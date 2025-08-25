Close

Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 35.2025

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © UltiZeroGames | 2025 © SEGA

Wir befinden uns in der Woche nach der gamescom und haben wieder eine volle Releasevorschau für euch. Silksong ist in dieser Woche noch nicht dabei, aber in der nächsten Ausgabe dann zu 100%. Bis dahin zeigen wir euch ein paar Titel mit etwas weniger Hype, die aber dadurch nicht weniger spielenswert sind.

 

Die Releasevorschau nach der gamescom 2025

 

  • Particle Hearts (PC, PS5, XSX, Switch) – 25. August

Ihr erkundet eine Welt bestehend aus Partikeln, die ihr mit eurer Fähigkeit beeinflussen könnt und so verschiedene Rätsel löst.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Pizza Bandit (PC) – 25. August

Ein Koop-Shooter, in welchem ihr mit bis zu vier Spieler*innen Monster über den Haufen ballert, gleichzeitig aber auch die perfekten Pizzen kreiert.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • TurretGirls (PC) – 25. August

Wenn fiese Außerirdische aus Portalen strömen, kann nur ein Anime-Mädchen mit ihrem Geschütz etwas ausrichten.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Vlad Circus: Curse of Asmodeus (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 25. August

Ein Pixelart-Point’n’Click Adventure mit düsterer Atmosphäre und kniffligen Rätseln.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Gears of War: Reloaded (PC, PS5, XSX) – 26. August

Der Shooter-Klassiker neu aufgelegt mit besserer Grafik, 4K Auflösung und Cross Play Multiplayer.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Quartet (PC) – 26. August

Eine Sammlung von vier Geschichten als JRPG präsentiert, die ihr zwar in beliebiger Reihenfolge spielen könnt, aber alle miteinander zusammenhängen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Space Adventure Cobra – The Awakening (PC, PS5, XSX, Switch) – 26. August

Ein Platformer basierend auf dem Animefilm von 1982.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Caput Mortum (PC) – 27. August

In diesem von alten Dungeon Crawlern inspiriertem Horrorspiel erkundet ihr einen mysteriösen, verlassenen Turm.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Eyes of Hellfire (PC) – 27. August

Noch ein bisschen mehr Horror, diesmal mit einem strategischen Ansatz und gemeinsam mit einer Gruppe Freund*innen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Story of Seasons: Grand Bazaar (Switch, Switch 2) – 27. August

Die legendäre Farmingsimulation geht in die nächste Runde.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Ascend (PC) – 28. August

Ein Puzzlespiel, in welchem die Sternzeichen eine große Rolle spielen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Aztecs: The Last Sun (PC) – 28. August

Klassische Aufbau-Strategie im Zeitalter der Azteken.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Cloud Cats‘ Land (PC) – 28. August

Ein farbenfroher, knuffiger Rätselspaß.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Davy x Jones (PC, PS5, XSX) – 28. August

Ein humoristischer First Person Shooter über einen verfluchten kopflosen Piraten und seinem losgelösten sprechenden Kopf.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Goblin Cleanup (PC) – 28. August

Eine etwas andere Version von House Flipper, nur dass ihr hier alte Burgen als Goblins aufräumt und dabei auch noch auf Fallen aufpassen müsst.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World (Switch 2) – 28. August

Der pinke Knubbel kommt mit ein paar neuen Inhalten auf die Switch 2.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Metal Gear Solid Δ: Snake Eater (PC, PS5, XSX) – 28. August

Ein Remake vom 2004 erschienenen dritten Teil der Metal Gear Solid-Reihe.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Super Robot Wars Y (PC, PS5, Switch) – 28. August

Ein taktisches Strategiespiel a la Fire Emblem, aber in einem Sci-Fi-Setting.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • The Knightling (PC, PS5, XSX, Switch) – 28. August

Ein Action Adventure über einen Ritter und seinen Schild, der sowohl defensiv als auch offensiv, aber auch zur Fortbewegung eingesetzt werden kann.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Goosebumps: Terror in Little Creek (PC, PS5, XSX, Switch) – 29. August

Ein cartooniges Horrorspiel für etwas jüngere Gruselfans.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Lost Soul Aside (PC, PS5) – 29. August

Ein rasantes und bildgewaltiges Action RPG.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Plan B: Terraform (PC) – 29. August

Es KÖNNTE sein, dass Terraforming in diesem Open World Aufbauspiel auf einem fremden Planeten eine Rolle spielt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Prop Haunt (PC) – 29. August

Ein sehr ähnliches Spielprinzip wie das namentlich sehr nahe gelegene „Prop Hunt“, aber mit einem leichten Paranormalitäts-/Gruselfaktor.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

  • Shinobi: Art of Vengeance (PC, PS5, XSX, Switch) – 29. August

Eine Hommage an fordernde Action Platformer wie Ninja Gaiden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Und damit wäre also nicht nur die gamescom vorüber, sondern auch diese Releasevorschau. Aber keine Sorge, nächste Woche sind wir auf jeden Fall wieder am Start, wir wollen ja nicht den Release von Silksong verpassen, nicht wahr? Auch wenn andere Spiele da in den Schatten rücken werden, wollen wir sie natürlich trotzdem wieder etwas ins Rampenlicht schieben. Also, bis dahin habt eine schöne post gamescom-Woche.

 

Titelbild: 2025 © UltiZeroGames | 2025 © SEGA

Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

