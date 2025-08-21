Pokémon-Legenden: Z-A – Die Pokémon Company kündigt neues Mega-Pokémon mit kreativem Horror-Trailer an

Wie wir ja wissen, kehren die Mega-Entwicklungen in Pokémon-Legenden: Z-A zurück. Bis zum Release des Spiels am 16. Oktober werden uns also nach und nach neue Formen von altbekannten Monstern vorgestellt. Nachdem Dragoran den Anfang gemacht hat, ist nun ein Pflanzen-Pokémon der ersten Generation an der Reihe. Und wie diese Mega-Entwicklung enthüllt wurde finden wir durchaus kreativ.

Kommt nach Pokémon-Legenden: Z-A vielleicht ein Pokémon Horrorspiel?

Der Trailer ist wie ein gruseliger Found Footage-Film aufgebaut. Zwei junge Personen laufen des Nachts mit einer Taschenlampe bewaffnet durch ein verlassenes Gebäude. Jedes Geräusch sorgt für einen Aufschrei, die Spannung ist spürbar. Überall sind süßlich duftende Schleimspuren verteilt, an denen sich Käferpokémon wie etwa Purmel laben. Webarak lassen sich an ihren Fäden von der Decke hängen und Schwärme von Ef-Ems flattern aus einer dunklen Ecke.

Ein Horrorspiel im Pokémon-Universum? Ja, das wäre doch mal ein tolles Experiment. Wer weiß, vielleicht hat die Pokémon Company da ja was im Petto. Doch der eigentliche Zweck des Trailers ist ja die Enthüllung eines neuen Mega-Pokémon. Der Ursprung für die süßlich duftenden Schleimspuren ist niemand geringeres als Mega-Sarzenia. Die Ranke des Pflanzenpokémons hat sich um dessen obere Hälfte gewunden und der untere Bereich wirkt jetzt wie ein Hüpfball. Auch wenn es albern aussieht, so kann es dennoch sehr gefährlich sein, durch seine giftigen Säureangriffe.

Wir denken, dass manche Mega-Sarzenia hassen, andere es lieben werden. Ja, es ist ulkig, aber wir finden es durchaus spannend, wenn sich die Pokémon Company mal etwas Außergewöhnliches traut. Stichwort: Alola Kokowei. Wir bleiben in jedem Fall gespannt auf weitere Ankündigungen neuer Mega-Entwicklungen, bis Pokémon-Legenden: Z-A dann am 16. Oktober auf der Switch und Switch 2 erscheint.

