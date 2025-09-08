Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 37.2025

Wir hoffen, ihr habt den chaotischen Silksong-Release gut überstanden, damit ihr nun frisch in die neue Releasevorschau starten könnt. Denn der Spielemarkt macht keinen Halt, neue Spiele erscheinen am laufenden Band und auch in dieser Woche sind wieder einige Hochkaräter mit von der Partie.

Die Releasevorschau nach Silksong

Axis Football 2026 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 8. September

Immer mehr Football-Fans kehren der Madden-Reihe den Rücken zu und widmen sich stattdessen der Axis-Reihe, von der nun der nächste Ableger in den Startlöchern steht.

Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge (PC, PS5, XSX) – 8. September

Großer DLC für das Mittelalter-Epos, in dem ihr eine eigene Schmiede führt.

Bubsy in: The Purrfect Collection (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 9. September

Die Spiele der Bubsy-Reihe sind ja ein Meme geworden, da sie sehr schlechte Spiele sind, wer sich das dennoch antun möchte, der hat nun diese Collection.

Firefighting Simulator: Ignite (PC, PS5, XSX) – 9 September

Eine Feuerwehrsimulation mit Multiplayer-Koop.

Little Problems: A Cozy Detective Game (PC) – 9. September

Ihr löst in diesem gemütlichen Detektivspiel keine krassen Morde oder gewaltige Verbrechen auf, sondern vielmehr kleinere Unannehmlichkeiten, Missverständnisse und Problemchen.

P1: Anchor Light (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 9. September

Ein First Person Horror Adventure in einem Leuchtturm voller übernatürlicher Phänomene.

Eat the Rich (PC, PS5, XSX) – 10. September

Ein Social Deduction-Spiel mit Minispielen und Voting-System, bei dem die reichsten Spieler*innen am Ende gewinnen.

Garfield Kart 2: All You Can Drift (PC, PS5, XSX, Switch) – 10. September

Ein neuer Funracer mit der berühmten Katze und Konsorten.

Katanaut (PC) – 10. September

Ein blutiges Action-Roguelite mit kosmischem Horror.

Machick 2 (PC) – 10. September

Ein Survivorlike, in dem ihr als Huhn mit einem Zauberstab verrückte Magie wirkt, um euch gegen verrückte Frösche zu wehren.

Of Lies and Rain (PC, PS5, MetaQuest) – 10. September

Ein düsterer Sci-Fi-Shooter, der komplett auf VR ausgelegt wurde.

Star Birds (PC) – 10. September

Die Entwickler von Dorfromantik und die Macher des Youtube-Kanals Kurzgesagt kommen hier zusammen, um ein knuffiges Basenbau- und Ressourcenmanagement-Spiel zu basteln.

Baki Hanma Blood Arena (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 11. September

Wer den Anime Baki kennt, der weiß, dass es in diesem Prügelspiel sehr brutal zugehen wird.

Shape of Dreams (PC) – 11. September

Ein Koop-Action-Roguelike, welches aber auch viele Qualitäten eines MOBA mit sich bringt.

Borderlands 4 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 12. September

Runde vier für die abgefahrene Shooter-Reihe.

Coal LLC (PC) – 12. September

Wir alle kennen das Kohle-Lied von Gronkh, „Kohle, Kohle, tralala“, dies ist auch das Motto dieses Spiels, in welchem es nur darum geht, das wertvolle Material möglichst chaotisch abzubauen.

Gloomy Eyes (PC, PS5, XSX, Switch) – 12. September

Ein gemütlicher Puzzle-Platformer, bei welchem ihr zwei Figuren immer abwechselnd steuern müsst, um durch die Level zu manövrieren.

NetherWorld (PC, Switch) – 12. September

Ein abgedrehtes Action Adventure über eine Qualle, der seine gescheiterte Ehe mit Alkohol, Drogen und Sex verarbeitet.

Roman Sands RE:Build (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 12. September

Ein abgedrehter Mix aus Adventure, Horror, Gacha, Puzzlespiel und Visual Novel.

Sips and Sonnets (PC) – 12. September

Ihr führt einen Teeladen in einer ländlichen Gegend von Großbritannien.

Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji (PC, PS5, XSX) – 14. September

DLC zu Ubisofts Japan-Abenteuer.

Und siehe da, das Ende der Releasevorschau ist erreicht. Wir hoffen, ihr findet etwas für euren Zockergeschmack, falls nicht, dann könnt ihr nächste Woche ja wieder vorbeischauen, dann haben wir wieder neue Spiele für euch parat.

Titelbild: 2025 © Gearbox Software | 2025 © Toukana Interactive