da sie sehr schlechte Spiele sind, wer sich das dennoch antun möchte, der hat nun diese Collection.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Firefighting Simulator: Ignite (PC, PS5, XSX) – 9 September

Eine Feuerwehrsimulation mit Multiplayer-Koop.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Little Problems: A Cozy Detective Game (PC) – 9. September

Ihr löst in diesem gemütlichen Detektivspiel keine krassen Morde oder gewaltige Verbrechen auf, sondern vielmehr kleinere Unannehmlichkeiten, Missverständnisse und Problemchen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • P1: Anchor Light (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 9. September

Ein First Person Horror Adventure in einem Leuchtturm voller übernatürlicher Phänomene.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Eat the Rich (PC, PS5, XSX) – 10. September

Ein Social Deduction-Spiel mit Minispielen und Voting-System, bei dem die reichsten Spieler*innen am Ende gewinnen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Garfield Kart 2: All You Can Drift (PC, PS5, XSX, Switch) – 10. September

Ein neuer Funracer mit der berühmten Katze und Konsorten.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Katanaut (PC) – 10. September

Ein blutiges Action-Roguelite mit kosmischem Horror.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Machick 2 (PC) – 10. September

Ein Survivorlike, in dem ihr als Huhn mit einem Zauberstab verrückte Magie wirkt, um euch gegen verrückte Frösche zu wehren.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Of Lies and Rain (PC, PS5, MetaQuest) – 10. September

Ein düsterer Sci-Fi-Shooter, der komplett auf VR ausgelegt wurde.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Star Birds (PC) – 10. September

Die Entwickler von Dorfromantik und die Macher des Youtube-Kanals Kurzgesagt kommen hier zusammen, um ein knuffiges Basenbau- und Ressourcenmanagement-Spiel zu basteln.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Baki Hanma Blood Arena (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 11. September

Wer den Anime Baki kennt, der weiß, dass es in diesem Prügelspiel sehr brutal zugehen wird.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Shape of Dreams (PC) – 11. September

Ein Koop-Action-Roguelike, welches aber auch viele Qualitäten eines MOBA mit sich bringt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Borderlands 4 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 12. September

Runde vier für die abgefahrene Shooter-Reihe.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Coal LLC (PC) – 12. September

Wir alle kennen das Kohle-Lied von Gronkh, „Kohle, Kohle, tralala“, dies ist auch das Motto dieses Spiels, in welchem es nur darum geht, das wertvolle Material möglichst chaotisch abzubauen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Gloomy Eyes (PC, PS5, XSX, Switch) – 12. September

Ein gemütlicher Puzzle-Platformer, bei welchem ihr zwei Figuren immer abwechselnd steuern müsst, um durch die Level zu manövrieren.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • NetherWorld (PC, Switch) – 12. September

Ein abgedrehtes Action Adventure über eine Qualle, der seine gescheiterte Ehe mit Alkohol, Drogen und Sex verarbeitet.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Roman Sands RE:Build (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 12. September

Ein abgedrehter Mix aus Adventure, Horror, Gacha, Puzzlespiel und Visual Novel.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Sips and Sonnets (PC) – 12. September

Ihr führt einen Teeladen in einer ländlichen Gegend von Großbritannien.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji (PC, PS5, XSX) – 14. September

DLC zu Ubisofts Japan-Abenteuer.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Und siehe da, das Ende der Releasevorschau ist erreicht. Wir hoffen, ihr findet etwas für euren Zockergeschmack, falls nicht, dann könnt ihr nächste Woche ja wieder vorbeischauen, dann haben wir wieder neue Spiele für euch parat.

 

Titelbild: 2025 © Gearbox Software | 2025 © Toukana Interactive

 

Tags: Releasevorschau
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2024 © Focus Entertainment

Preview: MIO: Memories in Orbit – Ist das der kommende Metroidvania-Geheimtipp? | gamescom 2025

0 likes

Bis zur Glotze – Weitere Highlights der gamescom 2025: Teil 2 | Folge 158

0 likes
Bild © Playtonic Games

Preview: Yooka-RePlaylee – Wie gut ist das Remaster gelungen? | gamescom 2025

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Preview: MIO: Memories in Orbit – Ist das der kommende Metroidvania-Geheimtipp? | gamescom 2025

    Bis zur Glotze – Weitere Highlights der gamescom 2025: Teil 2 | Folge 158

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 37.2025

    Test: Hell is Us

    Preview: Yooka-RePlaylee – Wie gut ist das Remaster gelungen? | gamescom 2025

    Preview: 007 First Light – Wenn Uncharted und Hitman ein Kind bekommen würden | gamescom 2025

    Preview: REANIMAL – Das wahre Little Nightmares 3? | gamescom 2025

    Preview: Deer & Boy – Mein Wholesome-Erlebnis der Messe | gamescom 2025

    Preview: Spongebob Schwammkopf: Titans of the Tide – Zu alt für Spongebob? Von wegen! | gamescom 2025

    Preview: Ground Zero – Habt ihr Lust auf ein gutes Oldschool-Resident Evil? | gamescom 2025