Aktuelle News

Bis zur Glotze – Unsere Highlights der gamescom 2025 | Folge 157

von Christian Koitkaam
0 Comments
Durch Köln pilgerten wieder Hunderttausende Gaming-Begeisterte mit einem ganz bestimmten Ziel: Die gamescom 2025. Auch wir waren vor Ort und haben uns durch viele, viele Termine gearbeitet. Zeit nun darüber zu sprechen, was wir so erlebt haben.

 

 

Die volle Dröhnung „gamescom“

Blockbuster, Indie Games, AA-Games, Überraschungen, Enttäuschungen. Die Dinge liegen selten so nah beieinander wie zur gamescom. Neben vielen Trailern und Neuankündigungen von der Opening Night Live, konnten wir auch bereits viel anspielen. So manches auch hinter verschlossenen Türen. Während Christian die komplette Woche in Köln versackt ist, konnte Maarten leider dieses Jahr nicht vor Ort sein. Er hat die Messe dagegen intensiv aus der Ferne verfolgt und zahlreiche Streams gesehen.

Während wir natürlich über die Opening Night Live sprechen und was uns dort evtl. auch begeistern konnte, hat Christian natürlich zahlreiche Eindrücke mitnehmen können. Nicht alle davon haben es in den Podcast geschafft, denn das würde den Rahmen sprengen. Aber den ein oder anderen spannenden Einblick haben wir für euch. Davon viele positive Überraschungen und zum Glück nur wenig, was vielleicht weniger überzeugen konnte. In dem Sinne: Viel Spaß mit Folge 157 von Bis zur Glotze!

 

Moderation: Christian

Redaktion: Maarten

 

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.

Tags: Gamescom, Podcast, Bis zur Glotze, gamescom 2025
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

