Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Hollow Knight: Silksong – In zwei Wochen ist es endlich da, aber warum hat es sieben Jahre gedauert?

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Team Cherry

Ja, das ist kein Prank, wir haben einen Releasetermin für Hollow Knight: Silksong. Und wir möchten es gar nicht zu geheim machen und erst am Ende dieser News das Datum raushauen. Nein, wir verraten es euch direkt: Das Spiel erscheint am 4. September. Ja, richtig gelesen, bereits in zwei Wochen könnt ihr den Nachfolger eines der beliebtesten Metroidvanias spielen. Doch warum mussten wir sieben Jahre fast ohne jegliche neuen Infos auskommen?

 

Warum hat die Entwicklung von Hollow Knight: Silksong 7 Jahre gedauert und warum war Team Cherry so still?

Während auf dem Youtube-Kanal von Team Cherry der Release Date Trailer von Silksong läuft, hat Jason Schreier, bekannter Insider in der Gamingbranche, auf Bloomberg einen Artikel veröffentlicht. Er hat sich nämlich mit Ari Gibson und William Pellen von Team Cherry in einen Videocall gesetzt und unangenehme Fragen gestellt. Und die Antworten waren durchaus überraschend, denn es hatte keineswegs etwas mit schlechtem Management, Burnout oder Crunch zu tun.

Im Gegenteil, laut Team Cherry verlief die Entwicklung des Spiels sehr gut, fast schon zu gut. So wurden immer wieder neue Ideen erdacht, die einfach zu cool waren, als dass man sie nicht in das Spiel implementieren sollte. Es gab nie einen Zeitpunkt, an welchem man festgesteckt habe, die vielen Jahre waren einfach notwendig, um aus Silksong wirklich das bestmögliche Spielerlebnis zu machen.

Doch warum wurde dann der Kontakt zur Außenwelt größtenteils vermieden? Einer der größten Kritikpunkte der Fans war die mangelnde Kommunikation. Dies erklärt man bei Team Cherry vor allem damit, dass man vom Spiel nichts vorwegnehmen wollte. Außer einem „Wir arbeiten noch am Spiel“ hätte man eh keine Updates geben können, also hat man es dann halt dabei belassen. Sowieso gaben sie an, dass sie weder irgendwelche Youtube-Kommentare noch Reddit-Beiträge lesen würden. Sie freuen sich zwar, dass sich eine so riesige Fangemeinde gebildet hat und auch, dass der Relase von Silksong zu einem Meme geworden ist, während der Entwicklungszeit war man aber eher in seinem eigenen Kosmos gefangen.

Nun, nach sieben aufregenden Jahren rund um „Silksong, when?“-Memes ist es also in zwei Wochen so weit. Es klingt etwas surreal, aber es ist wahr: Am 4. September erscheint Hollow Knight: Silksong für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Quelle: Team Cherry | Jason Schreier via Bloomberg

Titelbild: 2025 © Team Cherry

Tags: hollow knight silksong
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2024 © The Pokémon Company

Pokémon-Legenden: Z-A – Die Pokémon Company kündigt neues Mega-Pokémon mit kreativem Horror-Trailer an

0 likes
Bild: 2025 © Qzil.la

Sekiro: No Defeat – Das Japano-Soulslike wird zum Anime

0 likes
Bild: 2025 © Massive Monster

Cult of the Lamb – Großer bezahlter DLC namens Woolhaven angekündigt

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

    Inhalt laden

    Die letzten Beiträge

    Pokémon-Legenden: Z-A – Die Pokémon Company kündigt neues Mega-Pokémon mit kreativem Horror-Trailer an

    Hollow Knight: Silksong – In zwei Wochen ist es endlich da, aber warum hat es sieben Jahre gedauert?

    Sekiro: No Defeat – Das Japano-Soulslike wird zum Anime

    Cult of the Lamb – Großer bezahlter DLC namens Woolhaven angekündigt

    Black Myth: Zhong Kui – Der Wukong-Nachfolger mit einem sehr hässlichen Dämonenjäger

    Lego Batman: Legacy of the Dark Knight – Das ultimative Batmanspiel in Klötzchenform

    Hollow Knight: Silksong – Team Cherry bricht endlich ihr Schweigen

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 34.2025

    Alle Aussteller und Games der gamescom 2025 in der Übersicht

    HoYoverse – Große Präsentation zu Zenless Zone Zero auf der gamescom 2025 geplant