Preview: Grime II könnte das ideale Indie-Soulsvania werden! | gamescom 2025

Grime II konnte auf der Gamescom 2025 als eines der ambitioniertesten „Soulsvania“-Projekte überzeugen, und mein Hands-On mit der Demo bestätigte viele der Vorschusslorbeeren, die das Spiel aktuell in der Szene genießt. Ich habe den Vorgänger zwar nicht gespielt, aber die Demo zu Teil 2 hat mich neugierig gemacht! Warum? Das verrate ich euch.

Let’s Fight!

Der Kern von Grime II bleibt der gleiche: Gegner blocken, parieren, absorbieren. Doch diesmal habe ich mehr Kontrolle darüber, was mit den verschlungenen Feinden passiert. Das neue Mold-System erlaubt mir, ihre Essenz in unterschiedliche Fähigkeiten umzuwandeln – ob als Fernangriff, Stun-Tool oder gar als temporärer Begleiter. Schon nach wenigen Minuten experimentierte ich ständig mit verschiedenen Kombinationen, und genau das machte den Reiz der Demo aus. Auffällig: Parieren ist nicht mehr Pflicht. Wer die Mechanik beherrscht, wird weiterhin belohnt, aber alternative Strategien funktionieren ebenfalls. Dadurch fühlt sich der Einstieg weniger gnadenlos an, ohne dass die Kämpfe an Intensität verlieren.

Besonders begeistert hat mich, wie clever die Umgebung ins Spielgeschehen eingebunden ist. In einem Abschnitt lockte ich Gegner unter eine herabstürzende Plattform, in einem anderen nutzte ich spitze Kristalle, um Angreifer zu erledigen. Diese Interaktionen verleihen dem Leveldesign eine neue Ebene, die weit über „Laufe von A nach B“ hinausgeht.

Klar, die Kämpfe selbst bleiben der Hauptfokus – präzises Timing, harte Schläge, knifflige Bossduelle. Aber gerade durch die Weltmechaniken entsteht ein angenehm dynamisches Gefühl: Ich habe mehr Werkzeuge in der Hand, als es bei klassischen Metroidvanias üblich ist.

Schön surreal

Optisch ist Grime II ein malerisches Erlebnis. Die Entwickler inszenieren erneut eine albtraumhafte Welt, die aber dennoch irgendwie schön wirkt. Das liegt wahrscheinlich am Art Style. Riesige Vasen, organische Strukturen, groteske Figuren – jedes Areal schreit danach, erforscht zu werden, einfach weil es so auffällig und surreal wirkt. Gleichzeitig bleibt das Design immer bedrückend und unheimlich. Aber mir gefällt die Ästhetik sehr!

So stark die Demo war, ganz ohne Kritikpunkte kam sie nicht aus. Manche Effekte überlagerten sich in hektischen Szenen, wodurch es kurzzeitig unübersichtlich wurde. Technisch lief die PC-Version stabil, aber es bleibt abzuwarten, wie sich die Performance weiteren Systemen, bzw. in anderen Bereichen schlagen wird.

Rundes Soulsvania, welches sich kaum Schwächen erlaubt

Einen festen Termin gibt es noch nicht, lediglich 2025 steht aktuell im Raum. Angesichts des gezeigten Materials wirkt das realistisch, auch wenn Clover Bite betont, dass Qualität wichtiger ist als Geschwindigkeit. Gut so, denn gerade ein Spiel wie dieses lebt davon, dass Animationen, Timing und Atmosphäre perfekt ineinandergreifen. Doch der Titel wirkte bereits sehr polished.

Nach meiner Session auf der gamescom 2025 bin ich überzeugt: Grime II hat das Potenzial, eines der intensiveren Indie-Soulsvanias werden. Das Gameplay ist flexibler, die Welt visuell noch spannender und die Präsentation überzeugt. Wer Lust auf ein forderndes, surreal inszeniertes Metroidvania mit Souls-Anleihen hat, sollte sich diesen Titel unbedingt vormerken. Und in perfekter Vorbereitung sollte ich wohl dann mal das erste Grime nachholen!