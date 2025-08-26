Das war die devcom 2025 – Unser Erfahrungsbericht

Die devcom 2025 fand ein letztes Mal unter dem noch aktuellen Namen in Köln statt. Es stehen nämlich große Veränderungen an. Neben einem neuen Besucherrekord, zahlreichen Panels und einer Umbenennung, gab es auch erneut zahlreiche spannende Indie Games zu sehen. Wir waren vor Ort und haben für euch die Highlights zusammengefasst!

Skepsis gegenüber Ai

Die devcom, Europas führende Developer Conference, kehrte dieses Jahr mit einer durchaus zukunftsweisenden Ausgabe zurück. Unter dem Motto „Play Together, Build Together“ stand die gesamte Woche im Zeichen von Gemeinschaft, Kollaboration und den neuen Tools, die die Entwicklungswelt verändern könnte. Die Stimmung war aber auch geprägt von einer gewissen Skepsis gegenüber Ai – Tools in Bezug auf die Spieleentwicklung. In der Programmierung findet sich laut Umfrage noch der größte Zuspruch. Kaum jemand aber möchte Ai in Bezug auf Marketing, Narrative oder Art Design sehen.

Vereinfachte Entwicklung

Ein zentrales Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Keynotes und Panels zog, war die „Demokratisierung der Entwicklung“. Nicht mehr nur große Studios mit riesigen Budgets, sondern auch Einzelpersonen und kleine Teams können dank KI-gestützter Tools und cloud-basierter Entwicklungsumgebungen ihre Projekte realisieren. Die Keynote von Dr. Elara Voss (Lead Engineer) demonstrierte etwa, wie KI-Assistenten in Echtzeit bei Level-Design, Bug-Fixing und sogar bei der Generierung von narrativen Dialogen helfen – ohne dabei die kreative Kontrolle der Entwickler*innen zu ersetzen, sondern sie zu erweitern. Zumindest im der Theorie. Die zuletzt gigantische Entlassungswelle bei Xbox erfolgte nämlich unter anderem genau deswegen.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf „Ethical Live-Ops“. In einem Panel diskutierten Producer:innen von erfolgreichen Live-Service-Games, wie man eine Community langfristig und respektvoll halten kann, ohne in die Fallen von Burnout-Crunch oder aggressiven Monetarisierungsstrategien zu geraten. Der Tenor: Nachhaltigkeit für die Teams ist genauso wichtig, wie Nachhaltigkeit für das Spiel selbst.

Großartige Indie-Devs bereicherten die devcom 2025

Der Indie Bereich war wie immer das pulsierende Herz der Messe. Die Vielfalt und der Mut zu unkonventionellen Ideen erweckte erneut großes Interesse und folglich waren die zahlreichen Stationen durchgängig gut besucht. . Hier sind einige der Indie-Highlights aus diesem Jahr von der devcom 2025:

Einige Indie-Highlights der devcom 2025

On Any Journey

On Any Journey, entwickelt von Funbrew Games, war eine kleine, positive Überraschung. In dem kooperativen Abenteuer treffen viele interessante Art Styles aufeinander. Das liebevolle Design trifft auf klassische Puzzle und Platforming-Elemente. Dabei erzählt das Spiel eine Geschichte, in der es darum geht sich nicht zugehörig zu fühlen. Somit treffen viele spannende Komponenten zusammen und in der spielbaren Demo überzeugte der Mix total. Der kleine Sidescroller könnte ein Koop-Geheimtipp sein!

Monowave

Monowave, von Studio BBB, ist ein wunderschöner Puzzle-Platformer. Neben dem skurrilen Art-Style, der eine gewisse Neon-Farben Ästhetik hat, ist das Spiel rund um Emotionen aufgebaut. Es gibt vier Emotionen und alle bringen unterschiedliche Fähigkeit mit sich. Mal führt es zu hohen Sprüngen, mal kann man sich durch enge Gänge schlängeln oder aber bestimmte Plattformen eröffnen sich erst mit der jeweiligen Emotion. Jede Emotion hat eine eigene Farbe und dementsprechend ergeben sich damit auch neue Wege. Die Emotionen wechselt man jedoch nicht frei, sondern sind in der Spielwelt platziert, um sie aufsammeln zu können. Der dazu noch tolle Soundtrack macht Monowave zu einem der interessantesten Titel der Devcom 2025!

Absconder

In Absconder von obleak games geht es um Tempo. In dem Topdown-Runner ist man auf der Flucht. Man muss schnelle Entscheidungen treffen welchen Weg man einschlägt, ohne anfangs genau zu wissen, wo der Ausgang ist. Dabei schlängelt man sich durch Gitter, überspringt Zäune und kann sogar Objekte umwerfen, um die Sicherheitskräfte hinter einem ein paar Sekunden aufzuhalten. Besonders ist offensichtlich der Grafikstil, wobei es lediglich rot, weiß und schwarz gibt. Dadurch wird das Weiterkommen durchaus erschwert und umso intensiver. Weil die Runden so kurzweilig und schnell sind, entwickelt sich schnell der „Eine Runde noch-Loop“. Das liegt auch an der fantastischen Musik, die zusätzlich antreibt.

Die devcom war einmal. Lang lebe die gamescom dev!

Die Devcom wird jedoch zukünftig nicht mehr unter dem Namen auftreten. Für ein einheitlicheres Branding heißt das Event nun „gamescom dev „

Damit reiht es sich nun in die Gruppe gamescom und gamescom LAN ein. Schon im nächsten Jahr wird man unter dem neuen Namen stattfinden. Es zeugt auch von der Wichtigkeit des Events. Nicht nur wächst sie kontinuierlich, sondern ist als Schwester-Event der gamescom natürlich auch ein besonders sichtbares Ereignis, welches Devs einen ausgiebigen Ort zum Connecten und Austauschen bietet. Inwiefern sich die Veranstaltung auch inhaltlich entwickelt, wird sich sicherlich erst konkret im nächsten Jahr zeigen.