Hollow Knight: Silksong – In zwei Wochen ist es endlich da, aber warum hat es sieben Jahre gedauert?

Ja, das ist kein Prank, wir haben einen Releasetermin für Hollow Knight: Silksong. Und wir möchten es gar nicht zu geheim machen und erst am Ende dieser News das Datum raushauen. Nein, wir verraten es euch direkt: Das Spiel erscheint am 4. September. Ja, richtig gelesen, bereits in zwei Wochen könnt ihr den Nachfolger eines der beliebtesten Metroidvanias spielen. Doch warum mussten wir sieben Jahre fast ohne jegliche neuen Infos auskommen?

Warum hat die Entwicklung von Hollow Knight: Silksong 7 Jahre gedauert und warum war Team Cherry so still?

Während auf dem Youtube-Kanal von Team Cherry der Release Date Trailer von Silksong läuft, hat Jason Schreier, bekannter Insider in der Gamingbranche, auf Bloomberg einen Artikel veröffentlicht. Er hat sich nämlich mit Ari Gibson und William Pellen von Team Cherry in einen Videocall gesetzt und unangenehme Fragen gestellt. Und die Antworten waren durchaus überraschend, denn es hatte keineswegs etwas mit schlechtem Management, Burnout oder Crunch zu tun.

Im Gegenteil, laut Team Cherry verlief die Entwicklung des Spiels sehr gut, fast schon zu gut. So wurden immer wieder neue Ideen erdacht, die einfach zu cool waren, als dass man sie nicht in das Spiel implementieren sollte. Es gab nie einen Zeitpunkt, an welchem man festgesteckt habe, die vielen Jahre waren einfach notwendig, um aus Silksong wirklich das bestmögliche Spielerlebnis zu machen.

Doch warum wurde dann der Kontakt zur Außenwelt größtenteils vermieden? Einer der größten Kritikpunkte der Fans war die mangelnde Kommunikation. Dies erklärt man bei Team Cherry vor allem damit, dass man vom Spiel nichts vorwegnehmen wollte. Außer einem „Wir arbeiten noch am Spiel“ hätte man eh keine Updates geben können, also hat man es dann halt dabei belassen. Sowieso gaben sie an, dass sie weder irgendwelche Youtube-Kommentare noch Reddit-Beiträge lesen würden. Sie freuen sich zwar, dass sich eine so riesige Fangemeinde gebildet hat und auch, dass der Relase von Silksong zu einem Meme geworden ist, während der Entwicklungszeit war man aber eher in seinem eigenen Kosmos gefangen.

Nun, nach sieben aufregenden Jahren rund um „Silksong, when?“-Memes ist es also in zwei Wochen so weit. Es klingt etwas surreal, aber es ist wahr: Am 4. September erscheint Hollow Knight: Silksong für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Quelle: Team Cherry | Jason Schreier via Bloomberg

Titelbild: 2025 © Team Cherry