Preview: Halloween – Ein neuer 4 vs. 1 Hit? | gamescom 2025

Auf der gamescom 2025 waren wir zu Besuch bei Illfonic, die mit Halloween ihr neuestes Spiel angekündigt haben. Dieses richtet sich insbesondere an Fans des asymmetrischen Horrors, denn Halloween ist als 4 vs. 1 Titel gedacht.

Halloween mit 4 vs. 1 Prinzip

Illfonic, das Studio hinter Titeln wie Friday the 13th: The Game und Ghostbusters: Spirits Unleashed, stand uns hinter verschlossen Türen Rede und Antwort bezüglich des neuen Halloween Spiels. Nach dem Erfolg ihrer bisherigen Titel, arbeitet das Team aktuell fleißig an einem Release für 2025.

Anders als bei vielen Lizenz-Spielen steht diesmal der Original-Lizenzowner nicht nur beratend, sondern aktiv an der Entwicklung Seite an Seite mit Illfonic. Man möchte sich daher sehr an den originalen Filmen orientieren. Das verspricht nicht nur das authentische Erscheinungsbild des Killers und seine unverwechselbare Atmosphäre in Form von Musik, sondern auch die getreue Übernahme der Lore sodass sich Fans sofort zuhause fühlen. Es soll viele Referenzen geben, die man als Kenner der Filme erkennen würde.

Das Konzept: Jagt oder werdet gejagt!

Das Spiel folgt dem bewährten, aber verfeinerten 1-vs-4-Prinzip von Illfonic. Ein Spieler schlüpft in die Rolle des unaufhaltsamen Killers, während vier andere versuchen, zu überleben und ihn aufzuhalten.

Als der Killer: Dein Ziel ist es, die map zu durchstreifen und die ahnungslosen NPCs zu jagen und zu eliminieren. Dies ist ein Sandbox-Ansatz im reinsten Sinne – du entscheidest, wann, wo und wie du zuschlägst, um Angst und Chaos zu verbreiten.

Als das Überlebenden-Team: Eure Aufgabe ist es nicht nur, selbst zu überleben, sondern auch, die unbeteiligten NPCs zu beschützen, die ihrem Alltag nachgehen. Dies fügt der taktischen Ebene eine komplett neue Dimension hinzu. Müsst ihr den Killer ablenken, um eine Gruppe von NPCs in Sicherheit zu bringen? Oder opfert ihr einen, um Zeit für ein wichtiges Ziel zu gewinnen?

Multiplayer meets Singeplayer-Kampagne

Ein großer neuer Schritt für Illfonic ist die Betonung einer cinematischen Singleplayer-Kampagne. Diese dient nicht nur dazu, eine originelle Geschichte im Universum der Filme zu erzählen, sondern soll vor allem den Playstyle für den Multiplayer einführen. Spieler lernen hier, sowohl die Fähigkeiten des Killers zu meistern als auch die Überlebensmechaniken zu verstehen. Ein zentrales Element wird das Observen sein – das genaue Beobachten der Umgebung und der NPCs, um ihre Routinen zu lernen und den perfekten Zeitpunkt für einen Angriff oder eine Rettung zu finden.

Illfonic will den Wurzeln treu bleiben

Das Spiel soll einen ähnlichen Umfang wie Illfonics vorherige Titel haben. Geplant sind mehrere Maps, die mit dynamischen Elementen ausgestattet sind, um jede Runde einzigartig zu gestalten. Wie beim Vorgänger Ghostbusters: Spirits Unleashed ist eine langfristige Content-Roadmap geplant, die nach dem Release mit neuen Inhalten, Charakteren und Maps gefüllt werden soll.

Mit dem Fokus auf Interaktionen mit NPCs – sei es, um sie als Killer zu manipulieren oder als Überlebender zu warnen – verspricht das Spiel viele Spielmöglichkeiten. Jede Runde kann sich völlig unterschiedlich anfühlen, abhängig von den Entscheidungen der Spieler und den Reaktionen der KI-gesteuerten Bewohner der Map.

Anspielen konnte man den Titel jedoch noch nicht. Insofern bleibt uns nur auf den ersten Gameplay-Trailer zu warten. Halloween erscheint Ense 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

