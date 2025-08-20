Close

Aktuelle News

Cult of the Lamb – Großer bezahlter DLC namens Woolhaven angekündigt

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2025 © Massive Monster

Gut drei Jahre nach dem Release von Cult of the Lamb gibt es nun Neuigkeiten zu neuen Inhalten. Es wird zwar keine Fortsetzung geben, dafür aber einen richtig großen DLC mit dem Namen Woolhaven. Ein erster Trailer, der auf der gamescom Opening Night Live gezeigt wurde, lässt uns auch schon einen ersten Blick auf neues Gameplay werfen.

 

Es wird frostig in Cult of the Lamb: Woolhaven

Der große bezahlte DLC bringt eine eisige Winterzeit mit sich. Euer Lämmchen, welches einen Kult gegründet hat, um eine Gottheit zu befriedigen, entdeckt eine vergessene Gottheit auf einem verlassenen Berg. Nun heißt es, eure Gefährten durch eine kalte Eiszeit zu führen.

Der DLC bietet mehr von dem, was bereits im Hauptspiel für eine Menge Freude gesorgt hat. Ihr habt euer Hauptlager, wo ihr eure Kultisten zu verschiedenen Arbeiten bewegt, zudem geht ihr auf Abenteuer in die Außenwelt, um fiese Gegner zu besiegen, Ressourcen zu sammeln und neue Anhänger für euren Kult zu rekrutieren.

Der DLC soll 2026 erscheinen und wird von dem Entwicklerstudio Massive Monster als „Massive bezahlte Erweiterung“ beschrieben. In welcher Preisregion wir uns da bewegen und wie groß der DLC wirklich ausfallen wird, bleibt abzuwarten.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Quelle: Massive Monster

Titelbild: 2025  © Massive Monster

