Sekiro: No Defeat – Das Japano-Soulslike wird zum Anime

Es ist einfach so naheliegend, dass so etwas wie Sekiro: No Defeat existiert. Ein Anime basierend auf einem Soulslike, in welchem hauptsächlich japanische Mythologie eine Rolle spielt? Ja, das ist wirklich sehr naheliegend. Und so war die Ankündigung samt Trailer zwar überraschend, aber nicht schockierend.

Sekiro: No Defeat erzählt die Geschichte des Wolfes in wunderschöner Animation

Der Trailer zeigt einige Szenen, die wir bereits aus dem Spiel kennen. Die Handlung wird sich also natürlich sehr an den Geschehnissen des Spiels orientieren. Erzählt wird die Geschichte von Sekiro, dem Wolf, welcher dem göttlichen Erben Kuro zum Schutz dient. Dieser besitzt das sogenannte Drachenblut und ist somit sehr gefragt, da dieses Unsterblichkeit bescheren soll. In der Serie kehren die drei Sprecher vom Wolf, Kuro und Genichiro Ashina zurück in ihre Rollen.

Regie führt Kenichi Kutsuna, welcher bereits als Animator an vielen Anime mitgewirkt hat, darunter unter anderem Bleach, Madoka Magica und One Punch Man. „Wir nehmen die monumentale Aufgabe auf uns, das atemberaubend schöne Sekiro: Shadows Die Twice zu animieren“, sagt er in einem Interview mit Crunchyroll. „Dabei stecken wir jede Faser unserer künstlerischen Vision und Leidenschaft für Schönheit in die Produktion. Das Endergebnis soll ein wirklich unvergessliches Erlebnis werden, das sowohl den treuen Fans des Spiels als auch jenen, die die Welt von Sekiro zum ersten Mal entdecken, im Gedächtnis bleiben wird. Bitte freut euch darauf.“

Das Produktionsstudio ist Qzil.la, welches bisher nur für kleinere Anime-Produktionen verantwortlich war. Der Sekiro Anime wird 2026 exklusiv auf Crunchyroll veröffentlicht.

Quelle: Crunchyroll

Titelbild: 2025 © Qzil.la