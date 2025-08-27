Preview: Metroid Prime 4: Beyond – Hier steckt alles drin, was Fans brauchen | gamescom 2025

Die Demo läuft auf der Switch 2 technisch sauber und flüssig, mit 60 fps und scharfen Texturen von bis zu 4K auf der Switch 2. Auf dem Handheld erstrahlt Samus immerhin in Full HD. Die größte Neuerung ist aber nicht mal wirklich inhaltlicher Natur, sondern wie ihr das Spiel steuert. Neu ist die neue „Maussteuerung“ mit dem rechten Joy-Con, der wie eine PC-Maus über eine Fläche bewegt wird. Das Zielen gewinnt dadurch deutlich an Präzision, speziell in Bosskämpfen und hektischen Feuergefechten. Die Kamera schwenkt dynamisch mit, und das Umschalten zwischen klassischem Lock-On und freiem Zielen funktioniert nahtlos.

Die ergonomische Herausforderung bleibt allerdings: Für kleinere Hände kann das Halten und Bewegen des Joy-Con auf glatten Oberflächen anstrengend werden. Als Alternative steht weiterhin die herkömmliche Stick-Steuerung bereit. Außerdem finden sich im Netz auch bereits Adapter, die die Grifffläche des Joy-Con erweitern und es somit angenehmer machen. So innovativ es sich auch damit insgesamt steuern lässt und so gut das auch funktioniert: Aber es gibt bei ganz schnellen Bewegungen einen ganz minimalen Delay. Das stört bei Metroid Prime 4 rein gar nicht. Bei einem Call of Duty fände ich es etwas herausfordernder.

Doch nicht allein?

Obgleich die typische Metroid-Stimmung aus Isolation und Gefahr teilweise zugunsten von mehr Story und Begleitfiguren aufgegeben wurde, zeigt die Demo eine dichte Atmosphäre in fremdartigen, teils urzeitlich anmutenden Umgebungen. Die visuelle Gestaltung punktet mit teils wunderschönen Details und gelungener Beleuchtung. Dialoge und kurze Zwischensequenzen lockern die Erkundung auf, verändern aber den Stil gegenüber den früheren atmosphärischen Alleingängen. Allerdings ist die Demo ja auch nur ein ganz kleiner Teil des Spiels und es würde mich wundern, wenn man nicht auch reichlich klassische Metroid-Vibes eingebaut hätte. Immerhin sorgen Art-Style und Soundeffekte schon mal für einen sehr guten Ansatz.