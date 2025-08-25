Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 35.2025

Wir befinden uns in der Woche nach der gamescom und haben wieder eine volle Releasevorschau für euch. Silksong ist in dieser Woche noch nicht dabei, aber in der nächsten Ausgabe dann zu 100%. Bis dahin zeigen wir euch ein paar Titel mit etwas weniger Hype, die aber dadurch nicht weniger spielenswert sind.
Die Releasevorschau nach der gamescom 2025
- Particle Hearts (PC, PS5, XSX, Switch) – 25. August
Ihr erkundet eine Welt bestehend aus Partikeln, die ihr mit eurer Fähigkeit beeinflussen könnt und so verschiedene Rätsel löst.
- Pizza Bandit (PC) – 25. August
Ein Koop-Shooter, in welchem ihr mit bis zu vier Spieler*innen Monster über den Haufen ballert, gleichzeitig aber auch die perfekten Pizzen kreiert.
- TurretGirls (PC) – 25. August
Wenn fiese Außerirdische aus Portalen strömen, kann nur ein Anime-Mädchen mit ihrem Geschütz etwas ausrichten.
- Vlad Circus: Curse of Asmodeus (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 25. August
Ein Pixelart-Point’n’Click Adventure mit düsterer Atmosphäre und kniffligen Rätseln.
- Gears of War: Reloaded (PC, PS5, XSX) – 26. August
Der Shooter-Klassiker neu aufgelegt mit besserer Grafik, 4K Auflösung und Cross Play Multiplayer.
- Quartet (PC) – 26. August
Eine Sammlung von vier Geschichten als JRPG präsentiert, die ihr zwar in beliebiger Reihenfolge spielen könnt, aber alle miteinander zusammenhängen.
- Space Adventure Cobra – The Awakening (PC, PS5, XSX, Switch) – 26. August
Ein Platformer basierend auf dem Animefilm von 1982.
- Caput Mortum (PC) – 27. August
In diesem von alten Dungeon Crawlern inspiriertem Horrorspiel erkundet ihr einen mysteriösen, verlassenen Turm.
- Eyes of Hellfire (PC) – 27. August
Noch ein bisschen mehr Horror, diesmal mit einem strategischen Ansatz und gemeinsam mit einer Gruppe Freund*innen.
- Story of Seasons: Grand Bazaar (Switch, Switch 2) – 27. August
Die legendäre Farmingsimulation geht in die nächste Runde.
- Ascend (PC) – 28. August
Ein Puzzlespiel, in welchem die Sternzeichen eine große Rolle spielen.
- Aztecs: The Last Sun (PC) – 28. August
Klassische Aufbau-Strategie im Zeitalter der Azteken.
- Cloud Cats‘ Land (PC) – 28. August
Ein farbenfroher, knuffiger Rätselspaß.
- Davy x Jones (PC, PS5, XSX) – 28. August
Ein humoristischer First Person Shooter über einen verfluchten kopflosen Piraten und seinem losgelösten sprechenden Kopf.
- Goblin Cleanup (PC) – 28. August
Eine etwas andere Version von House Flipper, nur dass ihr hier alte Burgen als Goblins aufräumt und dabei auch noch auf Fallen aufpassen müsst.
- Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World (Switch 2) – 28. August
Der pinke Knubbel kommt mit ein paar neuen Inhalten auf die Switch 2.
- Metal Gear Solid Δ: Snake Eater (PC, PS5, XSX) – 28. August
Ein Remake vom 2004 erschienenen dritten Teil der Metal Gear Solid-Reihe.
- Super Robot Wars Y (PC, PS5, Switch) – 28. August
Ein taktisches Strategiespiel a la Fire Emblem, aber in einem Sci-Fi-Setting.
- The Knightling (PC, PS5, XSX, Switch) – 28. August
Ein Action Adventure über einen Ritter und seinen Schild, der sowohl defensiv als auch offensiv, aber auch zur Fortbewegung eingesetzt werden kann.
- Goosebumps: Terror in Little Creek (PC, PS5, XSX, Switch) – 29. August
Ein cartooniges Horrorspiel für etwas jüngere Gruselfans.
- Lost Soul Aside (PC, PS5) – 29. August
Ein rasantes und bildgewaltiges Action RPG.
- Plan B: Terraform (PC) – 29. August
Es KÖNNTE sein, dass Terraforming in diesem Open World Aufbauspiel auf einem fremden Planeten eine Rolle spielt.
- Prop Haunt (PC) – 29. August
Ein sehr ähnliches Spielprinzip wie das namentlich sehr nahe gelegene „Prop Hunt“, aber mit einem leichten Paranormalitäts-/Gruselfaktor.
- Shinobi: Art of Vengeance (PC, PS5, XSX, Switch) – 29. August
Eine Hommage an fordernde Action Platformer wie Ninja Gaiden.
Und damit wäre also nicht nur die gamescom vorüber, sondern auch diese Releasevorschau. Aber keine Sorge, nächste Woche sind wir auf jeden Fall wieder am Start, wir wollen ja nicht den Release von Silksong verpassen, nicht wahr? Auch wenn andere Spiele da in den Schatten rücken werden, wollen wir sie natürlich trotzdem wieder etwas ins Rampenlicht schieben. Also, bis dahin habt eine schöne post gamescom-Woche.
Titelbild: 2025 © UltiZeroGames | 2025 © SEGA