Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Pokémon-Legenden: Z-A – Die Pokémon Company kündigt neues Mega-Pokémon mit kreativem Horror-Trailer an

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2024 © The Pokémon Company

Wie wir ja wissen, kehren die Mega-Entwicklungen in Pokémon-Legenden: Z-A zurück. Bis zum Release des Spiels am 16. Oktober werden uns also nach und nach neue Formen von altbekannten Monstern vorgestellt. Nachdem Dragoran den Anfang gemacht hat, ist nun ein Pflanzen-Pokémon der ersten Generation an der Reihe. Und wie diese Mega-Entwicklung enthüllt wurde finden wir durchaus kreativ.

 

Kommt nach Pokémon-Legenden: Z-A vielleicht ein Pokémon Horrorspiel?

Der Trailer ist wie ein gruseliger Found Footage-Film aufgebaut. Zwei junge Personen laufen des Nachts mit einer Taschenlampe bewaffnet durch ein verlassenes Gebäude. Jedes Geräusch sorgt für einen Aufschrei, die Spannung ist spürbar. Überall sind süßlich duftende Schleimspuren verteilt, an denen sich Käferpokémon wie etwa Purmel laben. Webarak lassen sich an ihren Fäden von der Decke hängen und Schwärme von Ef-Ems flattern aus einer dunklen Ecke.

Ein Horrorspiel im Pokémon-Universum? Ja, das wäre doch mal ein tolles Experiment. Wer weiß, vielleicht hat die Pokémon Company da ja was im Petto. Doch der eigentliche Zweck des Trailers ist ja die Enthüllung eines neuen Mega-Pokémon. Der Ursprung für die süßlich duftenden Schleimspuren ist niemand geringeres als Mega-Sarzenia. Die Ranke des Pflanzenpokémons hat sich um dessen obere Hälfte gewunden und der untere Bereich wirkt jetzt wie ein Hüpfball. Auch wenn es albern aussieht, so kann es dennoch sehr gefährlich sein, durch seine giftigen Säureangriffe.

Wir denken, dass manche Mega-Sarzenia hassen, andere es lieben werden. Ja, es ist ulkig, aber wir finden es durchaus spannend, wenn sich die Pokémon Company mal etwas Außergewöhnliches traut. Stichwort: Alola Kokowei. Wir bleiben in jedem Fall gespannt auf weitere Ankündigungen neuer Mega-Entwicklungen, bis Pokémon-Legenden: Z-A dann am 16. Oktober auf der Switch und Switch 2 erscheint.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

 

Quelle: The Pokémon Company

Titelbild: 2024 © Nintendo

Tags: Pokémon-Legenden: Z-A
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © Team Cherry

Hollow Knight: Silksong – In zwei Wochen ist es endlich da, aber warum hat es sieben Jahre gedauert?

0 likes
Bild: 2025 © Qzil.la

Sekiro: No Defeat – Das Japano-Soulslike wird zum Anime

0 likes
Bild: 2025 © Massive Monster

Cult of the Lamb – Großer bezahlter DLC namens Woolhaven angekündigt

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Pokémon-Legenden: Z-A – Die Pokémon Company kündigt neues Mega-Pokémon mit kreativem Horror-Trailer an

    Hollow Knight: Silksong – In zwei Wochen ist es endlich da, aber warum hat es sieben Jahre gedauert?

    Sekiro: No Defeat – Das Japano-Soulslike wird zum Anime

    Cult of the Lamb – Großer bezahlter DLC namens Woolhaven angekündigt

    Black Myth: Zhong Kui – Der Wukong-Nachfolger mit einem sehr hässlichen Dämonenjäger

    Lego Batman: Legacy of the Dark Knight – Das ultimative Batmanspiel in Klötzchenform

    Hollow Knight: Silksong – Team Cherry bricht endlich ihr Schweigen

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 34.2025

    Alle Aussteller und Games der gamescom 2025 in der Übersicht

    HoYoverse – Große Präsentation zu Zenless Zone Zero auf der gamescom 2025 geplant