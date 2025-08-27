Preview: Kirby Air Riders – Überzeugt der dritte große Switch 2-Exklusivtitel? | gamescom 2025

Alle Maschinen beschleunigen automatisch: Der Spieler steuert lediglich mit dem Analogstick, Drifts laden einen Boost auf, Spezialaktionen sind auf wenige Buttons (B und Y) verteilt. Gerade die B-Taste ist somit total überladen mit Funktionen. Angriffe erfolgen über Drehattacken, die durch hektisches Hin-und-Her-Bewegen des Analogsticks ausgelöst werden – ein Element, das gerade im hektischen Multiplayer-Einsatz schnell frustriert und sich wenig intuitiv anfühlt, weil man dazu oft Tempo raus nehmen muss, um bspw. Kisten zu zerstören. Das nagt arg am Flow. Kirby und Freunde können Gegner und Items einsaugen und als Projektil wieder ausspucken, was allerdings gerade im Arena-Modus doch mal für die ein oder andere Wendung sorgen kann. Die Fähigkeit besitzt auch glücklicherweise jede Figur, nicht nur Kirby. Die spürbar erhöhten Geschwindigkeiten durch Items bringen zwar Dynamik, führen aber dazu, dass Übersicht und Präzision rapide abnehmen. Ohne die Gadgets fühlt sich Air Riders dagegen fast schon träge an.

Das Wechseln von Fahrzeugen während der City Trial-Phase ist ein interessanter Ansatz, denn so versucht man natürlich „on-the-fly“ zum besten Gefährt zu switchen. Doch diese können Schaden erleiden und somit können die auch bei zu viel Schaden verloren gehen. Insofern sollte man schon auch sehr auf sein Wohl bedacht sein und ggf. regt es auch das taktische Denken an, wie offensiv man wirklich fahren möchte. Die finale Spielrunde entscheidet, ob Spieler kämpfen, sprinten oder gleiten. In meiner Anspiel-Session lieg es immer auf das Kämpfen hinaus. Anders als beim vorigen Modus, sind die Arenen jedoch deutlich spartanischer designt, leiden aber ebenfalls unter dem etwas schwammigen Handling.