Preview: Super Meat Boy 3D – Der Wechsel in die 3D-Welt ist besser als erwartet! | gamescom 2025

Der heiß erwartete Platformer Super Meat Boy 3D war auf der gamescom 2025 vertreten und dort auch erstmals anspielbar. Die Möglichkeit, den Plattform-Hit erstmals in einer dreidimensionalen Umgebung zu erleben, war ein echter Test für meine Frusttoleranz – aber auch für meine Begeisterung für das präzise Gameplay, das die Reihe ausmacht. Während ich zunächst skeptisch war, ob das beliebte 2D-Spiel und das schnelle Trial-and-Error-Gameplay in 3D funktionieren können, zeigte sich bei der Pressevorführung und dem Hands-on: Ja, das geht – und wie!

Nah am Original

Der Entwickler Sluggerfly aus Essen hat mit viel Herzblut daran gearbeitet, das unverkennbare „Fleischwürfel“-Gefühl ins 3D zu übersetzen. Dabei arbeitete das Team eng mit Tommy Refenes zusammen, einer der Entwickler des Originals, um die charakteristische Physik und das Tempo bestmöglich zu adaptieren. Die Steuerung fühlt sich daher überraschend vertraut an, auch wenn das Gameplay an einigen Stellen bewusst etwas entschleunigt wurde, um die neue räumliche Dimension handhabbar zu machen. Dazu dient aber auch eine Silhouette unter dem Fleisch-Boy, um Sprünge auch genau abpassen zu können.

Nach sehr kurzer Eingewöhnung war ich bereits voll drin, sprang, sprintete und wallrunnte durch die kniffligen Level, die mit der zusätzlichen räumlichen Tiefe deutlich an Komplexität gewinnen. Der Air Dash, der bereits aus „Super Meat Boy Forever“ bekannt ist, hilft dabei enorm, die neue Freiheit zu nutzen und schwierige Stellen zu meistern. Oder er stellt uns eben vor noch schwierigere Herausforderungen. Ebenfalls spaßig: Jedes Ableben wird aufgezeichnet. Wenn man eine Stage noch bspw. 50 Versuchen dann doch schafft, wird eine Wiederholung eingeblendet, mit den 50 Geistern aus den vorigen Versuchen. Maximal 100 sind möglich. Aber es ist mehr als unterhaltsam mit anzusehen, wo man währenddessen gescheitert ist. Schönes Detail: Mit jedem Bildschirmtot sieht der kleine Super Meat Boy auch immer mitgenommener aus.

Soooo viel Charme

Optisch präsentiert sich Super Meat Boy 3D mit bunten, klaren Texturen und lebendigem Animationsstil, der dem Charme der Serie treu bleibt, aber den Sprung in den dritten Dimensionen nahtlos vollzieht. Die Leveldesigns sind kreativ und fordernd, aus fünf Welten mit je 15 Leveln ergeben sich abwechslungsreiche Herausforderungen, die dem hohen Schwierigkeitsgrad gerecht werden – inklusive der berüchtigten „Dark Worlds“, die mit extrem harten Rätseln auch die erfahrensten Veteranen fordern. Optisch wirkt das Spiel wie ein frischer, moderner Nachfolger, der die Nostalgie des Originals mit zeitgemäßen Designprinzipien verbindet.

Schnell entwickelt sich aber auch ein absoluter Sog. Die Stages, die man in möglichst kurzer Zeit bewältigen muss, sind aber auch eben so gestaltet, dass man extrem schnell rein kommt und selbst nach einem Ableben instant wieder im Geschehen ist. Die motivierende und fordernde Levelstruktur lässt einen dann so schnell nicht mehr los. Super Meat Boy 3D schafft die Gratwanderung, die Essenz der Reihe zu bewahren und gleichzeitig neue Impulse zu setzen.

Dimensionswechsel geglückt

Für mich war Super Meat Boy 3D auf der gamescom eines der Highlights. Es ist schönzu sehen, wie ein so bekanntes 2D-Franchise eine neue Dimension erobert, ohne seinen ureigenen Charakter zu verlieren. Super Meat Boy 3D soll 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen, mit einer späteren Switch-Version, was angesichts der Handheld-tauglichen Gameplay-Mechanik sicherlich sinnvoll ist. Allerdings gab es im Vorfeld keine Development-Kits, weswegen eine Switch 2-Version noch länger auf sich warten lässt.

Insgesamt ist Super Meat Boy 3D ein knallhartes, schnelles Jump’n’Run mit einem altbewährten, aber gekonnt erweiterten Gameplay-Set, das sowohl Nostalgiker als auch neue Spieler*innen begeistern kann. Trotz anfänglicher Skepsis bezüglich der neuen 3D-Perspektive und dem Fragezeichen hinter der Präzision und dem Handling, hat mich die Demo absolut gepackt! Wenn ich mir SMB 3D anschaue, denke ich mir: Ja! Genau so muss dieses Spiel auch sein!

