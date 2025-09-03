Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Preview: Deer & Boy – Mein Wholesome-Erlebnis der Messe | gamescom 2025

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © Lifeline Games

Auf der gamescom 2025 hatte ich die Möglichkeit mir das wunderschöne Indie Game Deer & Boy anzusehen und es sogar schon zu spielen. Auch wenn ich mir spielerisch schon dachte in welche Richtung das Ganze geht, war sehr gespannt darauf, welchen Vibe das Spiel vermittelt. Und hier wurde ich komplett abgeholt! Deer & Boy wird glaube ich eine wunderbare Wholesome-Experience.

 

Ein Junge, ein Reh, ein Abenteuer

Schon der Trailer hatte mit seiner ruhigen Stimmung viele Besucher zum Innehalten gebracht, und die Demo bestätigte diesen Eindruck sofort. Statt Action und Spektakel bekam ich ein stilles Abenteuer, das mich durch seine Bildsprache und Atmosphäre viel stärker fesselte, als ich es erwartet hätte. Deer & Boy ist kein Spiel, in welchem ihr wirklich mit Action rechnen dürft – es möchte eine Beziehung erzählen, und genau das macht es auf Anhieb richtig gut.

In der Demo lernte ich den namenlosen Jungen kennen, der auf ein verängstigtes Rehkitz stößt. Schon nach wenigen Minuten merkt man, dass die Verbindung zwischen beiden die eigentliche Hauptrolle spielt. Ich habe das zunächst verletzte Tier aufgenommen und getragen – schnell war es aber auch ein fester Teil des Gameplays. Mal half es mir, Hindernisse zu überwinden, mal musste ich es beschützen, und immer wieder änderte sich die Dynamik zwischen beiden Figuren. Besonders schön fand ich, dass das Rehkitz im Laufe der Demo langsam wuchs und stärker wurde, was sich direkt in neuen Fähigkeiten und Interaktionsmöglichkeiten widerspiegelte. Diese Entwicklung macht neugierig, wie sich die Reise über das ganze Spiel hinweg entfalten wird. Dementsprechend scheint es drei Phasen zu geben, in denen sich das Gameplay grundlegend verändert. Denn am Anfang muss ich noch sehr auf das junge Reh aufpassen und mit den folgenden Phasen wurde es größer und selbständiger.

Deer & Boy

Bild: 2025 © Lifeline Games

 

Das kann man nur schön finden

Spielerisch bewegt sich Deer & Boy irgendwo zwischen Puzzle-Plattformer und Abenteuer. Ich sprang über Abgründe, zog Kisten, öffnete versteckte Wege und kombinierte Aktionen von Junge und Reh, um weiterzukommen. Die Steuerung war simpel, aber präzise – genau das, was ein Spiel wie dieses braucht. Rätsel lösten sich oft durch Zusammenarbeit. Es erinnerte mich ein wenig an Klassiker wie ICO, wo die Interaktion mit einem Begleiter genauso wichtig ist wie die Umgebung selbst. Gleichzeitig bleibt es immer leicht zugänglich, sodass man nicht lange an einem Hindernis festhängt, sondern kontinuierlich im Flow bleibt.

Ebenfalls wunderschön ist die Art wie es sich erzählt. Deer & Boy kommt fast ohne Dialoge aus. Alles wird über die Musik, die Animationen und die Inszenierung vermittelt. Wenn das Reh verängstigt zu mir blickte oder sich vorsichtig an unbekannte Kreaturen herantastete, hatte ich sofort das Gefühl, eine echte Bindung aufzubauen. Die Umgebung unterstreicht diese Stimmung perfekt: helle, fast idyllische Felder wechseln sich mit düsteren, violett gefärbten Landschaften ab, in denen Schattenwesen lauern. Das Ganze wirkt nie kitschig, sondern bleibt stets melancholisch und geheimnisvoll.

Deer & Boy

Bild: 2025 © Lifeline Games

 

Stimmt auch der Rest?

Es bleiben am Ende aber Fragen offen: Wird die Spielmechanik auf Dauer abwechslungsreich genug sein? Hält die emotionale Kurve auch über mehrere Stunden hinweg, oder nutzt sich das Konzept irgendwann ab? Und wie gut läuft das Ganze am Ende auf der Switch, die ja neben PC, PS5 und Xbox ebenfalls versorgt werden soll?

Nach meiner Session bin ich überzeugt, dass Deer & Boy ein Spiel ist, das man sich merken sollte. Ich will wissen, wie die Reise der beiden weitergeht, welche Herausforderungen sie gemeinsam meistern müssen und welche Geheimnisse die Welt noch bereithält. Für mich war es eines der emotionalsten Spiele der Messe, und ich freue mich darauf, wenn es 2026 erscheint.

Deer & Boy

Bild: 2025 © Lifeline Games

Tags: Gamescom, indie, Preview, Vorschau, gamescom 2025, Deer & Boy
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild © Playtonic Games

Preview: Yooka-RePlaylee – Wie gut ist das Remaster gelungen? | gamescom 2025

0 likes
Bild © 2025 IO Interactive

Preview: 007 First Light – Wenn Uncharted und Hitman ein Kind bekommen würden | gamescom 2025

0 likes
Bild © 2024 THQ Nordic

Preview: REANIMAL – Das wahre Little Nightmares 3? | gamescom 2025

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Test: Hell is Us

    Preview: Yooka-RePlaylee – Wie gut ist das Remaster gelungen? | gamescom 2025

    Preview: 007 First Light – Wenn Uncharted und Hitman ein Kind bekommen würden | gamescom 2025

    Preview: REANIMAL – Das wahre Little Nightmares 3? | gamescom 2025

    Preview: Deer & Boy – Mein Wholesome-Erlebnis der Messe | gamescom 2025

    Preview: Spongebob Schwammkopf: Titans of the Tide – Zu alt für Spongebob? Von wegen! | gamescom 2025

    Preview: Ground Zero – Habt ihr Lust auf ein gutes Oldschool-Resident Evil? | gamescom 2025

    Preview: Grime II könnte das ideale Indie-Soulsvania werden! | gamescom 2025

    Preview: Fata Deum – Die Hoffnung für das Götterspiel-Genre überzeugt komplett | gamescom 2025

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 36.2025