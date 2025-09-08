Bis zur Glotze – Weitere Highlights der gamescom 2025: Teil 2 | Folge 158

Nachdem Christian in der letzten Folge bereits von seinen Erlebnissen auf der gamescom 2025 berichtet hat, setzt sich Maarten nun mit Tobias zusammen, damit dieser nun auch die Messe Revue passieren lassen kann.

Noch mehr Eindrücke von der gamescom 2025

Auch wenn Tobias das Gefühl hat, dass vor allem bei Security- und PR-Personal die Freundlichkeit oft auf der Strecke blieb, so ist die gamescom insgesamt doch mal wieder als positives Erlebnis im Kopf geblieben. Immerhin konnte er auch viele tolle Spiele anspielen, wie etwa das Fantasy-Rollenspiel Crimson Desert mit etwas hakeliger Pferdesteuerung, das Indie-Juwel Monsters Are Coming mit Tower Defense-Rougelite-Mischung und das Aufbau-Strategiespiel Dark Switch, dessen Namensgebung zumindest etwas fragwürdig ist. Und auch das Vampirabenteuer Vampires Bloodlord Rising könnte durch seine namentliche Nähe zu Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 etwas mit dem SEO von Google in Schwierigkeiten geraten.

Tobias Highlight war aber mit Abstand Fata Deum, eine Göttersimulation, die er bereits seit seiner ersten Ankündigung groß verfolgt. Also war es ihm eine große Ehre, die Entwickler zu treffen und viele Fragen zum spirituellen Black & White-Nachfolger zu stellen.

Über diese und weitere Spiele sowie Erlebnisse der Messe berichtet Tobias, also lauscht gespannt dem zweiten Teil unserer gamescom-Berichterstattung, bevor wir das Kapitel abschließen und uns wieder dem ganz normalen Gamingalltag zuwenden.