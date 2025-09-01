Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 36.2025

Nicht nur starten wir mit der Releasevorschau pünktlich in den September, wir feiern auch die Releasewoche von Hollow Knight: Silksong. Ja, wir können es auch immer noch nicht wirklich glauben. Etliche Indie-Entwickler*innen haben ihre Spiele bereits verschoben, doch es gibt noch immer genug Veröffentlichungen, die im gleichen Zeitraum erscheinen. Wenn Metroidvanias also nichts für euch sind, haben wir vielleicht genau die passende Alternative für euch.
Der Release von Hollow Knight: Silksong in der Releasevorschau
- Bad Cheese (PC, PS5, XSX, Switch) – 1. September
Ein stark an die Schwarz-Weiß-Ära von Mickey Maus angelehntes Horrorspiel mit verstörenden Kreaturen.
- Rogue Labyrinth (PC) – 1. September
Ein Roguelite über einen exzentrischen Milliardär, der tödliche Spiele in seinem Labyrinth veranstaltet.
- Otherskin (PC) – 1. September
Ein Action-Platformer mit dem Kniff, dass ihr Aliens absorbieren könnt, um neue Fertigkeiten zu erlangen.
- Comfy Girl: Lofi Companion (PC) – 3. September
Jeder kennt das berühmte Lofi-Girl, hier könnt ihr euer ganz eigenes Szenario mit gemütlicher Lofi-Musik gestalten.
- Hirogami (PC, PS5) – 3. September
Ein Platformer mit einem Protagonisten aus Papier, welcher sich in allerlei praktische Formen falten kann.
- Jotunnslayer: Hordes of Hel (PC, PS5, XSX) – 3. September
In der nordischen Unterwelt bekämpft ihr fiese Kreaturen aus der Mythologie der Wikinger.
- Adventure of Samsara (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 4. September
Ein Metroidvania in 2D-Pixelart und einer Prise Atari-Nostalgie.
- Hell Is Us (PC, PS5, XSX) – 4. September
Ein düsteres Action-Adventure mit sehr grotesken Kreaturen.
- Hollow Knight: Silksong (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 4. September
Okay, hierzu müssen wir wirklich nicht viel sagen, oder? Das lang ersehnte Metroidvania kommt endlich raus.
- Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 4. September
Indies großartiges Abenteuer bekommt einen großen Story-DLC.
- Jetrunner (PC) – 4. September
Ein Mix aus Platformer und Shooter, beschreibt sich selbst als eine Fusion aus Trackmania und Titanfall.
- Kejora (PC) – 4. September
Ein malerisches, handgezeichnetes Point’n’Click-Adventure mit einer spannenden Geschichte.
- Sintopia (PC) – 4. September
Ein City Builder mit Godgame-Elementen, in welchem ihr gleichzeitig eine Zivilisation verwaltet, aber auch in der Hölle mit ihren Seelen über Strafen für erfüllte Sünden verhandelt.
- Slap Fighter (MetaQuest) – 4. September
Ja, in diesem VR-Spiel geht es darum, besonders kräftige Ohrfeigen zu verpassen.
- Splatterbot (PC, Switch) – 4. September
Staubsaugerroboter treten im Großreinemachen gegeneinander an.
- The Fame Game: Welcome to Hollywood (PC) – 4. September
Eine interaktive Dating-Sim mit realen Videoaufzeichnungen.
- Boomerang Jack (PC) – 5. September
Eure Hauptwaffe in diesem Topdown-Actionspiel ist, wer hätte es geahnt, ein Bumerang.
- Cronos: The New Dawn (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 5. September
In diesem Horrorspiel von Bloober Team, u.a. bekannt für Layers of Fear, wird es teilweise richtig ekelig.
- Daemon X Machina Titanic Scion (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 5. September
3rd-Person Shooter- und Hack’n’Slash-Action in Mech-Anzügen.
- Everybody’s Golf: Hot Shots (PC, PS5, Switch) – 5. September
Eine gemütliche Runde Golf mit putzigen Anime-Mädchen.
- Lumber and Plunder (PC) – 5. September
Ein klassischer Survival-Titel auf einer verlassenen, tropischen Insel.
- Mole Maiden (PC) – 5. September
Ein Action-Platformer über ein kleines Mädchen und ihren Bohrer.
- NBA 2K26 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 5. September
Neues Futter für Basketball-Fans.
- NHL 26 (PS5, XSX) – 5. September
Neues Futter für Eishockey-Fans.
- Operation Octo (PC) – 5. September
Ein Tower Defense-Spiele mit knuffiger Cartoon-Optik.
- Shuten Order (PC, Switch) – 5. September
Ein Mystery-Adventure, in welchem ihr einen Mörder überführen müsst, aber mit einem schön japanischen Twist.
- Tokyo Underground Killer (PC) – 5. September
Ein rasanter 3D-Action-Schnetzler mit bunten Neon-Farben, eurem bluthungrigen Katana und eine schnellen Reaktionsfähigkeit.
So, wenn ihr nicht Hollow Knight: Silksong spielt, welchen Titel aus unserer Releasevorschau habt ihr dann stattdessen ins Auge gefasst? Teilt es uns gerne mit und wenn ihr nicht gerade mit Hornet in Pharloom unterwegs seid, dann sehen wir euch ja vielleicht wirklich nächste Woche bei den neuen Spielen wieder.
Titelbild: 2025 © Team Cherry