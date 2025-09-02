Preview: Spongebob Schwammkopf : Titans of the Tide – Zu alt für Spongebob? Von wegen! | gamescom 2025

Auf der gamescom 2025 hatte ich am Business-Stand von THQ Nordic die Möglichkeit SpongeBob Schwammkopf: Titans of the Tide zu spielen. Die bunte Unterwasserkulisse dient wieder als interaktiver Spielplatz von SpongeBob und Patrick und es gilt wieder verrückte Abenteuer zu bestreiten. Das letzte Spiel, The Cosmic Shake, bewies bei uns im Test neben einigen Stärken auch einige Schwächen in Puncto Missionsdesign und Technik. Aber was kann nun der neue Teil?

Kampf der Giganten

Die Story dreht sich um einen Konflikt zwischen König Neptune und dem Fliegenden Holländer, dessen egoistischer Machtkampf Bikini Bottom in ein geisterhaftes Chaos stürzt. Spongebob und Patrick werden irgendwie in den Konflikt hineingezogen und müssen sich diversen Gefahren stellen. Erneut bietet man eine semi offene Welt mit sehr vielen verschiedenen Gebieten, die für reichlich Abwechslung sorgen sollen. Besonders viel Wert habe man auch darauf gelegt, mit der Welt zu interagieren. Denn man habe gemerkt, dass die Leute gerne einfach auch Quatsch machen wollen.

Und diese Möglichkeit möchte man eben geben, in dem NPC’s oder Objekte in der Welt auf unsere physischen Einflüsse reagieren. Insbesondere die jüngere Spielerschaft wurde einbezogen, um Feedback da zu lassen. Aber man betonte, sie wissen durchaus, dass auch Platforming-Veteranen einfach alteingesessene Spongebob-Fans sind. Dementsprechend wolle man Titans of the Tide leicht zugänglich machen, aber auch entsprechende Herausforderungen bieten.

Das Chaos-Duo

Die Core-Mechanik von Titans of the Tide baut auf den Stärken seiner Vorgänger (Battle for Bikini Bottom – Rehydrated und Cosmic Shake) auf, erweitert sie aber entscheidend: Das nahtlose Wechseln zwischen SpongeBob und Patrick ist nicht nur ein Gimmick, sondern prägt das Gameplay fundamental. Während SpongeBob mit seinen klassischen Fähigkeiten wie der Blasen-Technik und dem schnellen Sprint punktet, hat Patrick brandneue Moves wie Grappling (zum Schwingen an Punkten) und Burrowing (zum Eingraben in sandigen Böden) im Angebot. In der Demo musste ich beide Fähigkeiten clever kombinieren – etwa, um als Patrick durch einen Tunnel zu graben und dann als SpongeBob eine Plattform mit Blasen zu aktivieren. Das fühlte sich flüssig an und erforderte strategisches Umdenken .

Die Kampfmechanik wurde leicht überarbeitet: Gegner wie Geister-Krabben oder riesige Quallen reagieren unterschiedlich auf die Attacken der beiden Helden. Besonders hervorzuheben sind die Bosskämpfe, von denen ich einen gegen Hibernation Sandy ausprobieren durfte – eine Referenz an die Episode „Survival of the Idiots“. Hier war nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch das richtige Timing beim Charakterwechsel gefragt.

Technik-Upgrade durch Unreal Engine 5

Titans of the Tide ist das erste SpongeBob-Spiel, das mit Unreal Engine 5 entwickelt wurde – und das sieht man…etwas. Die Texturen wirken ein wneig detailreicher, die Lichteffekte (etwa in unterirdischen Höhlen oder Neptuns Thronsaal) sind zugegeben sehr atmosphärisch dicht, und die Wasser-Shader sehen leicht verbessert aus, ohne dass man hier aber neue Maßstäbe setzt.

Anders als einige Vorgänger bietet Titans of the Tide keinen echten Koop-Modus – das Wechseln zwischen den Charakteren erfolgt solo. Allerdings wird der Movie Night-Modus aus Cosmic Shake zurückkehren, der es ermöglicht, Entscheidungen gemeinsam mit Freunden zu treffen. Der Wiederspielwert wird durch Sammelobjekte (wie goldene Pfannenwender) und das Season Pass-Angebot gesteigert: Dieser umfasstzwei Challenge-DLCs (u.a. „Plankton’s Portal“) und zusätzliche Kostümpacks, darunter Inhalte zum kommenden Film The Search for SquarePants.

Editionen & Preise (Übersicht)

| Standard | Basis-Spiel | 39,99 € |

| Digital Deluxe | Basis-Spiel + Season Pass | 59,99 € |

| Ghostly Edition | Deluxe-Inhalt + Steelbook, Keychain, Lenticular Cards | 99,99 € |

| Ultimate Edition | Alle Spiele (Rehydrated, Cosmic Shake, Titans) + DLCs | 129,99 € |

Titans of the Tide könnte der bisher beste SpongeBob-Platformer werden – vorausgesetzt, es gibt keine technische Unzulänglichkeit und das Missionsdesign überzeugt. Die Mischung aus vertrautem Humor, spaßigen Gameplay-Ideen und der technischen Aufwertung durch Unreal Engine 5 macht Lust auf mehr. Wenn das Spiel am Ende den Ambitionen gerecht wird, steht uns ein echt schöner Platformer ins Haus!

Bild: 2025 © THQ Nordic