Preview: Keeper – Ich bin ein bisschen schockverliebt | gamescom 2025

Keeper ist mit Sicherheit eines der Spiele, auf die ich mich am Meisten gefreut habe, sie auf der gamescom 2025 zu sehen. Das neue Spiel von Double Fine ist, wie ja irgendwie auch jedes ihrer Spiele, ein absolutes Unikum. Und der Termin bei Xbox hat mich in meiner Vorfreude nur noch mehr bekräftigt!

Mein Held ist ein…Leuchtturm?

Das Spiel inszeniert die wortlose Reise eines lebendigen Leuchtturms, der gemeinsam mit einem Vogel durch farbenfrohe Fantasy-Welten wandert. Als Spieler übernimmt man nicht die Rolle eines klassischen Helden, sondern steuert den Leuchtturm und nutzt dessen Lichtstrahl, um Rätsel zu lösen und mit der Umgebung zu interagieren. Der auf Spinnenbeinen laufende Leuchtturm begibt sich dabei auf eine Reise zum Inneren einer Insel, weil ihn irgendetwas dort hinzieht. Was? Das gilt es zu erforschen. Dabei begleitet ihn ein Vogel, der sich scheinbar sehr wohlfühlt bei dem Leuchtturm. Es geht bei Keeper nämlich auch um die Verbindung der Beiden zueinander – also eben auch um Companionship. Entstanden ist das gesamte Konzept rund um das Spiel während Covid, als man noch isoliert voneinander leben musste.