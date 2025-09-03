Preview: 007 First Light – Wenn Uncharted und Hitman ein Kind bekommen würden | gamescom 2025

„Mein Name ist Bond. James Bond.“ – Ein Satz, der ikonisch ist. Der wohl bekannteste Agent der Filmgeschichte ist in 007 First Light zurück, allerdings nicht auf der Filmleinwand, sondern auf PC und Konsole. Auf der gamescom 2025 haben wir einen exklusiven Einblick in das neue Spiel erhalten dürfen, welches von IO Interactive entwickelt wird. Und merkt euch das! Das könnte für das, was dieses Spiel ist, noch mehr als relevant sein.

Aller Anfang..

In 007 First Light schlüpfen wir in die Rolle eines noch unerfahrenen James Bond, der eben noch nicht all die großen Missionen hinter sich gebracht hat. Die Geschichte dient als Ausgangserzählung und ein Stück weit Origin-Story und zeigt, wie sich der junge Agent zu der Figur entwickelt hat, die wir heute kennen. Bei der gamescom-Präsentation ging es zunächst in einen Kinosaal, in dem uns eine Mission aus dem Spiel gezeigt werden sollte. Diese führte in ein nobles Berghotel. Vor dem Einsatz gab es eine Missionsübersicht darüber, was die Ausgangslage ist, was zu tun ist und worauf man achten sollte. Wenn ihr wissen wollt, wie das inszeniert ist, spielt einfach die letzten Hitman-Spiele. Denn dort ist es nicht nur ähnlich, nein, es ist fast identisch! Und oh Wunder: IO Interactive, die eben das neue James Bond Game entwickeln, sind auch die Devs hinter der Hitman-Reihe. Nach dem Briefing fahren wir in einer kurzen Sequenz durch eine bergige Landschaft hin zum Hotel.

Ein spielbarer Kinofilm?

Bereits dort zeigt sich, dass 007 First Light ein grafisch enorm hochwertiger Titel ist, der mit wunderschönen Panoramen arbeitet, als auch schöner Beleuchtung der Texturen. Allerdings ist mir bei der Autofahrt zum Hotel aufgefallen, dass in der Ferne immer wieder Texturen nachgeladen wurden oder Objekte reingeploppt sind. Das sollte natürlich bis Release noch überarbeitet werden. Immerhin präsentiert sich das Spiel auch bei der Hotelanlage als optisch beeindruckend.

Auch viele NPC’s gleichzeitig können dargestellt werden. Auffällig war zudem, dass es keine oder nahezu keine Charakterklone zu geben scheint. Auch die Vegetation ist absolut hervorragend gelungen und ist enorm detailliert. Die passende Soundkulisse darf nicht fehlen – Immer wieder erklingt passende Musik oder das Theme wird angerissen. Aus akustischer Sicht wird ebenfalls der komplette 007-Vibe aufgetischt.

Agent 47, bist du es?

Wie schon bei IO Interactives bisherigen Werken gibt es verschiedene Lösungswege, Werkzeuge und Strategien, um ans Ziel zu gelangen. Bond spielen wir in der Third-Person-Perspektive und wir bekommen eine etwas umfassendere Map geboten, die aber ein wenig kompakter wirkt, als in den letzten Hitman Games. Dafür gibt es aber ein gewisses Gameplay-Muster, welches uns aus der Reihe sehr bekannt vorkommen dürfte. In der Demo wurde ein Feuer gelegt, um Wachen abzulenken, sodass Bond unbemerkt über eine Regenrinne in das Hotelgebäude gelangte. Aber es gibt zahlreiche Hinweise, dass man auch viele andere Wege hätte nutzen können. Interface, Gegnerreaktionen und Animationen erinnerten stark an Hitman – teils wirkte es sogar wie übernommen.

Dass es hier viel copy & paste gibt war absehbar. Ich sehe es aber sogar als Vorteil, weil die 007-Marke sich so wunderbar dafür eignet, um etwas Hitman in die Welt von Bond zu bringen. Auch wenn Features, wie die Vision-Ansicht, komplett aus Hitman übernommen scheinen, gibt es auch ein paar kleine Änderungen. Bond ist ja bekannt für seine Gadget-Vielfalt. Dafür gibt es auch eine Batterieanzeige, die sich scheinbar leert, wenn man eines der technischen Hilfsmittel nutzt. Wie das im Detail aussieht, das wird hoffentlich in Zukunft noch genauer vorgestellt.

Nathan Drake, bist du es?

Während das Spiel bis dahin ganz klar überhaupt nicht seine Hitman-DNA verstecken will, wird es gegen Ende jedoch noch filmreif. Die Situation im Hotel eskaliert und eine wilde Verfolgungsjagd durch die Berge führte direkt zu einem Schauplatzwechsel auf einen Flughafen. Dort verwandelte sich das Spiel in einen klassischen Deckungsshooter, inklusive Zeitlupenfunktion im Bullet-Time-Stil. Spätestens ab hier sieht das Spektakel dann jedoch nicht mehr wie Hitman aus, sondern wie ein Blockbuster aus Hollywood oder eben auch, um beim Gaming zu bleiben, Uncharted. Wie auch in Hollywood, gibt sich First Light aber auch ein wenig over the top, aber stets mit cool inszenierter Action.

In einem Flugzeug kämpfte sich Bond durch Gegnerhorden, sprang ohne Fallschirm hinaus und schnappte sich im freien Fall den Schirm eines Feindes. Bombast-Kino, nur eben als Videospiel. Das ist wahrscheinlich auch der größte Unterschied zur Hitman-Reihe, die sich ja eher als Assassinen-Sandbox gibt. Aber zur 007-Reihe passt eben genau das, was IOI hier präsentiert hat.

007 First Light wirkt wie eine gelungene Symbiose aus Hitman-Mechaniken und Uncharted-Blockbuster-Action, nur eben im ikonischen Bond-Universum. Herausgekommen ist ein Spionage-Abenteuer, das sich zwar die taktische Finesse eines Hitman beibehält, gleichzeitig aber filmreife Action inszeniert. Wenn sich das durch das gesamte Spiel zieht und dann noch gut zu steuern ist, dann haben wir ein sehr sicheres AAA-Highlight für 2026 in den Startlöchern!