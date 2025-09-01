Preview: Fata Deum – Die Hoffnung für das Götterspiel-Genre überzeugt komplett | gamescom 2025

Fata Deum wird allen die sich an die Black and White Spiele erinnern direkt irgendwie vertraut vorkommen. Auf der gamescom 2025 konnte ich mit dem Entwickler des Spiels sprechen, der das Projekt ins Leben gerufen hat und mir eine detaillierte Demo zeigen lassen, die für mich ein Highlight der Messe war.

Vertonte Kampagne mit Tutorial

Fata Deum ist nun schon eine ganze Weile in Entwicklung, sodass ich schon vor ein paar gamescoms eine Demo spielen durfte. Nachdem das Spiel jetzt Aerosoft als Publisher hinter sich hat, haben die Entwickler zum Glück auch mehr Mittel um ihre Version des Spiels umzusetzen. Dabei achten sie vor allem auf das Feedback der Spieler.

Für mich neu und jetzt im Spiel integriert sind die Fates, also die drei Schicksaalsgöttinen. Geburt, Leben und Tod, oder auch Jungfrau, Mutter und Greisin leiten den Spieler als frischgebackener Gott durch das Spiel. Zusammen mit den Dorfbewohnern gibt es so auf jeder Karte Geschichten. Eine stringende Kampagne ist das nicht, aber durch die vielen Nebenquests die man finden kann und den Aufgaben der weiblichen Dreifaltigkeit fühlt man sich nicht alleine und die Welt wirkt deutlich lebendiger. Dabei sind sowohl die Drei als auch die Bewohner vertont. Mit dabei ist der typische Black and White Humor, der einen schmunzeln lässt.

Mehr Inhalt und viele Möglichkeiten

Was ich bei der Demo vor allem gemerkt habe ist, dass der Spieler jetzt noch viel mehr Optionen zur verfügung hat. Es gibt Schwierigkeitsgrade, verschiedene Startbedingungen mit etwa schon freigeschalteten Dörfern und man kann sich auch andere Götter als Gegenspieler aussuchen. Außerdem kann ich jetzt mit meiner göttlichen Hand Bewohner greifen und tragen, oder auch Bäume ins Lagerhaus schaffen. Durch das Bekehren neuer Bewohner ist auch mehr Macht verfügbar, was wiederum neue Wunder zum einsetzen bringt. Hier spielt auch die Gesinnung eine Rolle. Bekehre ich Dorfbewohner indem ich Hoffnung und Harmonie verbreite, so benötige ich für gut Wunde mit der Zeit weniger Energie. Dafür fällt es mir etwas schwerer Zerstörung zu verursachen. Das gilt natürlich auch andersrum. So kann ich mir also wieder aussuchen, ob ich ein guter, böser oder neutraler Gott sein will. Das hat auch Auswirkungen auf die Natur und das generelle Aussehen der Umgebung meiner Gläubigen.

Vieles ist bei Fata Deum aufgrund der Wünsche der Community dazu gekommen. So kann ich jetzt Gebäude frei platzieren, anstatt wie damals nur bestimmte Bauplätze zur Verfügung zu haben. Laut Entwickler soll das Feedback der Spieler auch weiterhin entscheidet dabei sein, in welche Richtung sich das Spiel entwickelt. Geplant ist der Early Access auf Steam für den 15. September. 2025. Dann soll je nachdem was die Spieler berichten weiter verändert und vor allem auch hinzugefügt werden. Für mich hat sich nach dem Gespräch und dem Anschauen der Demo gezeigt: Was lange währt wird endlich gut. Ich freue mich schon sehr auf den Early Access und kann jedem Fan der alten Götterspiele nur raten, Fata Deum eine Chance zu geben.